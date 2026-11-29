रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर जन्म के बाद से ही सुर्खियों में रही हैं. उनकी क्यूटनेस सोशल मीडिया पर छाई रहती है. हाल ही में उनके नाना और आलिया के पिता फिल्ममेकर महेश भट्ट ने राहा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की हैं. उनका कहना है कि फिल्म सेट पर राहा के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें उनके लिए स्पेशल वैनिटी वैन भी होती है.

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महेश भट्ट ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में अपनी बेटी आलिया और नातिन राहा के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि आलिया हाल ही में अपनी बेटी राहा को साथ लेकर मिलान में गुच्ची के इवेंट में गई थीं. इसके बाद उन्होंने आलिया और अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐड शूट किया. इसी दौरान उन्हें राहा की अलग वैनिटी वैन के बारे में पता चला.

राहा की भी है खुद की वैनिटी

राहा की वैनिटी वैन के बारे में बात करते हुए फिल्ममेकर ने कहा- मैंने देखा कि राहा के लिए भी एक अलग वैनिटी थी. आलिया ने मुझसे कहा कि पापा, आप राहा के कमरे में जाकर बैठ जाइए. लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता था. मुझे लगा कि मैं उस जगह को गंदा कर दूंगा. वहां का माहौल किसी नर्सरी स्कूल जैसा था. वो लगभग किसी मंदिर की तरह लग रही थी. मैंने कहा कि नहीं-नहीं, उस जगह पर इस बूढ़े आदमी का कोई काम नहीं है.

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महेश भट्ट ने आगे कहा कि आज की एक्ट्रेसेस का काम करने का तरीका काफी बदल गया है. वे काम भी करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं और बड़े-बड़े इवेंट्स में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हैं. इसी बातचीत में महेश भट्ट ने बेटी आलिया की तारीफ भी की.

उन्होंने कहा कि आलिया ने अपनी मर्जी से शादी करने और मां बनने का फैसला लिया. इसके बावजूद वह अपने काम को भी अच्छी तरह संभाल रही हैं. महेश के मुताबिक, आलिया ने जिस तरह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किया है, वो काबिलेतारीफ है. उन्होंने ये भी बताया कि राहा के आने के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई है. नाना बनने के बाद राहा उनके लिए बेहद खास हो गई हैं. महेश भट्ट के मुताबिक, जैसे हर दादा-दादी या नाना-नानी के लिए घर का छोटा बच्चा सबसे खास होता है, वैसे ही राहा भी उनके परिवार का सेंटर बन गई हैं.

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