scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'MLC चुनाव में PDA की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश', अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पीडीए की जीत पर केशव मौर्य भी अंदर-ही-अंदर खुश हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बनारस में अंतिम नतीजे आने तक सतर्क रहने की अपील की.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश की 11 MLC सीटों के नतीजे चौंकाने वाले रहे (File Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश की 11 MLC सीटों के नतीजे चौंकाने वाले रहे (File Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि पीडीए की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश हैं. अखिलेश ने कहा कि घर छोड़ देने से कोई पराया नहीं हो जाता है. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में साजिश और प्रशासनिक हेराफेरी के आरोप भी लगाए.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों में से घोषित 6 नतीजों में बीजेपी ने लखनऊ, मेरठ और बरेली की 4 सीटों पर परचम फहराया, जबकि आगरा और वाराणसी में सपा को सफलता मिली. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सभी सीटों के नतीजे घोषित होना बाकी है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'दरअसल पीडीए की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर ख़ुश हैं, घर छोड़ देने से कोई पराया नहीं हो जाता है.' उन्होंने गोरखपुर में चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के लोगों ने वहां घोड़े की ढाई चाल नहीं चली होती तो वहां भी बनारस जैसा हाल होता. उन्होंने दावा किया कि कुल मिलाकर गोरखपुर में भी बीजेपी नैतिक रूप से हार गई है.

Advertisement

'जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, विश्राम नहीं'

सम्बंधित ख़बरें

वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा (Photo: PTI)
MLC चुनाव: अखिलेश यादव ने सपाइयों को दी ये नसीहत
Akhilesh Yadav (Photo: PTI)
'भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं', यूपी MLC चुनाव पर बोले अखिलेश
An OTP-driven prepaid party': Akhilesh Yadav's sharp jibe at Owaisi
'OTP से चलने वाली प्रीपेड पार्टी', अखिलेश ने ओवैसी पर कसा तंज
मतगणनास्थल पर किया गया है कड़ी सुरक्षा का इंतजाम. (Photo: Screengrabs)
यूपी में अभी बीजेपी-सपा का स्कोर 4-2, बाकी 5 सीटों पर काउंटिंग जारी
यूपी चुनाव में ओवैसी वोट काटेंगे तो किसका फायदा होगा? देखें विशेष

सपा प्रमुख ने बनारस में मतगणना पूरी होने तक कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने लिखा, 'जब तक हाथ में जीत का प्रमाण नहीं, तब तक विश्राम नहीं.' अखिलेश ने दावा किया कि एमएलसी चुनावों ने बीजेपी का बोरिया-बिस्तर बांध दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कथित बेईमानी और प्रशासनिक हेराफेरी के बावजूद बीजेपी को नुकसान से बचाया नहीं जा सका.

अखिलेश यादव ने यह भी चेतावनी दी कि जिन अधिकारियों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने पर जनता के कटघरे में खड़ा किया जाएगा. 

जीत के बाद जुलूस नहीं निकालने की अपील

अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सपा उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को बधाई दी थी. उन्होंने जीत के बाद जुलूस निकालने या शोर-शराबा करने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफलता लोगों तक पहुंचाने की अपील की.

अखिलेश ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी चाहिए, ताकि बीजेपी के लोग उनके बीच घुसकर माहौल खराब न कर सकें और सपा पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा सकें. उन्होंने आशंका जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी साजिश करके पार्टी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है.

Advertisement

सपा अध्यक्ष ने जीतने वाले एमएलसी से उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों की सूची तैयार करने को भी कहा, जिन्होंने चुनाव में उनका सहयोग किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे सभी लोगों का सम्मान करेगी. अखिलेश ने यह भी कहा कि वह खुद विजयी उम्मीदवारों का अभिनंदन करेंगे और संभव हुआ तो उनके क्षेत्रों में जाकर सम्मानित करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Cyclone Arnab की वजह से मची ये कैसी तबाही? देखें |
    15 लाख की ठगी, 6 गिरफ्तारियां और फिर बरी... दारोगा पर कार्रवाई की सिफारिश |
    Mika Singh Confirm Marriage: 50 की उम्र में दूल्हा बनेंगे मीका सिंह? शादी पर तोड़ी चुप्पी, बोले- वो मुझे मार दे... |
    क्या हूतियों का साथ दे रहा UAE? यमन में सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ खुफिया मदद देने का आरोप |
    जिस गेम का था इंतजार, उसकी हुई वापसी! Free Fire India डाउनलोड करने का तरीका जानें |
    250 KM दूर से पनडुब्बी पर वार! भारत बना रहा हवा से हमला करने का नया प्लान |
    मऊ जिले का सियासी मिजाज: कल्पनाथ राय के विकास से मुख्तार अंसारी के प्रभाव तक |
    'PDA की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश हैं...', MLC चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का तंज |
    खाकी पहनकर निभाती हैं फर्ज, करवाचौथ पर सुहाग के लिए नहीं लगाने होंगे छुट्टी के चक्कर, SP ने दिया ऐसा तोहफा कि खिल उठे चेहरे |
    सरकारी योजना से रोज़गार तक, महिलाओं की सफलता की कहानी
    Advertisement