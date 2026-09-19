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'सड़कों पर नहीं, गरीबों के बीच निकालें PDA रथ यात्रा', संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. संजय निषाद ने 'पीडीए रथ यात्रा' को लेकर कहा कि यात्रा गांव और गरीबों के बीच निकालनी चाहिए, सिर्फ सड़क पर नहीं.

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संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा. (File photo: ITG)
संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा. (File photo: ITG)

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने 'पीडीए रथ यात्रा' को लेकर कहा कि ये देश विचारधारा से चलता है. संजय निषाद ने कहा कि यात्रा निकालना ठीक है, लेकिन यात्रा गांव और गरीबों के बीच निकालनी चाहिए, सिर्फ सड़क पर नहीं. संजय निषाद का कहना है कि जनता ने उन्हें नकार दिया, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर हैं.

बता दें, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी को लेकर अखिलेश अगले महीने के आखिरी हफ्ते से राज्यव्यापी 'पीडीए रथ यात्रा' शुरू करने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: मिशन 2027 में जुटी BJP... विनोद तावड़े का तीसरा यूपी दौरा, अवध-पूर्वांचल पर फोकस

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पीडीए फॉर्मूले ने सपा को 2024 में राज्य की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जिताकर शानदार प्रदर्शन कराया था. वहीं,  बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर आ गई और केंद्र में बहुमत से नीचे खिसक गई. कांग्रेस 1 से बढ़कर 6 सीटों पर पहुंच गई. 2024 में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से सपा-कांग्रेस गठबंधन 224 पर आगे था.

'देश में चल रहा दीयों का कंपटीशन', बोले अखिलेश यादव

इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने दीयों की होड़, महंगाई और रुपये की हालत पर सवाल उठाए. DUSU चुनाव का जिक्र करते हुए यूपी में भी चुनाव कराने की मांग की. उन्होंने श्रावस्ती, बलरामपुर, रायबरेली और संतकबीर नगर की घटनाओं का उदाहरण देकर सरकार को घेरा.

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अखिलेश यादव ने कहा कि देश में इन दिनों दीयों का कंपटीशन चल रहा है. हर कोई यही देख रहा है कि कौन कितने ज्यादा दीये जलवाएगा.

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