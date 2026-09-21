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लस्ट स्टोरी में पत्नी संग सिद्धार्थ ने कैसे किए इंटीमेट सीन्स? एक्टर ने बताया कैमरे के पीछे का सच

नेटफ्लिक्स पर 'लस्ट स्टोरीज 3' आ चुकी है. सीरीज में रियल लाइफ जोड़ी अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री जबरदस्त है. अब एक्टर सिद्धार्थ ने इंटीमेट सीन्स पर बात की है.

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कैसे शूट हुए इंटीमेट सीन्स (Photo: x/NetflixIndia)
कैसे शूट हुए इंटीमेट सीन्स (Photo: x/NetflixIndia)

नेटफ्लिक्स पर 'लस्ट स्टोरीज 3' रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को यह काफी पसंद आ रही है. यह फिल्म महिलाओं के नजरिए से दिखाती है कि उनकी जिंदगी में लस्ट और चाहत के क्या मायने होते हैं. हालांकि फिल्म में बोल्डनेस दिखाई गई है, लेकिन मेकर्स ने इसे फूहड़ या सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बनने से पूरी तरह बचाया है. सीरीज में रियल लाइफ कपल अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री बेहद शानदार नजर आ रही है.

अब इन सब के बीच, सीरीज में शूट किए गए इंटीमेट सीन्स और सेट के माहौल को लेकर एक्टर सिद्धार्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कई अहम बातें शेयर की है.

कैसे शूट होते है इंटीमेट सीन?
बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब सिद्धार्थ से इंटीमेट सीन्स की शूटिंग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सेट पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स का होना माहौल को सुरक्षित बनाता है. उन्होंने बताया कि यह एक पूरी तरह से प्रोफेशनल और कीटाणु-मुक्त (स्टराइल) माहौल होता है. शूटिंग के दौरान वहां लगभग 20 लोग मौजूद रहते हैं और हर किसी के व्यवहार को लेकर सख्त नियम होते हैं. जिनकी सेट पर जरूरत नहीं होती, उन्हें बाहर भेज दिया जाता है.

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शूटिंग के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल
सिद्धार्थ ने यह भी साफ किया कि सेट पर सुरक्षा और सहमति का पूरा ध्यान रखा जाता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको छू रहा है, तो वह आपकी मर्जी से ही होना चाहिए. शूटिंग के दौरान किसी महिला क्रू मेंबर की मौजूदगी जरूरी होती है, जिसे कलाकार पहले से पहचानते हों. इसके अलावा, दो कलाकारों के बीच में गद्दा या तकिया रखा जाता है. सिद्धार्थ के मुताबिक, यह सब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और भले ही आप असल जिंदगी में पति-पत्नी (मियां-बीवी) ही क्यों न हों, सेट पर इस प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ता है.

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प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ में फर्क
आगे बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि अब ऐसे लोग (इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स) मौजूद हैं जो इन नियमों को सही तरीके से लागू करवाते हैं. उन्होंने कहा, 'हम सभी प्रोफेशनल हैं और जो कुछ भी होता है, वह सबके सामने होता है. हमने विशाल भारद्वाज को अपने घर के बेडरूम में कैमरे के साथ आने की इजाजत नहीं दी थी. हम तो बस एक सेट पर किरदार निभा रहे होते हैं, जहां आसपास काफी लोग घूम रहे होते हैं.'

सबसे कमजोर इंसान की सुरक्षा जरूरी
बातचीत के अंत में सिद्धार्थ ने इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के काम के सबसे अहम पहलू पर बात की. उन्होंने कहा कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि सेट पर जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा असुरक्षित या सहमा हुआ (वल्नरेबल) महसूस कर रहा हो, उसकी पूरी सुरक्षा की जा सके. किसी को भी ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी न हो. कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है, यह भरोसा पूरी तरह से एक आर्टिस्ट, डायरेक्टर और कैमरामैन के बीच के रिश्ते पर निर्भर करता है.

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