न दरवाजा दिखेगा, न फ्रेम! घर को खास बना रहा Invisible Door का ये ट्रेंड

आजकल घरों के इंटीरियर में एक ऐसा ट्रेंड तेजी से पसंद किया जा रहा है, जिसमें कमरे का दरवाजा दिखाई ही नहीं देता. पहली नजर में आपको लगेगा कि सामने सिर्फ दीवार है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसी दीवार में एक दरवाजा छिपा हुआ है. इसे इनविजिबल डोर या हिडन फ्लोर कहा जाता है. इस तरह के दरवाजे सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किए जा रहे हैं. खासकर मॉडर्न और मिनिमल डिजाइन वाले घरों में लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं. आखिर ऐसा क्या है जो इनविजिबल डोर डोर को इतना खास बना रहा है?

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क्या होता है इनविजिबल डोर ?

इन्विजिबल डोर ऐसा दरवाजा होता है जिसे कमरे की दीवार के साथ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह अलग से नजर न आए. दरवाजे पर आमतौर पर अलग फ्रेम, बड़ी हैंडल या ऐसी सजावट नहीं होती, जिससे वह बाकी दीवार से अलग दिखाई दे. कई बार दरवाजे और दीवार पर एक जैसा पेंट किया जाता है. अगर दीवार पर लकड़ी के पैनल या डिजाइन लगे हैं तो उन्हें दरवाजे पर भी उसी तरह जारी रखा जाता है. इससे दरवाजा दीवार में ही छिपा हुआ लगता है.

लोगों को क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड?

इनविजिबल डोर के बढ़ते चलन की सबसे बड़ी वजह इसका साफ और मॉडर्न लुक है. आजकल बहुत से लोग घर में ज्यादा सामान और डिजाइन के बजाय सिंपल लुक पसंद करते हैं. एक सामान्य दरवाजा दीवार पर साफ दिखाई देता है. वहीं इन्विजिबल डोर दीवार और दरवाजे को एक ही डिजाइन का हिस्सा बना देता है. इससे कमरा ज्यादा साफ-सुथरा और खुला हुआ नजर आ सकता है.

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छोटे घरों में भी हो सकता है इस्तेमाल

जिन घरों में जगह कम होती है, वहां भी ऐसा डिजाइन आकर्षक लग सकता है. दरवाजा अलग से उभरा हुआ नहीं दिखता, इसलिए दीवार का पूरा हिस्सा एक जैसा दिखाई देता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन्विजबल डोर लगाने से घर की वास्तविक जगह बढ़ जाती है. यह मुख्य रूप से इंटीरियर के लुक को बेहतर बनाने वाला डिजाइन आइडिया है.

प्राइवेसी के लिए भी इस्तेमाल

कुछ लोग इन्विजिबल डोर को घर के ऐसे हिस्सों में लगाते हैं, जिन्हें वे सामान्य नजरों से दूर रखना चाहते हैं. जैसे स्टोर रूम, वॉर्डरोब, प्राइवेट ऑफिस या किसी छोटे कमरे का दरवाजा. दरवाजा दिखाई नहीं देने की वजह से पहली नजर में लोगों को यह समझना मुश्किल हो सकता है कि वहां कोई दूसरा कमरा भी है.

सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया ट्रेंड

आजकल घरों के अनोखे इंटीरियर डिजाइन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. हिडन रूम और इनविजिबल डोर वाले वीडियो खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचते हैं, क्योंकि इनमें लोगों को एक तरह का सरप्राइज मिलता है. वीडियो में जब दीवार का एक हिस्सा अचानक खुलकर दरवाजा बन जाता है, तो यह देखने में काफी दिलचस्प लगता है. इसी वजह से ऐसे डिजाइन लोगों को अपने घर में भी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

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क्या इनविजिबल डोर हर घर के लिए सही है?

ऐसा जरूरी नहीं है. इस तरह के दरवाजे को बनाने के लिए सही डिजाइन और फिटिंग की जरूरत होती है. अगर दरवाजा और दीवार ठीक से अलाइन न हों या दोनों की फिनिश अलग दिखे, तो उसका हिडन लॉक खराब हो सकता है. इसके अलावा इसे बनवाने की लागत भी सामान्य दरवाजे से अलग हो सकती है, क्योंकि इसमें दरवाजे की डिजाइन, फिटिंग और दीवार की फिनिश को एक जैसा रखना पड़ता है. यानी इन्विजिबल डोर सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि इंटीरियर को एक अलग और साफ लुक देने का तरीका भी है. यही वजह है कि मॉडर्न घरों में इसका चलन बढ़ता दिखाई दे रहा है.

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