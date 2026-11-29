देश में परिसीमन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी को 850 सीटों के आधार पर पूरे देश का चुनावी नक्शा बदलने का मौका मिला, तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु को हो सकता है.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने रविवार को चेन्नई में DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात के बाद यह बात कही. उन्होंने स्टालिन से अपील की कि वह तमिलनाडु के हितों की रक्षा करें और परिसीमन बिल का विरोध करें.

राहुल गांधी ने चेन्नई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि INDIA ब्लॉक के नेताओं की स्टालिन के साथ मुलाकात अच्छी और सौहार्दपूर्ण रही. इस दौरान विपक्षी दलों ने परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं उनके सामने रखीं. सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. इसी से पहले विपक्षी नेताओं ने स्टालिन से मुलाकात की.

'850 सीटों के जरिए चुनावी नक्शा बदलना चाहती है BJP'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा की सीटें 850 करने के बाद बीजेपी अपने हिसाब से देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलना चाहती है. यह सिर्फ कुछ सीटें बढ़ाने का मामला नहीं है. इससे देश के हर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं बदलेंगी.

Advertisement

Expanding the Lok Sabha to 850 seats gives the BJP the power to redraw India's electoral map in its favour. This power will be extremely damaging not just to the Indian nation but especially to South India and Tamil Nadu in particular. We requested Brother Stalin, who is a staunch defender of Tamil culture, to protect Tamil Nadu and ensure the BJP’s nefarious design is not implemented. It’s not just a few seats. Every single constituency will be redrawn. And who will draw it? A Delimitation Commission that includes Gyanesh Kumar, who has been caught helping the BJP steal votes. Assam and Jammu & Kashmir have already seen what this looks like - boundaries cut to break communities and silence the opposition. First they stole votes. Now they want to steal the map. If they succeed, elections will be decided before a single vote is cast. It will be the death of democracy in India. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2026

राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी असम और जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा कर चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह बदली गईं, जिससे समुदायों में बंटवारा हुआ और विपक्ष की आवाज दबाई गई. राहुल ने कहा कि अगर यही तरीका पूरे देश में अपनाया गया, तो चुनाव से पहले ही नतीजे तय होने जैसी स्थिति बन सकती है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि पहले वोट चुराए गए और अब चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है. राहुल ने परिसीमन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के जरिए बीजेपी को निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं अपने पक्ष में तय करने का मौका मिल सकता है.

स्टालिन से बोले- तमिलनाडु के हितों की रक्षा करें

राहुल गांधी ने DMK प्रमुख एमके स्टालिन को तमिलनाडु का मजबूत रक्षक बताते हुए उनसे राज्य के हितों की रक्षा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं है. इससे तमिल भाषा, संस्कृति और वहां के लोगों के हित भी जुड़े हैं.

राहुल गांधी ने RSS पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि RSS तमिल सभ्यता, भाषा और संस्कृति को पसंद नहीं करता और उन पर नियंत्रण करना चाहता है. अगर 850 सीटों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नया नक्शा बनाया गया, तो तमिल संस्कृति और भाषा पर बड़ा हमला शुरू हो सकता है.

Advertisement

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "RSS is an anti-Tamil force; the RSS opposes the idea of Tamil civilisation. Once the BJP reshapes India's constituencies with 850 seats, democracy in India is finished, and a full-scale attack on Tamil culture and the Tamil language will begin. Remember what I am saying." — ANI (@ANI) November 29, 2026

राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या DMK ने परिसीमन बिल का विरोध करने की कांग्रेस की अपील ठुकरा दी है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पार्टी के सार्वजनिक रुख की जानकारी नहीं है. वह सिर्फ यह बता रहे हैं कि बैठक में स्टालिन के सामने विपक्ष ने अपनी क्या चिंताएं रखीं.

राहुल ने कहा कि स्टालिन को तमिलनाडु, तमिल भाषा और संस्कृति के साथ-साथ पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए इस खतरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए.

उद्धव ठाकरे बोले- तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहे स्टालिन

परिसीमन बिल को लेकर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी एमके स्टालिन से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल चुनावी नक्शा बदलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है.

उद्धव ने कहा कि स्टालिन तमिलनाडु के साथ धोखा कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि परिसीमन के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच लोकसभा सीटों का अंतर मौजूदा 32 से बढ़कर 48 हो सकता है. इसी तरह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच सीटों का अंतर 41 से बढ़कर 61 हो सकता है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the Delimitation Bill, Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, "Regarding the bill that the BJP intends to introduce in the Lok Sabha tomorrow, I would like to point out that currently, Maharashtra has 48 Members of Parliament, while Uttar Pradesh has 80. If there is a 50% increase, the number of MPs from Maharashtra would naturally rise to 72. Currently, there is a difference of 32 seats between Uttar Pradesh and Maharashtra. With this increase, the number of seats in Uttar Pradesh would grow by 48—meaning an entire Maharashtra’s worth of additional seats would be added to Uttar Pradesh. Similarly, there is currently a difference of 41 seats between Tamil Nadu and Uttar Pradesh; if this proposal is approved tomorrow, that gap would widen by 61 seats. This means Tamil Nadu would fall even further behind Uttar Pradesh—and this is just in relation to Uttar Pradesh. I have not spoken to them (Sharad Pawar) personally, but if I could understand this, then surely they should be able to understand it too." — ANI (@ANI) November 29, 2026

उद्धव ने कहा कि इससे दक्षिण और गैर-बीजेपी शासित राज्यों का राजनीतिक असर कम हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से अलग कर मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू करती है, तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी.

Advertisement

उद्धव ने परिसीमन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को शामिल करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयोग में सरकार से स्वतंत्र लोगों को जगह मिलनी चाहिए.



---- समाप्त ----