गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर अश्लील हरकत करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मशहूर कॉमेडियन और यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. यह मामला वाघोडिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत दर्ज किया गया है, जो अश्लील हरकतों और गानों के लिए सजा से जुड़ी है.

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रविवार को पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी दी. दरअसल, 25 नवंबर को हुए इस कॉमेडी शो से जुड़ी कथित आपत्तिजनक हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद लोगों ने कड़ी आलोचना की और आखिरकार यह शिकायत दर्ज कराई गई.

'लवारी' शो में हुई थी यह घटना

पुलिस और शिकायत के मुताबिक, यह घटना 25 नवंबर को वडोदरा जिले के वाघोडिया तालुका स्थित लिमडा गांव में हुई थी. वहां के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस में 'लवारी' नाम से कॉमेडी शो रखा गया था. यह कार्यक्रम शाम साढ़े पांच बजे से साढ़े सात बजे के बीच चला था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग मौजूद थे. इसी कार्यक्रम के दौरान हुई कथित हरकतों को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी हेड और इस मामले के शिकायतकर्ता महेंद्रप्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि शो के दौरान एक्ट्रेस संजीदा शेख से बातचीत करते वक्त भुवन बाम ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसके अलावा एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि भुवन बाम ने पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हुए एक अश्लील हरकत की और दर्शकों व बाकी कलाकारों के सामने पेशाब करने की नकल की.

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अनुशासन की दी गई थी हिदायत

शिकायतकर्ता का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति देते समय साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि संस्थान की गरिमा और अनुशासन का ध्यान रखा जाए. एफआईआर के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान हुई इन टिप्पणियों और हरकतों की प्रशासन को पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने ऐसी किसी चीज की अनुमति दी थी.

रविवार को दर्ज हुई शिकायत

यह शिकायत रविवार को पुलिस के पास दर्ज कराई गई, जिसके बाद मामला सामने आया. वडोदरा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल ने बताया कि यूट्यूबर भुवन बाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

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