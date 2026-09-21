scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chandra Gochar 2026: आज से 3 राशियों का बिगड़ेगा बजट! शनि की राशि में चंद्रमा होंगे एक्टिव

Chandra Gochar 2026: आज चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अपने शत्रु शनि की राशि में जाते ही चंद्रमा 3 खास राशियों के जीवन में अचानक बदलाव ला सकते हैं. जानें किन जातकों को इस दौरान हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

Advertisement
X
आज चंद्रमा गोचर से इन राशियों की बदलेगी तकदीर (Photo: ITG)
आज चंद्रमा गोचर से इन राशियों की बदलेगी तकदीर (Photo: ITG)

Chandra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, मानसिक स्थिति, माता और भावनाओं का स्वामी माना जाता है, जबकि शनि देव न्याय, अनुशासन, संघर्ष और कठिन परिश्रम के कारक ग्रह हैं. 21 सितंबर 2026 यानी आज चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकलकर अपने परम शत्रु शनि देव की राशि मकर (Capricorn) में प्रवेश करने जा रहे हैं.

ज्योतिष शास्त्र में शनि की राशि में चंद्रमा का गोचर मानसिक तनाव, कार्यों में देरी और भावनात्मक उथल-पुथल लाने वाला माना जाता है. इस दौरान व्यक्ति को बनते हुए कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. 21 सितंबर से शुरू हो रहा चंद्रमा का यह गोचर मुख्य रूप से 3 राशियों के लिए थोड़ा सतर्क रहने और संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

सम्बंधित ख़बरें

shani ki drishti alert 2026
आज रात चंद्रमा पर पड़ेगी शनि की क्रूर दृष्टि! 3 राशियां रहें सावधान
McGetchin crater Moon
6 मंजिला पत्थर चांद से टकराया... बना सबसे बड़ा नया गड्ढा, नासा की खोज
chandra gochar 2026
आज धनु राशि में एक्टिव होंगे चंद्रमा, 8 राशियां कमाएंगी जमकर पैसा!
shani chandrama yuti 2026
आज रात एक्टिव होगा कष्टकारी विष योग! 3 राशियां रहें सावधान
NASA Moon Base, ISRO Moon Mission
अब चांद पर इंडिया-US की जोड़ी! नासा ने इसरो को दिया मून बेस का न्योता

अशुभ स्थिति: चंद्रमा आपकी राशि से आठवें (अष्टम - आयु, संकट व अचानक उतार-चढ़ाव) भाव में गोचर करेंगे.

बढ़ सकती हैं ये परेशानियां: आठवें भाव में चंद्रमा का होना मानसिक तनाव और अज्ञात भय दे सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. वाहनों के प्रयोग और खान-पान में विशेष सावधानी बरतें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस दौरान कोई भी नया बड़ा निवेश करने से बचें.

Advertisement

सिंह राशि (Leo Rashi)

अशुभ स्थिति: चंद्रमा आपकी राशि से छठे (छठा - रोग, ऋण व शत्रु) भाव में गोचर करने जा रहे हैं.

बढ़ सकती हैं ये परेशानियां: आपके गुप्त शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपके बनते कामों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है, विशेष रूप से पेट या मानसिक थकान से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, बिना सोचे-समझे किसी को उधार न दें.

धनु राशि (Dhanu Rashi)

अशुभ स्थिति: आपकी राशि से दूसरे (धन, वाणी व कुटुंब) भाव में चंद्रमा का गोचर होगा.

बढ़ सकती हैं ये परेशानियां: आपकी वाणी में कड़वाहट या कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों या व्यापारिक पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है. अचानक से कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

चंद्रमा के गोचर के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय

- सोमवार या इस गोचर के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर शुद्ध जल व अक्षत अर्पित करें और ऊं नमः शिवाय का जाप करें.

- शनि की राशि में चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Advertisement

- जरूरतमंदों को दूध, चावल या चीनी का दान करें और इस दौरान व्यर्थ के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लस्ट स्टोरी में पत्नी संग सिद्धार्थ ने कैसे किए इंटीमेट सीन्स? एक्टर ने बताया कैमरे के पीछे का सच |
    न दरवाजा दिखेगा, न फ्रेम! घर को खास बना रहा Invisible Door का ये ट्रेंड |
    शूटिंग में भारत का एक और धमाका... रुद्रांक्ष-हिमांशु-पार्थ ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर |
    'बुरे दिनों के साथी हैं, तो बड़े मंत्री हम ही बनेंगे', बोले SP नेता इंद्रजीत सरोज- VIDEO |
    यूपी की चुनावी जंग... नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में होंगे |
    सेंसर बोर्ड की नई गाइडलाइंस में क्या है, कैसे सलमान खान की मुसीबतें बढ़ जाएंगी? |
    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, कुनार में बरसाए बम |
    बंदूक की नोक पर वोट? यूक्रेन से कब्जाए 5 शहरों में भी रूस ने कराया संसदीय चुनाव |
    मुंबई के बाद मनीषा रानी बिहार में बना रहीं लैविश बंगला, बिजनेस करके कमाएंगी करोड़ों, होंगी मालामाल |
    खाटू श्याम में सिया-चेतन ने कर ली थी गुपचुप शादी? केतन हत्याकांड में एक और खुलासा
    Advertisement