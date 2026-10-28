खाकी पहनकर निभाती हैं फर्ज, करवाचौथ पर सुहाग के लिए नहीं लगाने होंगे छुट्टी के चक्कर, SP ने दिया ऐसा तोहफा कि खिल उठे चेहरे

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में करवाचौथ से पहले महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर आई है. वर्दी पहनकर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली विवाहित महिला पुलिसकर्मियों को अब करवाचौथ के दिन छुट्टी के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. फतेहपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने उन्हें त्योहार पर अवकाश देने का आदेश जारी किया है. इस फैसले के बाद महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी की चिंता छोड़कर अपने परिवार के साथ करवाचौथ मना सकेंगी. पुलिस की नौकरी में त्योहारों के दौरान भी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है. ऐसे में परिवार के साथ त्योहार मनाने का समय निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है. खासकर करवाचौथ जैसे त्योहार पर विवाहित महिलाओं के लिए परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण होता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए फतेहपुर पुलिस की ओर से यह पहल की गई है.

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एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने विवाहित महिला पुलिसकर्मियों को करवाचौथ के दिन अवकाश देने का आदेश जारी किया है. इस फैसले की खास बात यह है कि महिला पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए अलग से आवेदन देकर मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. आमतौर पर पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी और छुट्टी के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है. त्योहार के समय यह चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारियां लगातार बनी रहती हैं. ऐसे में फतेहपुर एसपी का यह फैसला महिला पुलिसकर्मियों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य विवाहित महिला पुलिसकर्मियों को अपने परिवार के साथ करवाचौथ मनाने का अवसर देना है. इससे वे त्योहार के दिन छुट्टी की औपचारिकताओं की चिंता किए बिना अपने पारिवारिक जीवन के लिए समय निकाल सकेंगी.

करवाचौथ पर छुट्टी के लिए नहीं देनी होगी अलग अर्जी

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एसपी अभिमन्यु मांगलिक के इस आदेश को महिला पुलिसकर्मियों की भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस की वर्दी में ड्यूटी निभाने वाली महिलाएं भी अपने परिवार और त्योहारों को उतना ही महत्व देती हैं. लेकिन काम की जिम्मेदारियों के कारण कई बार उन्हें अपनी व्यक्तिगत खुशियों के साथ समझौता करना पड़ता है. फतेहपुर पुलिस की इस पहल के जरिए महिला पुलिसकर्मियों को त्योहार के दिन परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. छुट्टी के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होने से उन्हें इस प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी. एसपी के फैसले की महिला पुलिसकर्मियों ने सराहना की है. उनके लिए यह पहल केवल छुट्टी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं और पारिवारिक जीवन को महत्व देने वाला कदम भी है.

इस मामले में मिशन शक्ति प्रभारी निरीक्षक आशा पांडेय का भी पक्ष सामने रखा जाना है. करवाचौथ पर विवाहित महिला पुलिसकर्मियों को अवकाश देने के फैसले को महिला पुलिसकर्मियों के हित में उठाई गई पहल के रूप में देखा जा रहा है. महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण से जुड़े प्रयासों के बीच यह फैसला उनके पारिवारिक जीवन को महत्व देने की दिशा में एक कदम है. पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ-साथ महिला कर्मियों की भावनाओं का ध्यान रखना भी इस पहल का अहम पहलू है.

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ड्यूटी भी, परिवार भी, त्योहार मनाने का मिलेगा मौका

पुलिस विभाग में काम करने वाली महिलाओं के लिए नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता. त्योहारों के दौरान भी उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अन्य जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहना पड़ता है. ऐसे में करवाचौथ पर अवकाश देने का फैसला उनके लिए खास मायने रखता है. फतेहपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक के आदेश के बाद विवाहित महिला पुलिसकर्मियों को करवाचौथ के दिन परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा. छुट्टी के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होने से उन्हें अतिरिक्त औपचारिकताओं से भी राहत मिलेगी. महिला पुलिसकर्मियों ने इस नई पहल की सराहना की है. यह फैसला दिखाता है कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और जिम्मेदारियों के साथ उनकी पारिवारिक भावनाओं को भी महत्व दिया जा सकता है. करवाचौथ से पहले फतेहपुर पुलिस की यह पहल महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक खास सौगात बनकर सामने आई है.



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