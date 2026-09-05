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WWE रेसलर एक-दूसरे को देखते ही टूट पड़ीं, कैटफाइट में खींचे एक दूसरे के बाल, VIDEO

WWE में महिला रेसलर ब्लेक मुनरो और जूल‍िया की दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है. दोनों के बीच तय मुकाबले से पहले ही एक बार फिर जमकर बवाल हुआ. WWE के शेयर किए 95 सेकंड के वीडियो में द‍िख रहा है कि दोनों में इस कदर भ‍िड़ंत हुई कि अध‍िकार‍ियों को दोनों को अलग करना पड़ा.

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एक-दूसरे को देखते ही टूट पड़ीं! Giulia और Blake Monroe की लड़ाई ने मचाया बवाल (Photo: X/@WWE)
एक-दूसरे को देखते ही टूट पड़ीं! Giulia और Blake Monroe की लड़ाई ने मचाया बवाल (Photo: X/@WWE)

WWE (वर्ल्ड रेसल‍िंग इंटरनटेनमेंट) में ब्लेक मुनरो और जूलिया की दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है. दोनों के बीच होने वाले मुकाबले से पहले एक बार फिर जमकर बवाल देखने को मिला. WWE ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों रेसलर्स एक-दूसरे से भिड़ती नजर आ रही हैं.

WWE के पोस्ट में लिखा गया- दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकतीं. पोस्ट में आगे बताया गया कि मैच शुरू होने से पहले ही ब्लेक मुनरो और जूलिया फिर से आपस में भिड़ गईं.

करीब 95 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत ब्लेक मुनरो के इंटरव्यू से होती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है.

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जूलिया और ब्लेक मुनरो के बीच तनातनी देखते ही देखते हाथापाई में बदल जाती है. जूलिया अपनी प्रतिद्वंद्वी पर हावी होती नजर आती हैं और उन्हें खींचकर अपने कब्जे में ले लेती हैं.

मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच चल रही इस भिड़ंत को रोकने के लिए WWE अधिकारियों को दखल देना पड़ता है. एरिना के फर्श पर भी दोनों के बीच संघर्ष जारी रहता है, जिसके बाद अधिकारियों को दोनों को अलग करना पड़ता है.

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स्मैकडाउन स्टेज पर भी नहीं थमा विवाद
इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि ब्लेक मुनरो और जूलिया के बीच दुश्मनी सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रह गई है. इससे पहले भी दोनों के बीच स्मैकडाउन (SmackDown) स्टेज पर टकराव देखने को मिला था.

वीडियो सामने आने के बाद फैन्स के कमेंट भी तेजी से आने लगे, कई फैन्स ने कहा कि अब वे दोनों के बीच एक पूरा प्रतिस्पर्धी मुकाबला (competitive match) देखना चाहते हैं. कुछ कमेंट में जूलिया के कड़े और जोरदार शॉट्स (stiff shots) की भी चर्चा हुई. 

 

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