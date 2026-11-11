महंगाई का बड़ा झटका! मदर डेयरी ने दूध के दाम 4 रुपये बढ़ाए, 6 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी

आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है. मदर डेयरी ने दिल्‍ली-एनसीआर के लिए दूध के दाम में एक बार फिर बढोतरी कर दी है. कंपनी ने यह बढोतरी इनपुट कॉस्‍ट में बढ़ोतरी के कारण की है. मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है.

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मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है और इसने छह महीने में ही दूसरी बार दूध के दाम बढा दिए हैं. पिछली बार 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई गई थीं. उससे पहले, अप्रैल 2025 में कीमतों में बदलाव किया गया था. मदर डेयरी ने अपने लिक्विड दूध (खुले या पैकेट वाले) की कीमतों में 2-4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जो 12 नवंबर से प्रभावी है. अब इस बढ़ोतरी के बाद मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध ₹76 और टोंड ₹62 में मिलेगा.

इसी तरह, डबल टोन्ड मिल्क की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर हो गई है. गाय के दूध की कीमत 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. एनसीआर में, टोन्ड मिल्क (बल्क वेंडेड/खुला दूध) की कीमत 58 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

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हर रोज 35 लाख दूध बेचती है कंपनी

पीटीआई के अनुसार, किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ गई है, जिसके चलते कंपनी को इनपुट लागत में हुई इस बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डालना पड़ा है. मदर डेयरी अपने दूध की बिक्री से होने वाली कमाई का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है. कंपनी दिल्ली-एनसीआर बाजार में अपने आउटलेट्स, जनरल ट्रेड और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए रोजाना लगभग 35 लाख लीटर दूध बेचती है. कुल मिलाकर, कंपनी रोजाना 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है.

महंगाई पर होगा असर

केवल छह महीने के अंदर ही दूध के दाम में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर होगा और फूड इन्‍फ्लेशन में भी इजाफा हो सकता है. नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) के अनुसार, सितंबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 5.97 प्रतिशत थी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में खुदरा महंगाई दर तेजी से बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई. इसका मुख्य कारण प्याज और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है. यह दर RBI की सहन-सीमा (टॉलरेंस बैंड) के भीतर ही बनी हुई है.

अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुख्य महंगाई दर 4.83 प्रतिशत थी. पिछले वित्त वर्ष में, अपने दूध उत्पादों और खाद्य तेलों की बेहतर मांग के चलते, मदर डेयरी के टर्नओवर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 20,300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. बता दें कि 1974 में शुरू हुई मदर डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.

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