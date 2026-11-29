Steel Tap Cleaning Tips: बाथरूम की सफाई करते समय अक्सर लोग फर्श, टाइल्स और वॉशबेसिन को तो चमका देते हैं, लेकिन अक्सर नल और उसके हैंडल पर ध्यान देना भूल जाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि चमचमाते बाथरूम में भी स्टील के नल पर जमी सफेद पपड़ी, पानी के निशान और भूरे दाग पूरे लुक को खराब कर देते हैं. खासकर जहां खारा पानी आता है, वहां नलों पर सफेद परत जमना आम बात है.

और पढ़ें

कई बार लोग इन दागों को हटाने के लिए महंगे क्लीनर खरीद लेते हैं या फिर नल को जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं. इससे नल की चमक तो जा ही सकती है, इसके साथ ही नल पर खरोंच भी पड़ सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद सफेद सिरका, नींबू और बेकिंग सोडा जैसी चीजों से भी नल पर जमी हल्की गंदगी और सफेद निशानों को साफ करने में मदद मिल सकती है? जी हां, आइए जानते हैं स्टील के नलों को साफ करने के 4 आसान तरीके.



1. सफेद सिरके से हटाएं सफेद पपड़ी: अगर आपके बाथरूम के स्टील के नल पर सफेद रंग की मोटी परत या पानी के सूखे निशान दिखाई दे रहे हैं, तो सफेद सिरका काम आ सकता है. इसमें मौजूद एसिड पानी के कारण जमा हुए मिनरल्स को ढीला करने में मदद करता है.

Advertisement

कैसे करें इस्तेमाल?

एक मुलायम सूती कपड़ा लें और उस पर थोड़ा सफेद सिरका डालें.

अब इस कपड़े से नल के दाग वाले हिस्से को धीरे-धीरे साफ करें.

अगर दाग ज्यादा पुराने हैं, तो सिरके में भीगे कपड़े को कुछ मिनट के लिए उस जगह पर रख सकते हैं.

इसके बाद साफ पानी से नल धो लें.

आखिर में सूखे कपड़े से नल को अच्छी तरह पोंछ दें.

ध्यान रखें कि सिरके को लंबे समय तक नल पर लगाकर न छोड़ें.

2. नींबू के रस से दूर करें पानी के निशान: नींबू सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सफाई में भी काम आता है. इसके रस में मौजूद नेचुरल एसिड हल्के दाग और पानी के निशान हटाने में मदद कर सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक नींबू काटकर उसका रस निकाल लें.

इस रस को नल पर लगे दाग वाली जगह पर लगाएं.

कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े या सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथों से साफ करें.

अब नल को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें.

अगर आपके नल पर खास तरह की चमकदार कोटिंग है, तो पहले किसी छिपे हुए छोटे हिस्से पर इसे लगाकर जांच लें.



3. बेकिंग सोडा से साफ करें जिद्दी गंदगी: स्टील के नल पर कई बार पानी के निशानों के साथ चिकनाई और दूसरी गंदगी भी जम जाती है. अगर कुछ ऐसा है को बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे नल की सतह पर जमी हल्की गंदगी साफ करने में मदद मिलती है.

Advertisement

कैसे करें इस्तेमाल?

एक छोटी कटोरी में 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा लें.

इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.

इस पेस्ट को नल के गंदे हिस्सों पर लगाएं.

कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें.

आखिर में पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें.

ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा को नल पर बहुत जोर से न रगड़ें. कुछ तरह की फिनिश पर इससे खरोंच आ सकती है.



4. नल पर जंग जैसे भूरे दाग दिखें तो क्या करें?

अगर स्टील के नल पर सफेद पपड़ी की जगह भूरे या जंग जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें देखकर तुरंत नल को रगड़ना शुरू न करें. कई बार ये निशान बाहरी धातु के छोटे कणों या पानी में मौजूद मिनरल्स के जमने की वजह से भी हो सकते हैं.

ऐसे में नल और उसकी फिनिश के हिसाब से सही मेटल क्लीनर का इस्तेमाल करें. बेहतर होगा कि नल बनाने वाली कंपनी की ओर से बताए गए सफाई के तरीके को अपनाएं.

इन चीजों से न करें सफाई

स्टील वूल या लोहे के जूने से नल को न रगड़ें.

सैंडपेपर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें.

बहुत सख्त स्क्रबर से सफाई करने से बचें.

इन चीजों से नल की चमकदार सतह पर खरोंच पड़ सकती है और उसका लुक खराब हो सकता है.



नल को लंबे समय तक चमकदार रखने के लिए अपनाएं ये छोटी आदतें

नल को बार-बार साफ करने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो कुछ छोटी आदतें अपना सकते हैं.

हर बार नल इस्तेमाल करने के बाद उस पर जमा पानी को सूखे कपड़े से पोंछ दें. नल और उसके हैंडल की नियमित रूप से हल्की सफाई करते रहें. सफाई के बाद नल पर पानी जमा न रहने दें. नल की फिनिश के हिसाब से ही सफाई का तरीका चुनें.

---- समाप्त ----