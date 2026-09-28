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कपिल शर्मा ने छेड़ा गोवा की 'फेनी' पर अजय देवगन से मजाक, एक्टर ने कर दी कॉमेडियन की बोलती बंद

कपिल के शो पर अजय देवगन अपनी फिल्म दृश्यम 3 को प्रमोट करने पहुंचे थे. वहां कॉमेडियन ने एक्टर से गोवा में मिलने वाली फेमस फेनी को लेकर सवाल पूछा था, जिसपर अजय ने कपिल की ही चुटकी ले ली.

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कपिल ने अजय देवगन से लिए पंगे (Photo: ITGD)
कपिल ने अजय देवगन से लिए पंगे (Photo: ITGD)

अजय देवगन बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं, जो बेहद कम बात करते हैं. मगर उनके वन-लाइन जोक्स जबरदस्त होते हैं. हाल ही में उनकी एक बात ने कपिल शर्मा की बोलती बंद कर दी. वो कॉमेडियन के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गए थे, जहां उनके साथ फिल्म दृश्यम 3 की पूरी टीम भी थी. कपिल ने अजय की फिल्मों का गोवा से कनेक्शन को लेकर एक सवाल किया था, जो उन्हीं पर भारी पड़ गया. 

अजय देवगन से कपिल ने की मस्ती

दरअसल शो के दौरान कपिल शर्मा ने अजय देवगन के गोवा से खास लगाव को लेकर मजाक किया. दृश्यम समेत अजय की कई फिल्मों की कहानी गोवा में दिखाई गई. कपिल ने अपने अंदाज में कहा- अजय सर की ज्यादातर फिल्में—गोलमाल, सिंघम और दृश्यम—गोवा में ही शूट हुई हैं. इतना ही नहीं, दृश्यम: द कन्क्लूजन (दृश्यम 3) का ट्रेलर भी गोवा में रिलीज किया गया. तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है कि क्या आपको सच में गोवा बहुत खूबसूरत लगता है? या फिर आपको लगता है कि वहां से बेहतर फेनी कहीं और नहीं मिलती? या वहां पॉमफ्रेट (मछली) सस्ती मिलती है? आखिर इसकी वजह क्या है?

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तो इसपर अजय ने कहा- गोवा बहुत सुकून देने वाली जगह है और मैं फेनी नहीं पीता. इसके बाद कपिल ने फिर उनसे मजाक किया. जब उन्होंने मजाक में अजय से कहा कि कम से कम किसी और के लिए तो फेनी ला सकते हैं, तो एक्टर ने उसी बात को घुमाकर कपिल पर ही पलटवार कर दिया. अजय ने कहा, 'तेरी जिंदगी में फेनी ने पहले ही बहुत गड़बड़ कर रखी है, याद रखना.' 

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कपिल इस बात पर हंस पड़े और फेनी पीने से इनकार करने लगे, लेकिन जज सीट पर बैठीं अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि अगर कॉमेडियन को कुछ भी फ्री में मिले, तो वो उसे पी लेते हैं. हालांकि कपिल यहां तक नहीं रुके. उन्होंने गोवा को लेकर अपना मजाक जारी रखा. उन्होंने कहा कि अजय काफी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जगह जाने के पैसे मिलते हैं, जबकि आम टूरिस्ट को गोवा घूमने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. कॉमेडियन ने ये भी कहा कि गोवा अपने समुद्र तटों और किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन दृश्यम ने वहां की पाव भाजी को भी मशहूर कर दिया. 

क्या है गोवा की फेनी?

कपिल शर्मा जिस फेनी की बात कर रहे हैं, वो गोवा में मिलने वाली एक मशहूर काजू ड्रिंक है जो एक शराब की तरह होती है. अजय ने जिस जोक का जिक्र कपिल के लिए किया, वो कई सालों पुरानी उनकी ट्वीट कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ा है. कॉमेडियन ने एक बार बताया था कि जब वो अपने करियर के कमजोर समय से गुजर रहे थे, तब रात को नशे की हालत में ऑनलाइन जाकर ट्वीट किया करते थे. एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके ट्वीट पर खूब बवाल हुआ था. 

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