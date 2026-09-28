Asian Games 2026 Day 9 Live: एशियन गेम्स में आज भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, एथलेटिक्स-शूटिंग में मेडल की आस

एशियन गेम्स 2026 के नौवें दिन भी भारतीय खिलाड़ी एक्शन में हैं. एथलेटिक्स में मेडल की बारिश होनी तय है. वहीं बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी बेजोड़ प्रदर्शन करने के इरादे से उतरे हैं. भारत आज अपनी मेडल टैली में ऊपर बढ़ना चाहेगा. एशियन गेम्स के 9वें दिन के एक्शन से जुड़े अपडेट्स हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं. कृपया हमारे साथ बने रहिएगा और पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहिएगा...
एशियन गेम्स के आठवें दिन भारत को कुल सात पदक (4 सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज) मिले थे. स्क्वैश में अनाहत सिंह और अभय सिंह को फाइनल मुकाबलों में हार मिली और उन दोनों को ही रजत पदक से संतोष करना पड़ा. एन्सी सोजन और सर्वेश कुशारे ने भी सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया. हरिता भद्रा, तेजस्विन शंकर और पारुल चौधरी ने कांस्य पदक अपनी झोली में डाले.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकवीर
|क्र.सं.
|खिलाड़ी / टीम
|इवेंट
|खेल
|मेडल
|1
|इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद
|विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|2
|इलावेनिल वलारिवन
|विमेंस 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|3
|रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|4
|सुचिका तरियाल
|विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा
|MMA
|ब्रॉन्ज
|5
|रुद्रांक्ष पाटिल
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|6
|हिमांशु ढिल्लों
|मेन्स 10 मीटर एयर राइफल
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|7
|भारतीय महिला क्रिकेट टीम
|विमेंस क्रिकेट
|क्रिकेट
|गोल्ड
|8
|राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल
|विमेंस स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|9
|अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ गिल
|मेन्स स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|10
|जय मीणा
|मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस
|सॉफ्ट टेनिस
|ब्रॉन्ज
|11
|मीराबाई चानू
|विमेंस 49 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|12
|भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम
|मेन्स टीम बैडमिंटन
|बैडमिंटन
|ब्रॉन्ज
|13
|सतनाम सिंह और सलमान खान
|मेन्स डबल स्कल्स
|रोइंग
|ब्रॉन्ज
|14
|रोशिबिना देवी नाओरेम
|विमेंस 60 किग्रा वुशू
|वुशू
|सिल्वर
|15
|अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल
|मिक्स्ड स्कीट टीम
|निशानेबाजी
|ब्रॉन्ज
|16
|सीमा
|विमेंस 10000 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|17
|मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम
|मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|18
|ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार
|मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|19
|कमलजीत और सुरुचि सिंह
|10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम
|निशानेबाजी
|गोल्ड
|20
|दीया चिताले और मानुष शाह
|मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस
|टेबल टेनिस
|ब्रॉन्ज
|21
|मनप्रीत कौर
|विमेंस शॉट पुट
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|22
|गुलवीर सिंह
|मेन्स 10000 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|23
|बरानिका एलंगोवन
|विमेंस पोल वॉल्ट
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|24
|सावन बरवाल
|मेन्स मैराथन
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|25
|तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद
|विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम
|निशानेबाजी
|सिल्वर
|26.
|जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार
|मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश
|स्क्वैश
|ब्रॉन्ज
|27.
|महिला कबड्डी टीम
|विमेंस कबड्डी
|कबड्डी
|गोल्ड
|28.
|पुरुष कबड्डी टीम
|मेन्स कबड्डी
|कबड्डी
|गोल्ड
|29.
|तजिंदरपाल सिंह तूर
|मेन्स शॉट पुट
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|30.
|प्राची चौधरी
|विमेंस 400 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|31.
|अभय सिंह
|मेन्स सिंगल्स स्क्वैश
|स्क्वैश
|सिल्वर
|32.
|अनाहत सिंह
|विमेंस सिंगल्स स्क्वैश
|स्क्वैश
|सिल्वर
|33.
|हरिता भद्रा
|विमेंस 200 मीटर रेस
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|34
|एन्सी सोजन
|विमेंस लॉन्ग जंप
|लॉन्ग जंप
|सिल्वर
|35
|तेजस्विन शंकर
|मेन्स डेकाथलॉन
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|36
|पारुल चौधरी
|विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज
|एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|37
|सर्वेश कुशारे
|मेन्स हाई जंप
|हाई जंप
|सिल्वर
तीरंदाज गणेश मणि मेन्स कंपाउंड स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने दूसरे दौर में अपने हमवतन साहिल जाधव को 149-148 से हराया. इससे पहले उन्होंने पहले दौर में 144-142 से जीत हासिल की थी.
