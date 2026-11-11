scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का तीसरा मोर्चा, 150 सीटों पर लड़ने की तैयारी, क्या बदलेगा दलित-मुस्लिम वोटों का समीकरण?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी है. यह तीसरा मोर्चा लगभग 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहा है.

Advertisement
X
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करने वाले हैं
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करने वाले हैं

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठबंधनों की नई तस्वीर उभरने लगी है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है. गुरुवार को लखनऊ में दोनों नेता अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं. खबर है कि यह तीसरा मोर्चा करीब 150 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण बना पाएगा?

उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में इस बार गठबंधनों की मोर्चेबंदी महत्वपूर्ण होने वाली है. एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है. अब तीसरे मोर्चे के रूप में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी सामने आ रही है. दोनों दलों की कोशिश दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की है.

दलित-मुस्लिम वोटों पर तीसरे मोर्चे की नजर

सम्बंधित ख़बरें

Rampur district Profile Rohilla
रामपुर जिला: रोहिल्ला नवाबों की राजधानी से आजम खान के गढ़ तक
चंदौली जिले में चार विधानसभा सीटें हैं (Photo AI generated)
धान, रेलवे और सियासी उलटफेर से बनी चंदौली की पहचान
Up bjp alliance politics seat sharing
UP में सहयोगियों के लिए 60 सीटें छोड़ेगी BJP, लेकिन कम नहीं हैं चुनौतियां
Owaisi Chandrashekhar
यूपी चुनाव में ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया तीसरा मोर्चा, कल लखनऊ में ऐलान
Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav seat sharing
सपा ने तैयार किया कांग्रेस का 'डोजियर', 2022 के नतीजों से बताएगी हैसियत

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के प्रस्तावित गठबंधन की रणनीति में दलित और मुस्लिम मतदाता अहम हैं. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी लगभग 19.26 फीसदी है. यानी दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 फीसदी है.

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. वहीं, करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की उल्लेखनीय मौजूदगी मानी जाती है. हालांकि, किसी समुदाय की आबादी का प्रतिशत सीधे उसके मतदान प्रतिशत या किसी एक गठबंधन को मिलने वाले वोटों के बराबर नहीं होता.

Advertisement

तीसरे मोर्चे की कोशिश इन समुदायों के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की होगी. लेकिन इसके लिए दोनों दलों के पिछले चुनावी प्रदर्शन को समझना भी जरूरी है.

चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का कैसा रहा चुनावी प्रदर्शन?

चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी को कुल 1,19,564 वोट मिले थे, जो राज्य में पड़े कुल वोटों का लगभग 0.13 फीसदी था. हालांकि, पार्टी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी को कुल 6,91,820 वोट मिले, जबकि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने अकेले 5,12,552 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की.

यूपी में ओवैसी का वोट बढ़ा, लेकिन सीट नहीं मिली

दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी उत्तर प्रदेश में पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है. 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था. पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसे करीब 2.04 लाख वोट मिले. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. इस चुनाव में पार्टी को करीब 4.5 लाख वोट मिले, लेकिन विधानसभा में उसका खाता नहीं खुल सका.

Advertisement

इस तरह दोनों चुनावों के बीच AIMIM के कुल वोटों में दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, इसी दौरान पार्टी की ओर से लड़ी गई सीटों की संख्या भी बढ़ी थी. इसलिए कुल वोटों में बढ़ोतरी को सीधे मतदाताओं के समर्थन प्रतिशत में उतनी ही वृद्धि नहीं माना जा सकता.

क्या 2024 वाला दलित-मुस्लिम समीकरण बदलेगा?

2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का प्रस्तावित गठबंधन विपक्षी खेमे के सामने एक नया राजनीतिक समीकरण पेश कर रहा है. दोनों दल दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इन समुदायों के मतदाता अलग-अलग राजनीतिक दलों, स्थानीय उम्मीदवारों और मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं. ऐसे में यह मानना सही नहीं होगा कि दोनों समुदायों का पूरा वोट किसी एक गठबंधन को मिल सकता है.

तीसरे मोर्चे का चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किन सीटों पर उम्मीदवार उतारता है, उसके प्रत्याशियों का स्थानीय जनाधार कितना है और दोनों दल अपने-अपने समर्थकों के बीच कितना तालमेल बना पाते हैं. गुरुवार को प्रस्तावित औपचारिक घोषणा के बाद गठबंधन की सीटों और रणनीति को लेकर तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकती है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारियों ने राजनीतिक मुकाबले में एक नया पक्ष जोड़ दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अब UAE देगा युगांडा वालों को वीजा... क्यों नहीं देता कांगो, सूडान के लोगों को एंट्री? |
    नोएडा एलिवेटेड रोड में कहां है कमजोरी? IIT रुड़की की जांच में हुआ खुलासा, ऐसे होगी मरम्मत |
    Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding First Photo: एक दूजे के हुए अनिरुद्ध- काव्या, 11:11 को ली सात जन्म साथ रहने की कसम |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    10 साल की बेटी का रेप करता था पिता, मां ने टीवी के पीछे चुपके से लगाया कैमरा; खुला खौफनाक राज |
    'मैंने सही मुद्दों पर स्टैंड लेकर अपना करियर खराब किया', स्वरा भास्कर ने कंटेंटे क्रिएटर्स पर साधा निशाना |
    कुमार विश्वास की छोटी बेटी का दिवाली पर दिखा देसी अंदाज, सिल्वर शरारा में बेहद स्टाइलिश लगीं कुहू, Photos |
    डिजिटल कृषि से स्मार्ट बनेंगे देश के किसान', बोेले केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान |
    नॉर्थ इंडिया में कई बसों के नंबर नागालैंड-अरुणाचल के क्यों होते हैं? |
    अब ChatGPT पर भी दिखेंगी कंपनियां, OpenAI ने लॉन्च किया नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम
    Advertisement