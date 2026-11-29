परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार को भरोसा है कि इस बार बिल आसानी से लोकसभा से पास हो जाएगा. बीजेपी को परिसीमन बिल पर 370 सांसदों का सपोर्ट और वोट मिलने का भरोसा है. सूत्रों के हवाले से खबर परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास 370 से ज़्यादा नंबर हैं. सरकार के सूत्रों ने कहा है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज होगा, न कि मख्य चुनाव आयुक्त. 2002 से परिसीमन आयोग की यही संरचना है. सरकार ने कहा है कि इस मामले में राहुल गांधी ने झूठ कहा है कि ज्ञानेश कुमार परिसीमन आयोग की अध्यक्षता करेंगे. ज्ञानेश कुमार अभी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं.

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सरकार के सूत्रों ने बताया है कि परिसीमन आयोग के सदस्य के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त हो सकते हैं. इसके अलावा राज्य चुनाव के आयुक्त भी परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे. लोकसभा स्पीकर की ओर से नॉमिनेट पांच सांसद परिसीमन आयोग के एसोसिएट मेंबर होंगे. जबकि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट 5 विधायक इसके एसोसिएट मेंबर होंगे.

परिसीमन आयोग में कुल एक चेयरमैन और बारह मेंबर होंगे.

परिसीमन आयोग की कार्यवाही को संसद के सामने रखा जाता है. संसद चाहे तो इसे खारिज भी कर सकती है.

परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से ढाई साल तक लग सकते हैं.

परिसीमन आयोग के फैसलों को संसद में चुनौती दी जा सकती है, अदालतों में नहीं. संविधान के अनुसार हर संवैधानिक संस्था के फैसले को संसद में चुनौती दी सकती है लेकिन कोर्ट में नहीं.

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सूत्रों के अनुसार परिसीमन आयोग तय करेगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी. परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ेंगी. उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा.

इसके अलावा द डिलिमिटेशन (सेकंड) बिल, 2026 की धारा 3(4) में पीओके का जिक्र किया गया है. इसमें ये साफ किया गया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए, जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग करेगा, जब वो क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे से बाहर आ जाएगा.

बता दें कि सोमवार से शुरू होने वाले लोकसभा के विशेष सत्र में सरकार 'संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026', 'परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026' पेश करेगी. इन विधेयकों के पारित होने से सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा, साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित होगा.

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 815+35=850 हो जाएगी. इनमें 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की है. INDIA ब्लॉक इस संविधान संशोधन का विरोध कर रही है.

इस बिल को लोकसभा से पास कराने के लिए 360 सांसदों के सपोर्ट की जरूरत है.

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