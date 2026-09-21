सूखकर लकड़ी बन चुका है गुलाब का पौधा? फेंकने से पहले डालें रसोई की ये 2 चीजें, फिर से खिल उठेंगे फूल!

गुलाब का पौधा घर की बालकनी या छत पर लगा हो तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. गुलाब के फूल इतने सुंदर लगते हैं कि वो किसी भी जगह पर लगे हों वो अपने आप खूबसूरत लगने लगती है. लेकिन कई बार पानी, मिट्टी या मौसम में बदलाव की वजह से गुलाब का पौधा मुरझाने लगता है. पत्तियां सूख जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब इसमें दोबारा फूल नहीं खिलेंगे. ऐसे में उसे तुरंत पौधे को जड़ से निकाल कर फेंकने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों से इसकी देखभाल की जा सकती है.

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जी हां, आपको सूखते गुलाब को फिर से हराभरा करने और उस पर फूल खिलाने के लिए किसी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक देसी जुगाड़ ही काम आसान कर सकता है. आज हम आपको वही बताने वाले हैं. इसके लिए आपके हल्दी और छाछ की जरूरत पड़ेगी. सही मात्रा और उचित तरीके से इस्तेमाल करने पर ये मिट्टी और पौधे की सामान्य देखभाल में मदद कर सकते हैं. हालांकि, अगर पौधा पूरी तरह सूख चुका है और उसकी जड़ें भी खराब हो गई हैं, तो सिर्फ किसी घरेलू नुस्खे से उसे दोबारा जिंदा करना संभव नहीं होता.



पहले देखें पौधा पूरी तरह सूखा है या नहीं

गुलाब के पौधे को बचाने से पहले उसकी टहनियों को ध्यान से देखें. अगर टहनी अंदर से हरी है तो पौधे में अभी जान बाकी हो सकती है. बिल्कुल सूखी और मरी हुई टहनियों को साफ कैंची से हटा दें. साथ ही गमले में पानी जमा न रहने दें, क्योंकि ज्यादा पानी भी गुलाब की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है.

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छाछ और हल्दी का ऐसे करें इस्तेमाल

एक आसान घरेलू तरीका अपनाने के लिए थोड़ी सी छाछ लें और उसमें बहुत कम मात्रा में हल्दी मिलाएं. इसे अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी में थोड़ी मात्रा में डाला जा सकता है. इसे पौधे की पत्तियों या फूलों पर सीधे छिड़कने के बजाय मिट्टी की देखभाल के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है. लेकिन ध्यान रखें कि इनकी मात्रा ज्यादा न हो. बहुत ज्यादा छाछ या हल्दी डालने से मिट्टी में अजीब सी महक, चिपचिपापन या दूसरे बदलाव हो सकते हैं. इसलिए इसे रोजाना डालने की जरूरत नहीं है.

इसके साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

सिर्फ छाछ और हल्दी डालने से गुलाब का पौधा हरा-भरा नहीं हो जाएगा. पौधे को सही धूप और सही तरह से पानी की भी जरूरत होती है. इसके साथ ही मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें से पानी आसानी से निकल सकता है. गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहती है तो पानी देने के बीच थोड़ा अंतर रखें.

अगर पौधे पर नई हरी कोंपलें दिखाई देने लगें तो ये संकेत हो सकता है कि उसकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो रही है. इसके बाद देखभाल के साथ गुलाब में नई पत्तियां और आगे चलकर फूल भी आ सकते हैं.

सूखे पौधे को फेंकने से पहले आजमाएं ये तरीका

गुलाब का पौधा कमजोर दिख रहा है तो उसे तुरंत बेकार समझकर फेंकने के बजाय पहले उसकी टहनियों और जड़ों की कंडीशन चेक कर लें. अगर पौधा थोड़ा भी हरा है तो सही धूप, पानी, मिट्टी और नियमित देखभाल के साथ उसे दोबारा बढ़ने का मौका दिया जा सकता है. हल्दी और छाछ जैसे घरेलू उपाय को भी इसी देखभाल का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन इसे पौधे को तुरंत हरा करने का पक्का उपाय नहीं समझना चाहिए.

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