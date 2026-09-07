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Fridge Cleaning Tips: सिर्फ 20 मिनट में चमक उठेगा आपका फ्रिज! अपनाएं ये आसान तरीका, बदबू और गंदगी दोनों होंगी गायब

Fridge Cleaning Tips: क्या आपका फ्रिज भी गंदा हो गया है और उसमें से अजीब सी बदबू आने लगी है? फ्रिज को साफ करने के लिए हर बार महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद बेकिंग सोडा और कुछ आसान चीजों की मदद से आप फ्रिज की गंदगी, दाग-धब्बे और बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं.

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फ्रिज को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा मददगार साबित हो सकता है. (Photo: ITG)
फ्रिज को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा मददगार साबित हो सकता है. (Photo: ITG)

Fridge Cleaning Tips: फ्रिज का इस्तेमाल दिन में 24 घंटे किया जाता है. ऐसे में ये धीरे-धीरे गंदा हो जाता है. गंदा फ्रिज सिर्फ देखने में ही खराब नहीं लगता, बल्कि इसमें रखे खाने की चीजों पर भी इसका असर पड़ सकता है. कई बार फ्रिज के अंदर सब्जियों की महक, गिरा हुआ दूध, सॉस के दाग और जमी हुई चिकनाई ऐसी जगहों पर रह जाती हैं, जहां रोज की सफाई में ध्यान ही नहीं जाता. ऊपर से फ्रिज के बाहर और उसके रबर वाले हिस्से में भी धूल-मिट्टी जमा होती रहती है. ऐसे में सिर्फ कपड़े से एक बार पोंछ देना काफी नहीं है. इसके बावजूद भी लोग इसकी सफाई को नजरअंदाज करते रहते हैं. दरअसल, लोगों को लगता है कि फ्रिज साफ करने में बहुत समय लगता है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, तो ये खबर आपके लिए है.

अगर आपका फ्रिज भी काफी समय से ठीक से साफ नहीं हुआ है, तो उसे चमकाने के लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से फ्रिज को अंदर से लेकर बाहर तक अच्छी तरह साफ किया जा सकता है. आइए जानते हैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग का आसान तरीका, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा.

पहले फ्रिज खाली करें, फिर शुरू करें सफाई
फ्रिज साफ करने से पहले उसमें रखा सारा सामान बाहर निकाल लें. जो चीजें खराब हो चुकी हैं या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, उन्हें अलग कर दें. सब्जियां, फल, दूध की बोतलें और बाकी सामान निकालने के बाद फ्रिज की हर शेल्फ और ड्रॉअर को आसानी से साफ किया जा सकेगा.

सफाई शुरू करने से पहले फ्रिज को स्विच ऑफ या प्लग से डिस्कनेक्ट कर दें. इससे सफाई के दौरान किसी तरह की परेशानी का खतरा भी कम रहेगा.

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शेल्फ और ड्रॉअर को अलग करके धोएं
फ्रिज के अंदर की शेल्फ और सब्जियों वाले ड्रॉअर में सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है. ऐसे में इन्हें बाहर निकालकर हल्के गुनगुने पानी और थोड़े से डिशवॉशिंग लिक्विड से साफ कर सकते हैं. अगर किसी जगह खाने का दाग सूखकर चिपक गया है, तो उसे तुरंत रगड़ने के बजाय कुछ देर पानी में भिगोकर रखें. इससे जमी हुई गंदगी नरम हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी. साफ करने के बाद सभी हिस्सों को अच्छी तरह सुखाकर ही वापस लगाएं.

बेकिंग सोडा से हटाएं फ्रिज की बदबू
फ्रिज में कई तरह की चीजें एक साथ रखी जाती हैं, इसलिए उसमें अजीब सी महक आने लगती है. खासकर अगर कोई खाना गिर गया हो या कोई चीज लंबे समय तक खुली रखी हो, तो बदबू और ज्यादा बढ़ सकती है. ऐसे में पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर घोल तैयार करें. एक साफ कपड़े या स्पंज की मदद से फ्रिज के अंदरूनी सरफेस को इससे पोंछ सकते हैं. बेकिंग सोडा फ्रिज के अंदर की महक को कम करने में मदद कर सकता है और फ्रिज की सफाई भी हो जाएगी.

कोनों और रबर सील को बिल्कुल न छोड़ें
फ्रिज की सफाई करते समय लोग अक्सर कोनों और दरवाजे में लगी रबर सील को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि इन्हीं जगहों पर धूल, छोटे खाने के कण और गंदगी जमा हो सकती है. एक पुराने मुलायम टूथब्रश या छोटे ब्रश की मदद से रबर की सिलवटों में फंसी गंदगी निकालें. इसके बाद गीले कपड़े से पोंछकर सूखे कपड़े से साफ कर दें. रबर को बहुत जोर से न रगड़ें, क्योंकि इससे वो खराब हो सकता है.

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फ्रिज के बाहर की सफाई भी है जरूरी
सिर्फ अंदर से चमकता हुआ फ्रिज साफ नहीं माना जा सकता. फ्रिज के दरवाजे, हैंडल और ऊपर की तरफ भी धूल और उंगलियों के निशान जमा होते रहते हैं.

ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़े को हल्के साबुन वाले पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और इससे फ्रिज के बाहर की तरफ साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से पानी के निशान हटा दें. अगर आपका फ्रिज स्टेनलेस स्टील का है, तो उसकी सतह पर बहुत ज्यादा पानी या खुरदरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें.

फ्रिज के पीछे की सफाई भी कभी-कभी करें
फ्रिज की डीप क्लीनिंग में पीछे का हिस्सा भी शामिल होना चाहिए. यहां धूल जमा होने से फ्रिज के आसपास गंदगी बढ़ सकती है. फ्रिज को दीवार से थोड़ा आगे करके पीछे की तरफ जमा धूल को सावधानी से साफ किया जा सकता है. हालांकि, इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर सीधे पानी या कोई लिक्विड न डालें. वहां सूखे कपड़े या डस्टिंग ब्रश का इस्तेमाल करना सही रहता है.

सफाई के बाद तुरंत सामान न भरें
फ्रिज को साफ करने के बाद उसकी साभी जगहों जैसे शेल्फ और ड्रॉअर अच्छी तरह सूखने दें. इसके बाद फ्रिज को दोबारा चालू करें और कुछ देर ठंडा होने दें. फिर सामान को सही तरीके से वापस रखें.

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खाने की चीजों को ढककर रखने और गिरे हुए दूध या सॉस को तुरंत साफ करने की आदत बना लें. इससे फ्रिज में गंदगी और बदबू जल्दी जमा नहीं होगी.

महीने में एक बार करें डीप क्लीनिंग
रोज-रोज फ्रिज की पूरी सफाई करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, लेकिन महीने में कम से कम एक बार इसकी डीप क्लीनिंग जरूर की जा सकती है. वहीं, अगर फ्रिज में कुछ गिर जाए या कोई चीज लीक हो जाए, तो उसे बाद के लिए न छोड़ें. उसी समय साफ कर दें.

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