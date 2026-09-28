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सऊदी अटैक के बाद ताइज के पब्लिक मार्केट में तबाही, VIDEO में दिखा खौफनाक मंजर

यमन के ताइज के केंद्रीय बाजार के पास हमले को लेकर हूती विद्रोहियों ने सऊदी वायु सेना पर आरोप लगाया है, जिसमें उनके मुताबिक 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए. दूसरी तरफ सरकारी पक्ष का कहना है कि निशाना हूतियों का डिपो और वाहन थे, जिससे दावों पर विवाद और जंग का तनाव दोनों और बढ़ गए हैं.

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हूतियों संग लड़ाई में सऊदी ने मार्केट को निशाना बनाया है. (Photo- ITG)
हूतियों संग लड़ाई में सऊदी ने मार्केट को निशाना बनाया है. (Photo- ITG)

यमन के ताइज शहर में एक पब्लिक मार्केट पर हवाई हमले के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आया है. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने सेंट्रल मार्केट के पास शॉपिंग इलाके को निशाना बनाया. हूतियों के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

हूती समूह के अल-मसीरा टीवी ने हमले के बाद का वीडियो रिलीज किया है. इसमें बाजार से धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है. एक गोदाम भी बुरी तरह तबाह नजर आ रहा है, जिसमें खाने-पीने का सामान कार्डबोर्ड के डिब्बों में रखा था. हूतियों के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घायलों में बच्चे भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: हूती विद्रोहियों के हमलों से संकट में सऊदी अरब, तेल रिफाइनरियों को बनाया निशाना

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मार्केट पर दो हवाई हमलों का दावा

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि सऊदी अरब ने दो हवाई हमले किए, जिनकी चपेट में मार्केट आया. उन्होंने कहा कि इसमें बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है. हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले को नागरिक इलाकों पर जानबूझकर किया गया हमला बताया है. हूतियों ने इस हमले का बदला लेने की भी धमकी दी है.

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हालांकि, हूतियों के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने कहा है कि उनकी एयरफोर्स ने इलाके में हूतियों के एक डिपो और वाहनों को निशाना बनाया था.

यह भी पढ़ें: हूती हमलों से मचा हड़कंप, सऊदी के साथ खड़े हुए तुर्की-पाकिस्तान, जानें बैठक में क्या हुआ

सितंबर में बढ़ी है लड़ाई

ताइज फिलहाल यमनी सरकार के नियंत्रण में है. यह शहर लंबे समय से हूती लड़ाकों की घेराबंदी में रहा है और यमन की जंग के अहम मोर्चों में शामिल है. सितंबर में हूतियों के नए हमले के बाद देश के कई हिस्सों में लड़ाई तेज हुई है. इस दौरान करीब 1 लाख 25 हजार लोग विस्थापित हुए हैं.

यमन में 2014 से गृहयुद्ध जारी है. हूतियों ने तब राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद सऊदी अरब ने हूतियों के खिलाफ गठबंधन बनाया था. अब ईरान युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच यमन में फिर से लड़ाई बढ़ गई है. यमनी सरकार ने लोगों से सेना और सुरक्षा बलों में शामिल होने की अपील करते हुए आम लामबंदी का भी आह्वान किया है.

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