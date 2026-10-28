'MLC चुनाव में PDA की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश', अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि पीडीए की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश हैं. अखिलेश ने कहा कि घर छोड़ देने से कोई पराया नहीं हो जाता है. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में साजिश और प्रशासनिक हेराफेरी के आरोप भी लगाए.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में से घोषित 6 नतीजों में बीजेपी ने लखनऊ, मेरठ और बरेली की 4 सीटों पर परचम फहराया, जबकि आगरा और वाराणसी में सपा को सफलता मिली. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सभी सीटों के नतीजे घोषित होना बाकी है.

दरअसल पीडीए की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर ख़ुश हैं, घर छोड़ देने से कोई पराया नहीं हो जाता है। अगर षडयंत्रकारी भाजपाइयों ने गोरखपुर में घोड़े की ढाई चाल न चली होती तो वहाँ भी बनारसवाला हाल होता। कुल मिलाकर तो गोरखपुर भी भाजपा नैतिक रूप से हार ही गई है। बनारस के अंतिम नतीजे आने तक हमारी अपने सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि : जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं। एमएलसी चुनावों ने भाजपा का बोरिया बिस्तर बाँध दिया है। घोर बेईमानी और प्रशासनिक हेराफेरी के बावजूद भी भाजपा की दुर्गति कोई नहीं रोक पाया। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने भाजपा की चाकरी की है, उन सबको पीडीए सरकार आने पर जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 28, 2026

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दरअसल पीडीए की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर ख़ुश हैं, घर छोड़ देने से कोई पराया नहीं हो जाता है.' उन्होंने गोरखपुर में चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के लोगों ने वहां घोड़े की ढाई चाल नहीं चली होती तो वहां भी बनारस जैसा हाल होता. उन्होंने दावा किया कि कुल मिलाकर गोरखपुर में भी बीजेपी नैतिक रूप से हार गई है.

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'जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, विश्राम नहीं'

सपा प्रमुख ने बनारस में मतगणना पूरी होने तक कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं.' अखिलेश ने दावा किया कि एमएलसी चुनावों ने बीजेपी का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कथित बेईमानी और प्रशासनिक हेराफेरी के बावजूद बीजेपी को नुकसान से बचाया नहीं जा सका.

अखिलेश यादव ने यह भी चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने पर जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा.

आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रहे, हमें शांति से इसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना है। कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, जिससे भाजपाई हमारे बीच घुसकर माहौल को बिगाड़ न पाएँ और हम पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा पाएँ। हमें हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है। भाजपा गुंडागर्दी की साज़िश करके कभी भी हमारी छवि बिगाड़ सकती है। हम आप सबका अभिनंदन स्वयं करेंगे, हो सका तो आपके क्षेत्र में आकर करेंगे। इस बीच आप सभी जीते हुए एमएलसी, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए, जिन्होंने इस जीत में आपका समर्थन-सहयोग करके आपको जिताया है। हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का भी सम्मान करेंगे। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 28, 2026

जीत के बाद जुलूस नहीं निकालने की अपील

अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सपा उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को बधाई दी थी. उन्होंने जीत के बाद जुलूस निकालने या शोर-शराबा करने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफलता लोगों तक पहुंचाने की अपील की.

अखिलेश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी चाहिए, ताकि बीजेपी के लोग उनके बीच घुसकर माहौल खराब न कर सकें और सपा पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा सकें. उन्होंने आशंका जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी साजिश करके पार्टी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है.

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सपा अध्यक्ष ने जीतने वाले एमएलसी से उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों की सूची तैयार करने को भी कहा, जिन्होंने चुनाव में उनका सहयोग किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे सभी लोगों का सम्मान करेगी. अखिलेश ने यह भी कहा कि वह खुद विजयी उम्मीदवारों का अभिनंदन करेंगे और संभव हुआ तो उनके क्षेत्रों में जाकर सम्मानित करेंगे.

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