नई दिल्ली में भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर कुछ लोग इसकी उपलब्धियों पर 'नाराज फूफा' बनकर घूमते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भूपेन दा के गीत बार-बार सुनने चाहिए, ताकि उन्हें शायद सद्बुद्धि आ जाए. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प, देश की एकता और भूपेन हजारिका की संगीत विरासत को भी याद किया.

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समारोह को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में भाषा, खान-पान और रहन-सहन अलग हो सकते हैं, पर देश को आगे ले जाने का लक्ष्य एक है. उन्होंने बिना नाम लिए उन लोगों पर हमला बोला जो विवादों में सत्ता के सपने देखते हैं या देश को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं. उनके मुताबिक, देश की तरक्की से खुश होने के बजाय ये लोग हर बात पर मुंह फुलाए रहते हैं. इसी सोच पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे 'नाराज फूफाओं' को भूपेन दा के गीत बार-बार सुनने चाहिए.

भूपेन हजारिका के संगीत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह आधुनिक सोच रखने वाले कलाकार थे, लेकिन अपनी मिट्टी से गहराई से जुड़े रहे. उनकी प्रतिभा दुनिया भर में पहचान बनाने वाली थी, मगर उनका दिल भारतीय था. उनके गीतों ने देश के लोगों की भावनाओं को आवाज दी और भारत के सपनों को सामने रखा. प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन दा ने अपने गीतों के जरिए समाज को जोड़ने का काम किया. उनकी इसी विरासत के सम्मान में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया.

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भूपेन दा का सपना था नया असम

भूपेन हजारिका केवल संगीत के जरिए लोगों को जोड़ने तक सीमित नहीं थे. उनके मन में एक नए असम का सपना भी था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दशक में असम संभावनाओं से भरे राज्य के रूप में उभरा है. उन्होंने कुछ साल पहले कही अपनी उस बात को भी याद किया, जब उम्मीद जताई थी कि वह दिन दूर नहीं, जब असम का हर बच्चा कहेगा - 'A for Assam'.

पीएम मोदी ने भूपेन दा के नए असम के सपने को नए भारत की सोच से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि युवा भूपेन हजारिका ने नए असम और नए भारत का सपना देखा था. आज देश के युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं और खेती, वित्त, खेल तथा विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. युवाओं की ये कोशिशें भारत के विकास के संकल्प को मजबूत करती हैं.

50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आए

विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 50 साल में 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं. असम के लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है. पीएम मोदी ने इस बदलाव को 'सबका साथ, सबका प्रयास' की सोच से जोड़ते हुए कहा कि विकास का मतलब है कोई पीछे न छूटे और सभी साथ आगे बढ़ें.

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उषा मंगेशकर को भूपेन दा की याद में सम्मान

भूपेन हजारिका की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार ने उनकी याद में एक नया सम्मान शुरू किया है. इसकी शुरुआत उषा मंगेशकर को सम्मानित करके हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भूपेन दा की विरासत और संगीत जगत के प्रति सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियां भूपेन हजारिका और उषा मंगेशकर के गीत सुनते हुए बड़ी हुई हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने लता मंगेशकर और आशा भोसले का भी जिक्र किया. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों बहनें जहां भी होंगी, कलाकारों को आशीर्वाद दे रही होंगी.

डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत 8 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में हुई थी. इसका समापन नई दिल्ली में किया गया. प्रधानमंत्री ने इसे असम और पूर्वोत्तर के साथ-साथ भारतीय कला और संस्कृति का उत्सव बताया. इससे पहले लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती का कार्यक्रम भी दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसे उन्होंने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का उदाहरण बताया.

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