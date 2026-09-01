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'अखिलेश यादव कुत्ते के गले में घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना...', SP MLC के बयान से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. शिक्षकों की बैठक में सपा MLC लाल बिहारी यादव ने कहा कि अखिलेश यादव अगर किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना है. बयान पर बीजेपी ने सपा को घेरा और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया.

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शिक्षकों के कार्यक्रम के दौरान सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव. (Photo: Screengrabs)
शिक्षकों के कार्यक्रम के दौरान सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं. इसी बीच शिक्षकों की बैठक में सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव ने विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि “अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना है”.  उनके इस बयान पर सियासत गरमा गई और लोग सवाल भी उठा रहे हैं. हालांकि इस बयान पर पार्टी बचाव में उतर आई है.

सपा बोली, ये उनका निजी बयान
समाजवादी पार्टी (SP) एमएलसी लाल बिहारी यादव के बयान पर पार्टी बचाव में उतर आई है. सपा नेता दीपक रंजन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के पास रिकॉर्ड है. किसने क्या कहा? क्या नहीं उस पर नहीं जाना है और यह उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं.

वहीं इस बयान पर बीजेपी ने सपा को घेरा है और सवाल उठाया है. बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने कहा कि शीघ्र ही सपा ऑफिस के बाहर तमाम कुत्ते पट्टा बांधकर खड़े होंगे. इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का कोई नहीं कर सकता है. अब चुनाव में जनता जवाब देगी.

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कांग्रेस भी बचाव में उतरी
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत भी सपा एमएलसी के बचाव में उतर आए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को बयान पर क्या दिक्कत? बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं. लेकिन इन्हें दिक्कत दूसरी पार्टी के नेताओं से है. 

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सपा ने तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऐलान के बाद आज से पार्टी बूथ स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करेगी. कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर जनता से संवाद करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे. पार्टी का फोकस बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और चुनावी रणनीति पर रहेगा. 

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