उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक मुलाकात ने सियासी गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ा दी है. शमी ने शनिवार देर शाम दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद थे. हालांकि, शमी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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शमी की इस मुलाकात को ऐसे समय में देखा जा रहा है, जब हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल बीजेपी में शामिल हुए हैं. 21 नवंबर को चहल को पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया. इसके बाद शमी की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे रही है. इसके अलावा, अमरोहा के समाजसेवी और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मोहम्मद उस्मान ने भी इस मुलाकात में हिस्सा लिया.

मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं. क्रिकेट में उनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है. ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात को अहम माना जा रहा है. हालांकि, अभी शमी के बीजेपी में शामिल होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. न ही शमी ने राजनीति में आने को लेकर कोई बयान दिया है. फिलहाल उनकी मुलाकात ने ही सियासी चर्चाओं को हवा दी है.

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जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद भी हुई थी चर्चा

इससे पहले 21 सितंबर को मोहम्मद शमी की दिल्ली में जयंत चौधरी से मुलाकात हुई थी. उस मुलाकात के बाद भी शमी के राजनीति में आने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ने की अटकलें लगाई गई थीं.

हालांकि, बाद में राष्ट्रीय लोक दल (RLD) की ओर से बाद में इस मुलाकात की वजह बताई गई. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल के मुताबिक, शमी की जयंत चौधरी से मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था. जयंत चौधरी ने अपनी सांसद निधि से अमरोहा में खेल सुविधाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए थे. शमी इसी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे.

क्या राजनीति में नई पारी खेलेंगे शमी?

अब नितिन नवीन से मुलाकात के बाद एक बार फिर शमी के राजनीति में आने की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, फिलहाल यह सिर्फ अटकलें हैं. शमी की ओर से बीजेपी में शामिल होने या राजनीति में कदम रखने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

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