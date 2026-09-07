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बंगाल की नंदीग्राम-रेजीनगर सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव होंगे, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को होगी. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद नंदीग्राम सीट खाली हुई थी.

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Following allegations of EVM tampering, it was decided to conduct re-polling in Falta assembly. (File Photo: ITG)
Following allegations of EVM tampering, it was decided to conduct re-polling in Falta assembly. (File Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को होगी. नंदीग्राम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के छोड़ने के बाद खाली हुई थी. उन्होंने कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट बरकरार रखने के लिए नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दिया था.

चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 9 सितंबर को जारी किया जाएगा. उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर तय की गई है. इसके बाद 6 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है.

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. आयोग के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया जारी रहेगी. इसके लिए निर्धारित नियमों और कटऑफ के मुताबिक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा.

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तमिलनाडु की दो सीटों पर भी 6 अक्टूबर को वोटिंग

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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की है. तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर भी 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. मदुरांतकम और धारापुरम सीटें AIADMK नेताओं मरगथम कुमारवेल और पी. सत्यभामा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. इन सीटों पर भी चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव कराया जाएगा. इस तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की इन विधानसभा सीटों के लिए अक्टूबर की शुरुआत में मतदान होगा और तीन दिन बाद नतीजे सामने आ जाएंगे.

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