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India vs Pakistan: ना टॉस पर हाथ मिले, ना मैच के बाद...भारत-पाक‍िस्तान के बीच क्रिकेट में दूरी कायम, दूसरे खेल में क्यों द‍िखा भाईचारा?

एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट मैच में नो हैंडशेक देखने को मिला. न‍िश‍िन में पुरुष क्रिकेट फाइनल से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और साहिबजादा फरहान ने टॉस की औपचारिकताएं पूरी कीं, लेकिन हाथ नहीं मिलाया. मैच खत्म होने के बाद ही दोनों टीमों के बीच कोई हैंडशेक नहीं हआ. टेबल टेनिस, स्क्वैश, हॉकी और वॉलीबॉल में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने खेल भावना और आपसी सम्मान की मिसाल पेश की.

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भारत के श्रेयस अय्यर और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान टॉस के दौरान बिना हाथ मिलाए नजर आए. (PTI/Screengrab from SonyLIV)
भारत के श्रेयस अय्यर और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान टॉस के दौरान बिना हाथ मिलाए नजर आए. (PTI/Screengrab from SonyLIV)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और हैंडशेक का सवाल न उठे, ऐसा अब कम ही देखने को मिलता है. एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में भी शन‍िवार (3 अक्टूबर) को यही तस्वीर नजर आई. न‍िश‍िन में शनिवार को भारत और पाकिस्तान गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने थे,

लेकिन मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया. ना टॉस के समय ऐसा हुआ, और ना तब जब मैच खत्म हुआ. मैच खत्म होने के बाद सोशल मीड‍िया पर कई ऐसे वीड‍ियो वायरल हुए, जहां द‍िखा भारतीय टीम ने पाकिस्तान‍ियों से हाथ नहीं म‍िलाया. 

भारतीय टीम ने पाक‍िस्तान को गोल्ड मेडल मैच में 19 रनों से मात दी, और बैक टू बैक एश‍ियन गेम्स में मेन्स क्रिकेट में दूसरा गोल्ड मेडल जीता. भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी.

टॉस से पहले श्रेयस और पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान ने एक-दूसरे का अभिवादन जरूर किया, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया के दौरान पारंपरिक हैंडशेक नहीं हुआ. लेकिन एशियन गेम्स के दूसरे खेलों में भारत-पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल अलग रही.

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स्क्वैश में कड़ा मुकाबला, फिर हैंडशेक
स्क्वैश में भारत के अभय सिंह और पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान के बीच पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल हुआ. अभय ने 11-3, 12-10, 11-6 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. मैच की कड़ाई कोर्ट तक रही और मुकाबले के बाद दोनों खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया.
 

टेबल टेनिस में हाथ मिले
टेबल टेनिस में दोनों देशों के खिलाड़ियों ने मैच के बाद खेल की परंपरा निभाई. खिलाड़ियों ने विरोधियों, कोच और अधिकारियों से हाथ मिलाए या हथेली से अभिवादन किया. भारत-पाकिस्तान के टीम मुकाबलों में भी ये खेल भावना कायम रही.
यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Gold Medal Match: भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में धोया, जीता एश‍ियन गेम्स का गोल्ड मेडल, अभिषेक-तिलक बने जीत के स्टार

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भारत के अभय सिंह और पाकिस्तान के मुहम्मद इरफान ने मैच के बाद हाथ मिलाया (Photo: PTI)

हॉकी में जंग के बाद मिले हाथ
हॉकी सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन मैदान के बाहर खिलाड़ियों के बीच सम्मान बरकरार रहा. मैच के बाद भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए. पाकिस्तान के कोच ताहिर जमान ने भी भारतीय टीम के सदस्यों से हाथ मिलाया.
 

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एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाया. (Photo: PTI)

वॉलीबॉल में दिखी सबसे खास तस्वीर
वॉलीबॉल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से हराया. इसके बावजूद मुकाबले के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों को सांत्वना दी. पाकिस्तान के मिडिल ब्लॉकर मुसावीर खान ने अमित बलवान सिंह के बाल तक सहलाए, जबकि एक अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उनकी पीठ थपथपाई.

क्रिकेट में क्यों अलग है तस्वीर?
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के बीच नो हैंडशेक की परंपरा 2025 एशिया कप में हुई भिड़ंत से शुरू हुई थी और इसके बाद के मुकाबलों में भी जारी रही. सितंबर 2026 में एशिया कप के दौरान दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीमों ने भी पारंपरिक अभिवादन नहीं किया.

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इस तरह एक ही एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की दो अलग तस्वीरें देखने को मिलीं. बाकी खेलों में प्रतिस्पर्धा के साथ खेल भावना नजर आई, जबकि क्रिकेट में नो हैंडशेक का सिलसिला कायम रहा.

 

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