तीरंदाजी
सुबह 4:45 बजे - कंपाउंड मेन्स इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - साहिल जाधव बनाम जामियानगोम्बो पुरेवदोर्ज (मंगोलिया), गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु बनाम सोस्टार अंडारू रिनाल्डी (इंडोनेशिया)
सुबह 5:25 बजे - कंपाउंड मेन्स इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - साहिल जाधव (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:45 बजे - कंपाउंड विमेंस इंडिविजुअल 1/16 एलिमिनेशन - ज्योति सुरेखा वेनम बनाम एडेल जेक्सेनबिनोवा (कजाकिस्तान), चिकिथा तनिपार्थी
सुबह 10:25 बजे - कंपाउंड विमेंस इंडिविजुअल 1/8 एलिमिनेशन - ज्योति सुरेखा वेनम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), चिकिथा तनिपार्थी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
एथलेटिक्स
दोपहर 2:35 बजे- विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल - सीमा, सान्या यादव
दोपहर 3:09 बजे - 4 x 100 मीटर रिले मिक्स्ड टीम राउंड 1 हीट 2 - भारत
दोपहर 3:53 बजे - विमेंस 400 मीटर हर्डल्स फाइनल - विथ्या रामराज, अनु राघवन
शाम 4:03 बजे - मेन्स 400 मीटर हर्डल्स फाइनल - संतोष कुमार तमिलारासन
शाम 4:13 बजे - मेन्स 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल - अविनाश साबले
शाम 4:25 बजे - मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल - डेविड सोलोमन पट्टूराज, मुरली श्रीशंकर
शाम 4:35 बजे - मेन्स 1500 मीटर रेस फाइनल - यूनुस शाह, गुलवीर सिंह
शाम 4:45 बजे - मेन्स जैवलिन थ्रो फाइनल - रोहित यादव, यश वीर सिंह
शाम 4:50 बजे - विमेंस 800 मीटर रेस राउंड 1 - गौतमी जयरामन (हीट 1), पूजा (हीट 2)
शाम 5:13 बजे - विमेंस 5000 मीटर रेस फाइनल - सीमा, पारुल चौधरी
शाम 6:01 बजे - मेन्स 4 x 400 मीटर रिले राउंड 1 हीट 2 - भारत
शाम 6:34 बजे - विमेंस 4 x 100 मीटर रिले फाइनल - भारत
मुक्केबाजी
दोपहर 1:30 बजे - विमेंस 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम सुयोन सेओंग (साउथ कोरिया)
दोपहर 2:45 बजे - विमेंस 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल - प्रिया घंघस बनाम मिजगना समदोवा (ताजिकिस्तान)
दोपहर 3:45 बजे - मेन्स 90 किग्रा क्वार्टर फाइनल - कपिल पोखरिया बनाम गिचे किम (साउथ कोरिया)
कुराश
सुबह 8 बजे - विमेंस 78 किग्रा क्वार्टर फाइनल - पिंकी बलहारा
सुबह 10:30 बजे - विमेंस 78 किग्रा सेमीफाइनल - पिंकी बलहारा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:30 बजे - विमेंस 78 किग्रा फाइनल - पिंकी बलहारा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
क्रिकेट
सुबह 10 बजे - मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल - भारत बनाम अफगानिस्तान
हॉकी
दोपहर 3:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम बांग्लादेश
सेलिंग
सुबह 7:30 बजे - मेन्स डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - Vishnu Saravanan
सुबह 7:30 बजे - मेन्स स्किफ ओपनिंग सीरीज - प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस
सुबह 7:40 बजे - विमेंस डिंगी क्वालिफिकेशन सीरीज - नेत्रा कुमानन
सुबह 7:40 बजे - विमेंस स्किफ ओपनिंग सीरीज - हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा
सुबह 8:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी ओपनिंग सीरीज - श्रद्धा वर्मा, रवींद्र कुमार शर्मा
सुबह 10:40 बजे - गर्ल्स डिंगी ओपनिंग सीरीज - माही वर्मा
सेपक टकरा
सुबह 6:30 बजे - विमेंस डबल ग्रुप बी - भारत (प्रीति लैंगोलजाम, मेनेनु त्सुकरू, लेरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम जापान
सुबह 10:30 बजे - विमेंस डबल सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शूटिंग
सुबह 6:10 बजे - विमेंस 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (रैपिड स्टेज) - मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत
सुबह 6:30 बजे - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल दूसरा दिन - अहवर रिजवी, किनान चेनाई, शपथ भारद्वाज
सुबह 6:30 बजे - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल दूसरा दिन - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत , नीरू
सुबह 10:45 बजे - विमेंस 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल फाइनल - मनु भाकर (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), ईशा सिंह (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), राही सरनोबत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
वॉलीबॉल
सुबह 6:30 बजे - मेन्स टीम पूल सी - भारत बनाम हॉन्ग कॉन्ग
स्क्वैश
सुबह 6:30 बजे - विमेंस टीम पूल सी - भारत बनाम चीन
सुबह 8:30 बजे - मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम चीन
दोपहर 12.00 बजे - विमेंस टीम पूल सी - भारत बनाम जापान
दोपहर 2 बजे- मेन्स टीम पूल ए - भारत बनाम साउथ कोरिया
टेनिस
सुबह 6:30 बजे - मेन्स सिंगल्स, सेकंड राउंड- सुमित नागल बनाम होंग सियोंग-चान (साउथ कोरिया)
सुबह 11 बजे से पहले - विमेंस डबल्स, फर्स्ट राउंड - अंकिता रैना/रुतुजा भोसले बनाम अन्ना डेनिलिना/यूलिया पुतिनसेवा (कजाकिस्तान)
सर्फिंग
सुबह 3:58 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट 2 - शिवराज बाबू बनाम जयर्ड अलसीसो (फिलीपींस)
सुबह 6:46 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड राउंड 3 हीट 8 - किशोर कुमार अनबारासु बनाम मा वेनसोंग (चीन)
सुबह 9:26 बजे - मेन्स शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल - शिवराज बाबू (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), किशोर कुमार अनबरासु (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुप्रभात मित्रों! आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स का आज नौवां दिन है. कृपया हमारे साथ बने रहिए और ताजा अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा...