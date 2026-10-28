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250 KM दूर से पनडुब्बी पर वार! भारत बना रहा हवा से हमला करने का नया प्लान

समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को निशाना बनाने के लिए अब विमान या ड्रोन को उसके करीब जाने की जरूरत कम हो सकती है. भारत 250 किलोमीटर तक टॉरपीडो पहुंचाने वाली नई तकनीक की संभावना तलाश रहा है.

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250 KM वाली स्मार्ट टॉरपीडो का टेस्ट डीआरडीओ काफी पहले कर चुका है. (Photo: ITG)
250 KM वाली स्मार्ट टॉरपीडो का टेस्ट डीआरडीओ काफी पहले कर चुका है. (Photo: ITG)

समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए भारत एक नई तकनीक पर विचार कर रहा है. इसके तहत विमान या ड्रोन से ऐसा हथियार लॉन्च करने की योजना है, जो हवा में 150 से 250 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के बाद समुद्र में टॉरपीडो छोड़ सकेगा. हालांकि, यह योजना अभी शुरुआती स्तर पर है और भारतीय नौसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

इस तकनीक का मकसद यह है कि दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करने के लिए विमान या ड्रोन को उसके बहुत करीब न जाना पड़े. इससे भारतीय नौसेना को समुद्र में दूर मौजूद पनडुब्बियों से निपटने का एक और विकल्प मिल सकता है. भारत पहले ही डीआरडीओ की मदद से टॉरपीडो को लंबी दूरी तक पहुंचाने वाले स्मार्ट (SMART) सिस्टम पर काम कर चुका है. टॉरपीडो पानी के अंदर चलने वाला हथियार है. इसका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है. इसे जहाज या हेलिकॉप्टर से भी छोड़ा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ड्रोन पर बड़ी मिसाइल क्यों? S-400 की सुरक्षा के लिए भारत की नजर रूस के Pantsir-S1 पर

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योजना के मुताबिक, इस नए हथियार में रेंज बढ़ाने वाली एक किट लगाई जा सकती है. यह किट हथियार को हवा में ज्यादा दूर तक ले जाने में मदद करेगी. विमान या ड्रोन से लॉन्च होने के बाद यह हथियार 150 से 250 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है. इसके बाद टॉरपीडो अलग होकर समुद्र में जाएगा और पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को निशाना बनाने की कोशिश करेगा. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस हथियार को किस तरह बनाया जाएगा और यह असल में कितनी दूरी तक काम कर सकेगा.

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Air-Launched Torpedo

चीन की पनडुब्बियों पर नजर रखने में मिलेगी मदद

हिंद महासागर में चीन की नौसेना की गतिविधियों पर भारत की नजर रहती है. इस इलाके में चीन की पनडुब्बियों की मौजूदगी भारतीय नौसेना के लिए अहम है. पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर अपनी जगह छिपा सकती हैं. इसलिए उनका पता लगाना और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला करना आसान नहीं होता.

अगर भारत इस तरह का हथियार विकसित कर लेता है, तो नौसेना को दूर से हमला करने का एक और विकल्प मिल सकता है. इससे विमान और ड्रोन को दुश्मन की पनडुब्बी के बहुत करीब जाने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह तकनीक कितनी कारगर होगी, इसका पता आगे होने वाले परीक्षणों से ही चलेगा.

यह भी पढ़ें: 150 KM की रफ्तार से चली हवाएं, समुद्र ने निगली सड़कें, घर भी टूटे… तस्वीरों में देखें साइक्लोन अर्नब की तबाही

भारत के पास पहले से है SMART सिस्टम

भारत के पास DRDO का स्मार्ट (SMART) सिस्टम भी है. इसका पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो है. इसे मिसाइल की मदद से हल्के टॉरपीडो को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है.

Air-Launched Torpedo
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 1 मई 2024 को ओडिशा के तट के पास डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था. इसे जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा गया था. इस परीक्षण में टॉरपीडो को मिसाइल की मदद से आगे पहुंचाने वाली तकनीक की जांच की गई थी.

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स्मार्ट सिस्टम और नए प्रस्तावित हथियार में मुख्य अंतर इन्हें लॉन्च करने के तरीके का है. स्मार्ट को जमीन से लॉन्च किया जाता है, जबकि नए हथियार को विमान या ड्रोन से लॉन्च करने की योजना है. दोनों का मकसद टॉरपीडो को ज्यादा दूरी तक पहुंचाना है, लेकिन दोनों अलग प्रणालियां हैं.

यह भी पढ़ें: 'हमने पाकिस्तानी सेना के 80 जवान मारे, एक खुफिया अफसर भी', BLF का दावा

अभी शुरुआती स्तर पर है योजना

फिलहाल, इस नए हथियार की आधिकारिक रेंज, परीक्षण और नौसेना में शामिल किए जाने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं है. इसलिए 150 से 250 किलोमीटर की दूरी को इसकी पक्की क्षमता नहीं माना जा सकता. अगर यह योजना आगे बढ़ती है, तो भारतीय नौसेना को समुद्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने का एक और तरीका मिल सकता है. इससे हिंद महासागर में पनडुब्बियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है.

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