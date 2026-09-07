'हनुमान अंश' का फैन हुआ बॉलीवुड, नीम करोली बाबा की बरसी कृपा, वरुण धवन बोले- ये फिल्म जरूर देखो

फिल्म हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. फिल्म ने वो चमत्कार किया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. कभी 2 करोड़ में बनी फिल्म को बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म से ठुकराया गया था. लेकिन जैसे ही इसे सफलता मिली, हर कोई इसकी तारीफों के पुल बांधने लगा. सुपरहिट होने के बाद फिल्म को बॉलीवुड से भी सपोर्ट मिल रहा है. मूवी ने भारत में 120 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

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आदित्य धर को पसंद आई फिल्म

वरुण धवन और धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म की तारीफ की है. आदित्य ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हनुमान अंश का पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने ओम, दिल और हाथ जोड़ने वाली इमोजी लगाई. इस पोस्ट को उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी को टैग किया है.

आदित्य की पोस्ट

वरुण ने फैंस से की फिल्म देखने की अपील

वरुण धवन ने मां संग जाकर फिल्म हनुमान अंश देखी. एक्टर ने दिल खोलकर फिल्म की तारीफ की है. वरुण ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो मां के साथ थिएटर में ये फिल्म देखने गए थे. उन्होंने मूवी रिव्यू तो किया ही, साथ ही इसे देखने के बाद कैसा फील किया, इसका भी खुलासा किया है. एक्टर ने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की है.

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वरुण ने कहा- प्लीज थियेटर्स में जाएं और हनुमान अंश देखें. मैंने मां के साथ जाकर ये मूवी देखी, सच कहूं तो कमाल का एक्सपीरियंस था. अपने पेरेंट्स, दोस्तों को साथ ले जाकर ये फिल्म देखो. मैं ये फिल्म हर किसी को रिकमेंड करता हूं. मुझे किसी ने ये वीडियो बनाने को नहीं कहा. ना ही किसी ने मुझे फोन किया. मैं बस ये करना चाहता था. मेरा बचपन से भगवान हनुमान को लेकर एक कनेक्शन रहा है. लेकिन ये कुछ अलग ही है. ये फिल्म सच्चे इरादों से बनाई गई है. मैं इसे फिल्म भी नहीं कहना चाहूंगा. ये दिव्य अनुभव है. आप जाओ और इसे अनुभव करो.

वरुण धवन ने फिल्म के लीड एक्टर शोभिनव सत्‍या की एक्टिंग की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि शोभिनव ने शानदार काम किया है. वहीं एक्टर ने डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन को ब्रिलियंट बताया.

2 करोड़ की फिल्म ने कमाए करोड़ों

करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी हनुमान अंश ने रिलीज के 31 दिनों में भारत में 122.13 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन को दिखाती है. इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के फिल्म की तारीफ करने के बाद हनुमान अंश का मार्केट बढ़ा है.



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