How To Use Iron In Home: सिर्फ कपड़े प्रेस करना ही नहीं, घर के ये 7 बड़े काम आसान कर सकती है एक 'प्रेस'; जानें अनोखे इस्तेमाल

How To Use Iron In Home: सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो और कपड़ों पर सिलवटें दिख जाएं तो सबसे पहले हाथ प्रेस की तरफ ही जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्रेस कपड़ों की सिलवटें निकालने के अलावा घर के कई अटके हुए काम भी आसान कर सकती है? जी हां, घर में रखी प्रेस सिर्फ कपड़ों की सिलवटें दूर करने के काम नहीं आती. इसकी गर्मी से मोम के दाग से लेकर फर्नीचर पर पड़े पानी के निशान और कारपेट के गड्ढे तक ठीक किए जा सकते हैं.

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अगर अब तक आप प्रेस को सिर्फ कपड़े प्रेस करने वाली मशीन समझते थे, तो इसके ये इस्तेमाल जानने के बाद आपको ये लग सकता है कि आप कितनी चीजों से अनजान थे. घर की सफाई और छोटी-मोटी रिपेयर के कई कामों में ये काफी काम आ सकती है. आइए जानते हैं प्रेस के ऐसे ही 7 आसान इस्तेमाल, जो आपका काम काफी आसान कर सकते हैं.



1. प्रेस से मोम के दाग हटाएं: अगर किसी मेज पर मोमबत्ती लगा दी जाए, तो उस पर अक्सर मोम गिर ही जाता है. टेबलक्लॉथ, कारपेट या कपड़े पर मोम गिर जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है. इस झंझटभरे काम को प्रेस आसान कर सकती है. ऐसे में पहले मोम को अच्छी तरह सूखने दें. इसके बाद चम्मच की मदद से जितना सूखा मोम आसानी से निकल सके, निकाल लें.

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अब दाग वाली जगह पर पेपर बैग या साफ कपड़ा रखें और प्रेस को कम तापमान पर चलाएं. गर्मी से मोम पिघलेगा और पेपर या कपड़े में चिपकने लगेगा. जरूरत के हिसाब से पेपर बदलते रहें. अगर हल्का चिकना निशान रह जाए तो गीले कपड़े में थोड़ा डिश सोप लगाकर साफ कर सकते हैं.

2. बच्चों के क्रेयॉन के दाग भी होंगे हल्के: घर में छोटे बच्चे हों तो उन्हें दीवारों से लेकर सोफे तक पेंसिल या क्रेयॉन चलाने के लिए बढ़िया लगते हैं. बच्चों वाले घर में क्रेयॉन के निशान पड़ना आम बात है. इन्हें हटाने में भी प्रेस काम आ सकती है. दाग के ऊपर पेपर टॉवल या साफ पेपर बैग रखें और प्रेस को हल्की गर्म करके चलाएं. गर्मी से क्रेयॉन में मौजूद वैक्स पिघलने लगेगा और पेपर उसे सोख लेगा. धीरे-धीरे दाग हल्का होने लगेगा.

3. स्टिकर का चिपचिपा गोंद हटाएं: फर्नीचर या डेकोर आइटम पर लगे पुराने स्टिकर को हटाने के बाद अक्सर उसका गोंद वहीं चिपका रह जाता है. इसे नाखून से रगड़ने में काफी मेहनत लगती है. ऐसे में गोंद वाली जगह पर पार्चमेंट पेपर रखें और प्रेस को हल्का गर्म करके चलाएं. गर्मी से गोंद सॉफ्ट होकर पिघल जाएगा और उसे साफ करना आसान हो जाएगा. बाकी बचा गोंद हल्के क्लीनर से पोंछ सकते हैं.

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4. लकड़ी के फर्नीचर से पानी के निशान हटाएं: लकड़ी की टेबल पर गिलास या गर्म डिब्बा रखने से अक्सर सफेद गोल निशान बन जाते हैं. ये निशान देखने में काफी खराब लगते हैं, लेकिन कई बार इन्हें भी प्रेस की मदद से हल्का किया जा सकता है.



इसके लिए निशान के ऊपर एक पतला सूती कपड़ा रखें. प्रेस में स्टीम का इस्तेमाल न करें और कम गर्मी पर इसे थोड़ी-थोड़ी देर चलाएं. हर कुछ सेकंड में निशान चेक करते रहें. धीरे-धीरे लकड़ी में फंसी नमी बाहर निकलने से निशान हल्का हो सकता है.

5. पर्दे उतारे बिना सिलवटें हटाएं: भारी पर्दों को उतारकर प्रेस करना काफी झंझट वाला काम है. लेकिन अगर आपकी प्रेस में स्टीम का ऑप्शन है तो पर्दों को उतारने की जरूरत नहीं. पर्दों को लगा रहने दें और स्टीम प्रेस को ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. इससे पर्दों की सिलवटें जल्दी निकल सकती हैं और वे फ्रेश व करीने से लगे हुए नजर आएंगे.

6. कारपेट के गड्ढे ठीक करें: भारी सोफा, टेबल या किसी दूसरे फर्नीचर को लंबे समय तक एक ही जगह रखने से कारपेट काफी दब जाता है और उस पर गड्ढे जैसे निशान पड़ जाते हैं. फर्नीचर हटाने के बाद ये निशान साफ दिखाई देते हैं.

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इन्हें ठीक करने के लिए गड्ढे वाली जगह पर गीला कपड़ा रखें और स्टीम दें. जब कारपेट के रेशे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो चम्मच या उंगलियों की मदद से उन्हें हल्का ऊपर की तरफ फुलाएं. इससे दबे हुए रेशे वापस उठने लगेंगे और कारपेट का लुक बेहतर हो सकता है.

7. बिना सिलाई के करें छोटा-मोटा फैब्रिक रिपेयर: अगर कपड़े, टेबलक्लॉथ या कुशन कवर का किनारा थोड़ा खुल गया है, तो हर बार सुई-धागा या सिलाई मशीन निकालने की जरूरत नहीं. छोटे रिपेयर के लिए फ्यूजिबल बॉन्डिंग टेप या आयरन-ऑन पैच का इस्तेमाल किया जा सकता है.

जहां कपड़ा खुला है वहां टेप या पैच लगाएं और उसके ऊपर प्रेस चलाएं. गर्मी से ये कपड़े से चिपक जाएगा और कुछ ही मिनटों में छोटा-मोटा रिपेयर हो जाएगा.

प्रेस इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानी

घर के इन कामों के लिए प्रेस का इस्तेमाल करते समय सावधानी बहुत जरूरी है. हमेशा प्रेस को हल्का गर्म करें और जरूरत के मुताबिक हीट बढ़ाएं. प्रेस को एक ही जगह ज्यादा देर तक न रखें, वरना कपड़े या दूसरे सरफेस पर जलने के निशान पड़ सकते हैं. फर्नीचर या किसी नाजुक जगह पर काम करते समय प्रेस और सरफेस के बीच पतला कपड़ा जरूर रखें. स्टीम का इस्तेमाल भी सिर्फ उन जगहों पर करें जहां उसकी जरूरत हो.

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