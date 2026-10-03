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Optical-Illusion: तीनों का वजन 20 किलो, फिर भी एक है सबसे भारी? 99% लोग हुए कन्फ्यूज!

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में रेत, रुई और पानी से भरी तीन बाल्टियां दिखाई गई हैं. तीनों पर 20 किलो लिखा है, फिर भी सवाल है कि इनमें सबसे भारी कौन है?

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10 मिनट में दें सही जवाब ( Photo: ITG)
10 मिनट में दें सही जवाब ( Photo: ITG)

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जो देखने में बेहद आसान लगती है, लेकिन इसका सवाल पढ़ते ही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं. तस्वीर में तीन बाल्टियां दिखाई दे रही हैं. पहली बाल्टी में रेत, दूसरी में रुई और तीसरी बाल्टी में पानी भरा हुआ है. खास बात यह है कि तीनों बाल्टियों पर 20 किलो लिखा हुआ है. तस्वीर के ऊपर सवाल लिखा है कि तीनों का वजन 20 किलो लिखा है, फिर भी कौन सा सबसे भारी है? अब यही सवाल इस पूरी पहेली को एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा बना देता है. आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सबसे भारी होगा?

तस्वीर को देखते ही हमारा दिमाग चीजों के आकार और उनके दिखाई देने वाले रूप के आधार पर अंदाजा लगाने लगता है. रेत एक जगह इकट्ठी होकर काफी घनी दिखाई दे रही है. इसलिए कई लोगों को लगता है कि रेत वाली बाल्टी सबसे भारी होगी. दूसरी तरफ रूई बहुत हल्की और फूली हुई दिखाई देती है. रूई को देखकर तुरंत ऐसा लगता है कि इसका वजन बाकी दोनों चीजों से कम होगा. पानी को देखकर भी कई लोग अलग-अलग जवाब सोचने लगते हैं. यही इस तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. तस्वीर आपको चीजों की दिखावट के आधार पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जबकि असली जवाब एकदम सामने लिखा हुआ है.

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असली जवाब क्या है?
गर तस्वीर को ध्यान से देखें, तो तीनों बाल्टियों पर 20 किलो लिखा हुआ है. यानी रेत का वजन 20 किलो है, रूई का वजन 20 किलो है और पानी का वजन भी 20 किलो है. इसलिए तीनों का वजन बराबर है. यहां कोई भी बाल्टी दूसरी बाल्टी से ज्यादा भारी नहीं है. रेत देखने में ज्यादा घनी जरूर लग सकती है और रूई काफी हल्की दिखाई दे सकती है, लेकिन तस्वीर में दिए गए सवाल के हिसाब से तीनों की मात्रा का वजन पहले ही 20-20 किलो बताया गया है.

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फिर कन्फ्यूजन क्यों होता है?
दरअसल, हमारा दिमाग किसी चीज को देखकर उसका वजन हमेशा सही-सही नहीं बता सकता. हम अक्सर किसी वस्तु की आकार, बनावट और रेडियस जैसी दिखाई देने वाली चीजों के आधार पर अनुमान लगाते हैं. उदाहरण के लिए, रूई का बड़ा ढेर देखकर हमें लग सकता है कि वह बहुत भारी होगा, जबकि असल में रूई काफी हल्की हो सकती है. इसी तरह रेत छोटी जगह में ज्यादा घनी दिखाई देती है, इसलिए वह ज्यादा भारी महसूस हो सकती है. लेकिन इस पहेली में इन सभी अनुमानों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वजन पहले से दिया हुआ है.

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ऑप्टिकल इल्यूजन का असली खेल
ऐसी तस्वीरों में असली चुनौती यही होती है कि हम पहली नजर में दिखाई देने वाली चीज पर भरोसा न करें. सवाल को ध्यान से पढ़ें और तस्वीर में लिखी छोटी-छोटी जानकारियों पर गौर करें, अगर आपने सिर्फ बाल्टियों में भरी चीजों को देखकर जवाब दिया, तो आपका दिमाग आपको अलग दिशा में ले जा सकता है. लेकिन अगर आपने बाल्टी पर लिखे 20 किलो को ध्यान से पढ़ लिया, तो जवाब बिल्कुल आसान हो जाता है. इस पहेली का सही जवाब है-रेत, रूई और पानी तीनों का वजन 20-20 किलो है. इसलिए तीनों बराबर भारी हैं.

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