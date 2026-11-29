बिहार के नालंदा में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने 17 वर्षीय युवती की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. वारदात को राजगीर थाना क्षेत्र के मटिहानी खंदा में अंजाम दिया गया. पुलिस ने मौके से भागने की कोशिश कर रही मृतका की मां निर्मला देवी और भाई नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

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मृतका की पहचान पावापुरी के दशरथपुर निवासी अंजली मेहता के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की 112 टीम और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मां और भाई को हिरासत में ले लिया. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह माना जा रहा है.

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डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता के मुताबिक, युवती के सिर पर डंडे से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों से पूछताछ में भी प्रेम प्रसंग को लेकर नाराजगी की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, इस वारदात में एक अन्य युवक की भूमिका भी सामने आई है, जो फिलहाल फरार है.

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राजगीर महोत्सव घूमने के बहाने ले गए थे परिजन

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वे अंजली के प्रेम प्रसंग से नाराज थे. इसी नाराजगी के चलते उसे अपने साथ राजगीर महोत्सव घूमने के बहाने ले गए थे. आरोप है कि वहां मटिहानी खंदा में लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई.

बताया जा रहा है कि हमले के दौरान युवती के सिर पर डंडे से कई वार किए गए. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मां निर्मला देवी और भाई नवीन कुमार मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया.

इस मामले में पुलिस ने मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, वारदात में शामिल बताए जा रहे एक अन्य युवक की तलाश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश किस तरह तैयार की गई और घटना में अन्य किसी की भूमिका तो नहीं थी.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, एक आरोपी की तलाश जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित किया गया है. पुलिस इन सबूतों के आधार पर वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

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डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के कारण हत्या किए जाने की बात सामने आई है. युवती के सिर पर डंडे से प्रहार किया गया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य युवक फरार है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार मां और भाई से पूछताछ कर रही है. फरार युवक की तलाश में छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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