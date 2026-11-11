अब ChatGPT पर भी दिखेंगी कंपनियां, OpenAI ने लॉन्च किया नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम

ChatGPT ने गूगल को सीधी टक्कर देने के लिए बिजनेस लिस्टिंग जैसा फीचर लॉन्च किया है. जैसे गूगल पर तमाम बिजनेस खुद को लिस्ट कर सकते हैं अब उसी तरह ChatGPT पर अपनी कंपनी को लिस्ट किया जा सकेगा.

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अब तक ChatGPT का इस्तेमाल लोग सवालों के जवाब पाने, नई चीजें सीखने और किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए करते रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में ChatGPT पर कंपनियों की मौजूदगी भी पहले से ज्यादा अहम हो सकती है.

OpenAI ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से कंपनियां ChatGPT पर अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना और मैनेज कर सकेंगी. इतना ही नहीं, वे यह भी देख पाएंगी कि ChatGPT पर कितने लोग उनके कारोबार के बारे में पूछ रहे हैं और कितने लोग उनकी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं.

OpenAI ने इस नई सर्विस को 'Businesses in ChatGPT' नाम दिया है. यह फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है. इसके लिए कंपनी ने Business Hub नाम का एक अलग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है. यहां एलिजिबल कारोबार अपनी प्रोफाइल क्लेम कर सकते हैं, अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी के जरिए ग्राहक उनके कारोबार तक कैसे पहुंच रहे हैं.

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इस कदम को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अब कंपनियों के लिए सिर्फ Google पर दिखना ही नहीं, AI प्लेटफॉर्म पर अपनी सही जानकारी मौजूद रखना भी जरूरी होता जा रहा है.

ChatGPT पर अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकेंगी कंपनियां

OpenAI के मुताबिक, Business Hub के जरिए कंपनियां चैट जीपीटी पर पहले से मौजूद अपनी बिजनेस लिस्टिंग को क्लेम कर सकती हैं. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद वे अपने कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारी को अपडेट कर सकेंगी. इसमें कंपनी का नाम, कारोबार से जुड़ी जानकारी और प्रोडक्ट या सर्विस की डिटेल शामिल हो सकती है. कंपनियां प्रोडक्ट फीड भी जोड़ सकेंगी, जिसमें कीमत और उपलब्धता जैसी जानकारी दी जा सकती है.

इसका फायदा यह हो सकता है कि जब कोई यूजर ChatGPT से किसी कंपनी, दुकान या प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, तो उसे कारोबार की ज्यादा सही और नई जानकारी मिल सकेगी. उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर किसी खास ब्रांड के प्रोडक्ट की कीमत या उपलब्धता जानना चाहता है, तो कंपनी की ओर से दी गई अपडेटेड जानकारी मददगार हो सकती है. हालांकि, प्रोफाइल क्लेम करने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ChatGPT के जवाबों या उसकी सिफारिशों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकेगी.

कंपनियों को पता चलेगा ChatGPT पर कितनी बार हो रहा है उनका जिक्र

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इस नए फीचर का एक दिलचस्प हिस्सा इसका डेटा और एनालिटिक्स सिस्टम है. Business Hub के जरिए कंपनियां देख सकेंगी कि ChatGPT के जवाबों में उनके कारोबार का कितनी बार जिक्र हुआ है. इसके अलावा, वे यह भी जान सकेंगी कि कितने यूजर्स ने उनकी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया.

OpenAI कंपनियों को 'Discovery Topics' की जानकारी भी देगा. इससे कारोबार समझ सकेंगे कि किन तरह के सवालों या विषयों के दौरान ChatGPT उनके बारे में जानकारी दिखा रहा है. उदाहरण के लिए, किसी होटल का जिक्र यात्रा से जुड़े सवालों में हो रहा है या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड का नाम स्मार्टफोन की तुलना करते समय सामने आ रहा है.

यह जानकारी कंपनियों के लिए उपयोगी हो सकती है. इससे उन्हें समझने में मदद मिलेगी कि लोग AI प्लेटफॉर्म पर किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस खोज रहे हैं. हालांकि, वेबसाइट पर क्लिक होने का मतलब यह नहीं है कि यूजर ने खरीदारी भी कर ली है. यह आंकड़े कारोबार की मौजूदगी और लोगों की दिलचस्पी समझने में मदद करेंगे, बिक्री की गारंटी नहीं देंगे.

ChatGPT पर कंपनियों के AI एजेंट से भी कर सकेंगे बात

OpenAI ने Business Hub के साथ Business Agents नाम का एक और फीचर पेश किया है. इसकी मदद से योग्य कंपनियां अपना AI एजेंट बना सकती हैं. यह एजेंट कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़ी जानकारी के आधार पर यूजर्स के सवालों के जवाब दे सकेगा.

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मान लीजिए कोई यूजर ChatGPT पर दो प्रोडक्ट की तुलना कर रहा है. अगर किसी कंपनी का Business Agent उपलब्ध है, तो यूजर उस एजेंट से कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा सवाल पूछ सकता है. वह फीचर्स, कीमत और अलग-अलग विकल्पों के बीच अंतर समझ सकता है. इस तरह ग्राहक को कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर बातचीत करने का विकल्प मिलेगा.

हालांकि, Business Agent और ChatGPT के सामान्य जवाब अलग रहेंगे. OpenAI के मुताबिक, एजेंट के साथ होने वाली बातचीत को साफ तौर पर लेबल किया जाएगा और यह यूजर की मूल ChatGPT बातचीत से अलग होगी. कंपनियां अपने एजेंट को स्पॉन्सर भी कर सकती हैं, ताकि ChatGPT Ads के जरिए यूजर्स को उस एजेंट तक पहुंचाया जा सके. ऐसे स्पॉन्सर्ड अनुभवों की पहचान भी अलग से दिखाई जाएगी.

आपकी कंपनी है तो ऐसे लिस्ट कर सकते हैं

OpenAI के मुताबिक, ChatGPT जहां उपलब्ध है, वहां मौजूद एलिजिबल कारोबार Business Hub के जरिए अपनी प्रोफाइल क्लेम कर सकते हैं. इसका मतलब है कि भारत में मौजूद योग्य कंपनियों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी हो सकती है. हालांकि, इसके लिए कंपनी को वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. भारत में भी ये फीचर आ चुका है और आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं.

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क्या कंपनियां आपकी ChatGPT बातचीत देख पाएंगी?

इस फीचर के साथ यूजर्स की प्राइवेसी का सवाल भी अहम है. OpenAI का कहना है कि कंपनियों को यूजर्स की व्यक्तिगत बातचीत या Business Agent के साथ हुई चैट का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा. Business Hub में मिलने वाले आंकड़े एक साथ जोड़े गए होंगे. ये इनसाइट तभी दिखाई जाएंगी, जब बातचीत या इंटरैक्शन की संख्या तय प्राइवेसी लिमिट को पूरा करेगी.

इसका मतलब है कि किसी कंपनी को यह पता चल सकता है कि ChatGPT पर उसके कारोबार का कितनी बार जिक्र हुआ या उसकी वेबसाइट पर कितने क्लिक आए, लेकिन वह यह नहीं देख पाएगी कि किस यूजर ने क्या सवाल पूछा था. कंपनी को यूजर्स की निजी बातचीत पढ़ने की सुविधा नहीं मिलेगी.

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