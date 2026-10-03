भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और हैंडशेक का सवाल न उठे, ऐसा अब कम ही देखने को मिलता है. एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भी शनिवार (3 अक्टूबर) को यही तस्वीर नजर आई. निशिन में शनिवार को भारत और पाकिस्तान गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने थे,
लेकिन मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. ना टॉस के समय ऐसा हुआ, और ना तब जब मैच खत्म हुआ. मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए, जहां दिखा भारतीय टीम ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया.
India Won Asian Games Gold Clinches— CricRaga (@CricRaga) October 3, 2026
No Handshake 🤝 #indiavspakistan #asiangames #cricraga pic.twitter.com/rHEUnYd060
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मैच में 19 रनों से मात दी, और बैक टू बैक एशियन गेम्स में मेन्स क्रिकेट में दूसरा गोल्ड मेडल जीता. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी.
टॉस से पहले श्रेयस और पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान ने एक-दूसरे का अभिवादन जरूर किया, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया के दौरान पारंपरिक हैंडशेक नहीं हुआ. लेकिन एशियन गेम्स के दूसरे खेलों में भारत-पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल अलग रही.
स्क्वैश में कड़ा मुकाबला, फिर हैंडशेक
स्क्वैश में भारत के अभय सिंह और पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान के बीच पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल हुआ. अभय ने 11-3, 12-10, 11-6 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. मैच की कड़ाई कोर्ट तक रही और मुकाबले के बाद दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया.
"No handshake between Shreyas Iyer and Sahibzada Farhan."— Soman. (@Shreyasian96) October 3, 2026
For us, India always comes first, we don't shake our hands with terr. pic.twitter.com/uMUf7f1eM3
टेबल टेनिस में हाथ मिले
टेबल टेनिस में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद खेल की परंपरा निभाई. खिलाड़ियों ने विरोधियों, कोच और अधिकारियों से हाथ मिलाए या हथेली से अभिवादन किया. भारत-पाकिस्तान के टीम मुकाबलों में भी ये खेल भावना कायम रही.
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हॉकी में जंग के बाद मिले हाथ
हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन मैदान के बाहर खिलाड़ियों के बीच सम्मान बरकरार रहा. मैच के बाद भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए. पाकिस्तान के कोच ताहिर जमान ने भी भारतीय टीम के सदस्यों से हाथ मिलाया.
वॉलीबॉल में दिखी सबसे खास तस्वीर
वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से हराया. इसके बावजूद मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों को सांत्वना दी. पाकिस्तान के मिडिल ब्लॉकर मुसावीर खान ने अमित बलवान सिंह के बाल तक सहलाए, जबकि एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उनकी पीठ थपथपाई.
क्रिकेट में क्यों अलग है तस्वीर?
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच नो हैंडशेक की परंपरा 2025 एशिया कप में हुई भिड़ंत से शुरू हुई थी और इसके बाद के मुकाबलों में भी जारी रही. सितंबर 2026 में एशिया कप के दौरान दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीमों ने भी पारंपरिक अभिवादन नहीं किया.
इस तरह एक ही एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की दो अलग तस्वीरें देखने को मिलीं. बाकी खेलों में प्रतिस्पर्धा के साथ खेल भावना नजर आई, जबकि क्रिकेट में नो हैंडशेक का सिलसिला कायम रहा.