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शिक्षक दिवस के बहाने यूपी में सपाई छात्र सभा का हल्ला बोल, ये है प्लान

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर सपा ने BJP सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है. समाजवादी छात्र सभा 5 से 11 सितंबर तक ‘छात्र, नौजवान एवं PDA जागरूकता अभियान’ चलाएगी. इसके तहत ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान में बंद प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के बाहर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम होंगे.

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अखिलेश यादव. (Photo: PTI)
अखिलेश यादव. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी अब शिक्षक दिवस के बहाने BJP सरकार को घेरने की तैयारी में है. समाजवादी छात्र सभा की ओर से आज यानी कि 5 सितंबर से 11 सितंबर तक छात्र, नौजवान एवं PDA जागरूकता अभियान' चलाया जाएगा. छात्र सभा 'पाठशाला पुकारे' अभियान चलाएगी. इसके तहत प्रदेश में बंद किए गए प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के बाहर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

शिक्षक दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र सम्मेलन और शिक्षक सम्मान समारोह होंगे. इसके साथ ही बंद किए गए प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के परिसर के बाहर उपलब्ध नजदीकी स्थान पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम में स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गांव के लोग शामिल होंगे. सपा का कहना है कि इसके जरिए बंद स्कूलों और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

अभियान में इन मुद्दों को किया जाएगा शामिल

समाजवादी छात्र सभा का अभियान 5 से 11 सितंबर तक चलेगा. 7 सितंबर को PDA वृक्षारोपण और पर्चा वितरण, 8 सितंबर को विश्वविद्यालय-महाविद्यालयों में शिविर लगाकर छात्रों से संपर्क किया जाएगा. 9 सितंबर को छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी. साथ ही संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे. 10 सितंबर को छात्र-छात्राओं और युवाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर संगोष्ठी होगी. वहीं 11 सितंबर को मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान कर अभियान का समापन किया जाएगा.

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सपा के इस अभियान में कई मुद्दों को शामिल किया गया है. इनमें पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार और आरक्षण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार, आरक्षण में पारदर्शिता, मुफ्त पढ़ाई, रोस्टर प्रणाली, डिजिटल डिवाइस, पुस्तकालय और नए विश्वविद्यालय-महाविद्यालयों का निर्माण शामिल हैं.

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