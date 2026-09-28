Asian Games 2026 Day 9 Live: एशियन गेम्स में आज भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, एथलेटिक्स-शूटिंग में मेडल की आस

7:01 AM (27 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 4:45 बजे - कंपाउंड मेन्स इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - साहिल जाधव बनाम जामियानगोम्बो पुरेवदोर्ज (मंगोलिया), गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम सोस्टार अंडारू रिनाल्डी (इंडोनेशिया)

सुबह 5:25 बजे - कंपाउंड मेन्स इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - साहिल जाधव (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 9:45 बजे - कंपाउंड विमेंस इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - ज्योति सुरेखा वेनम बनाम एडेल जेक्सेनबिनोवा (कजाकिस्तान), चिकिथा तनिपार्थी

सुबह 10:25 बजे - कंपाउंड विमेंस इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - ज्योति सुरेखा वेनम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), चिकिथा तनिपार्थी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स

दोपहर 2:35 बजे- विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल - सीमा, सान्या यादव

दोपहर 3:09 बजे - 4 x 100 मीटर रिले मिक्स्ड टीम राउंड 1 हीट 2 - भारत

दोपहर 3:53 बजे - विमेंस 400 मीटर हर्डल्स फाइनल - विथ्या रामराज, अनु राघवन

शाम 4:03 बजे - मेन्स 400 मीटर हर्डल्स फाइनल - संतोष कुमार तमिलारासन

शाम 4:13 बजे - मेन्स 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल - अविनाश साबले

शाम 4:25 बजे - मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल - डेविड सोलोमन पट्टूराज, मुरली श्रीशंकर

शाम 4:35 बजे - मेन्स 1500 मीटर रेस फाइनल - यूनुस शाह, गुलवीर सिंह

शाम 4:45 बजे - मेन्स जैवलिन थ्रो फाइनल - रोहित यादव, यश वीर सिंह

शाम 4:50 बजे - विमेंस 800 मीटर रेस राउंड 1 - गौतमी जयरामन (हीट 1), पूजा (हीट 2)

शाम 5:13 बजे - विमेंस 5000 मीटर रेस फाइनल - सीमा, पारुल चौधरी

शाम 6:01 बजे - मेन्स 4 x 400 मीटर रिले राउंड 1 हीट 2 - भारत

शाम 6:34 बजे - विमेंस 4 x 100 मीटर रिले फाइनल - भारत

मुक्केबाजी

दोपहर 1:30 बजे - विमेंस 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम सुयोन सेओंग (साउथ कोरिया)

दोपहर 2:45 बजे - विमेंस 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल - प्रिया घंघस बनाम मिजगना समदोवा (ताजिकिस्तान)

दोपहर 3:45 बजे - मेन्स 90 किग्रा क्वार्टर फाइनल - कपिल पोखरिया बनाम गिचे किम (साउथ कोरिया)

कुराश

सुबह 8 बजे - विमेंस 78 किग्रा क्वार्टर फाइनल - पिंकी बलहारा

सुबह 10:30 बजे - विमेंस 78 किग्रा सेमीफाइनल - पिंकी बलहारा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:30 बजे - विमेंस 78 किग्रा फाइनल - पिंकी बलहारा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

क्रिकेट

सुबह 10 बजे - मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल - भारत बनाम अफगानिस्तान

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम बांग्लादेश

सेलिंग

सुबह 7:30 बजे - मेन्स डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - Vishnu Saravanan

सुबह 7:30 बजे - मेन्स स्किफ ओपनिंग सीरीज - प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस

सुबह 7:40 बजे - विमेंस डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - नेत्रा कुमानन

सुबह 7:40 बजे - विमेंस स्किफ ओपनिंग सीरीज - हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा

सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज - श्रद्धा वर्मा, रवींद्र कुमार शर्मा

सुबह 10:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज - माही वर्मा

सेपक टकरा

सुबह 6:30 बजे - विमेंस डबल ग्रुप बी - भारत (प्रीति लैंगोलजाम, मेनेनु त्सुकरू, लेरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम जापान

सुबह 10:30 बजे - विमेंस डबल सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शूटिंग

सुबह 6:10 बजे - विमेंस 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (रैपिड स्टेज) - मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

सुबह 6:30 बजे - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल दूसरा दिन - अहवर रिजवी, किनान चेनाई, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 बजे - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल दूसरा दिन - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत , नीरू

सुबह 10:45 बजे - विमेंस 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल फाइनल - मनु भाकर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), ईशा सिंह (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), राही सरनोबत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

वॉलीबॉल

सुबह 6:30 बजे - मेन्स टीम पूल सी - भारत बनाम हॉन्ग कॉन्ग

स्क्वैश

सुबह 6:30 बजे - विमेंस टीम पूल सी - भारत बनाम चीन

सुबह 8:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम चीन

दोपहर 12.00 बजे - विमेंस टीम पूल सी - भारत बनाम जापान

दोपहर 2 बजे- मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम साउथ कोरिया

टेनिस

सुबह 6:30 बजे - मेन्स सिंगल्स, सेकंड राउंड- सुमित नागल बनाम होंग सियोंग-चान (साउथ कोरिया)

सुबह 11 बजे से पहले - विमेंस डबल्स, फर्स्ट राउंड - अंकिता रैना/रुतुजा भोसले बनाम अन्ना डेनिलिना/यूलिया पुतिनसेवा (कजाकिस्तान)

सर्फिंग

सुबह 3:58 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट 2 - शिवराज बाबू बनाम जयर्ड अलसीसो (फिलीपींस)

सुबह 6:46 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट 8 - किशोर कुमार अनबारासु बनाम मा वेनसोंग (चीन)

सुबह 9:26 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल - शिवराज बाबू (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), किशोर कुमार अनबरासु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)