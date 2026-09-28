October Shubh Yog 2026: अक्टूबर में बनेगी राजयोगों की चौकड़ी! 4 राशियां होंगी मालामाल

October Shubh Yog 2026: जल्द ही अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है. अक्टूबर 2026 का महीना वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद हलचल भरा और दुर्लभ राजयोगों का निर्माण करने वाला रहेगा. इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी चाल और राशि बदलकर अत्यंत शुभ योगों का निर्माण करेंगे. आइए जानते हैं अक्टूबर 2026 में कौन सी तारीख को कौन सा ग्रह राजयोग बनाएगा और किन राशियों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा.

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बुधादित्य राजयोग (17 अक्टूबर 2026)

ग्रह व स्थिति: 17 अक्टूबर को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ बुध देव पहले से ही विराजमान रहेंगे. सूर्य और बुध की इस युति से 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होगा.

लक्ष्मी नारायण राजयोग (20 अक्टूबर 2026)

ग्रह व स्थिति: 20 अक्टूबर को धन, वैभव व सौंदर्य के कारक शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में गोचर करेंगे, जहाँ बुध पहले से मौजूद होंगे. जब भी बुध और शुक्र एक साथ आते हैं, तो 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' बनता है.

मालव्य राजयोग (20 अक्टूबर 2026)

ग्रह व स्थिति: 20 अक्टूबर को शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर केंद्र भाव को प्रभावित करेंगे. जब शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में विराजमान होते हैं, तो पंच महापुरुष योगों में से एक 'मालव्य राजयोग' बनता है.

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त्रिग्रही शुभ योग (04 अक्टूबर से 06 अक्टूबर 2026)

ग्रह व स्थिति: 4 अक्टूबर को चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि में होगा, जहाँ देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव पहले से विराजमान रहेंगे. गुरु, मंगल और चंद्र की इस त्रिकोणीय युति से त्रिग्रही शुभ योग का निर्माण होगा.

देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में महागोचर (31 अक्टूबर 2026)

ग्रह व स्थिति: 31 अक्टूबर को ज्ञान और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) कर्क राशि से निकलकर मित्र ग्रह सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे. सिंह राशि में गुरु का आगमन एक अत्यंत शक्तिशाली शुभ स्थिति का निर्माण करेगा.

ये राशियां पाएंगी लाभ

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना किस्मत के नए दरवाजे खोलने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन (पदोन्नति), इंक्रीमेंट और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा. आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

सिंह राशि (Leo)

अक्टूबर के अंत में देवगुरु बृहस्पति का आपकी ही राशि में प्रवेश आपके लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत करेगा. लंबे समय से अटके या रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे. विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े सपने पूरे होंगे. व्यापार में अचानक बड़ा धन-लाभ होगा और संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी.

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तुला राशि (Libra)

अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन महीना साबित हो सकता है. समाज में पद, प्रतिष्ठा और आकर्षण में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. नया वाहन, संपत्ति या लग्जरी वस्तुएं खरीदने के मजबूत योग बनेंगे. बिजनेस करने वालों को नए प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप से भारी मुनाफा होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा. वर्षों से अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. शेयर बाजार, रियल एस्टेट या पुराने निवेश से बंपर रिटर्न (मुनाफा) मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और लीडरशिप की जमकर तारीफ होगी.

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