सुबह 10 बजे फोन कर बोला था टीवी देखो, फिर आई मौत की खबर... बगलामुखी से लौट रहे तीर्थयात्रियों से भरी गाड़ी बही; ओडिशा सरकार एयरलिफ्ट करेगी शव

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक दुखद घटना में, ओडिशा के भुवनेश्वर के एक परिवार के सात सदस्यों की शनिवार तड़के एक हादसे में मौत हो गई. यह परिवार नलखेड़ा में मशहूर बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए गया था और वापसी के दौरान यह हादसा हुआ.

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मिली जानकारी के अनुसार, परिवार अपने ड्राइवर के साथ कार से नलखेड़ा इलाके से गुजर रहा था. यात्रा के दौरान भारी बारिश की वजह से पास की एक नहर का जलस्तर बढ़ गया और सड़क पर पानी भर गया. जब कार ने बगलामुखी मंदिर के पास पानी से भरी सड़क को पार करने की कोशिश की, तो पानी के तेज़ बहाव ने गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और वह बाढ़ के पानी में डूब गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे. परिवार को बचाने की कोशिशों के बावजूद, काफी मशक्कत भरे बचाव अभियान के बाद ही कार को बाहर निकाला जा सका. गाड़ी में सवार सभी आठ लोग - परिवार के सात सदस्य और ड्राइवर - पानी से बाहर निकाले जाने पर मृत पाए गए.

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मृतकों में शिवप्रसाद बेहरा, उनके बेटे कृष्णा राजवीर, बेटी साइना सोनप्रभा, शिवप्रसाद की बहन रीतारानी बेहरा, उनके पति ज्ञानेंद्र बेहरा और उनका बेटा स्वास्तिक शामिल हैं. इसके अलावा, शिवप्रसाद की एक और बहन राधा रानी बेहरा, जो अविवाहित थीं और जिनकी जल्द ही सगाई होने वाली थी, की भी इस हादसे में मौत हो गई. देखें VIDEO:-

पीड़ितों के रिश्तेदारों ने परिवार की धार्मिक यात्रा की योजनाओं को याद करते हुए अपना दुख व्यक्त किया. शिवप्रसाद के भाई ने बताया, ''वे अपने बच्चों के साथ घूमने-फिरने के लिए मध्य प्रदेश गए थे. उन्होंने सुबह करीब 10 बजे मुझे फोन करके टीवी देखने को कहा था, और फिर मुझे यह दुखद खबर मिली. मैं बहुत दुखी हूं. मेरे भाई और बहन हाल ही में मुझे फोन करके मेरी सेहत का हाल-चाल पूछ रहे थे और हम आने वाली शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे.'' देखें VIDEO:-

ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि शवों को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं. ओडिशा के OSD प्रीतिश पांडा ने कहा, "हमें मध्य प्रदेश सरकार से घटना की जानकारी मिली.

विवरण की पुष्टि करने के बाद, हम पीड़ितों के घर पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय किया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और शवों को सुरक्षित रूप से हवाई मार्ग से ओडिशा लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं. ओडिशा सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है."

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परिवार नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए धार्मिक यात्रा पर निकला था. लेकिन, भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ ने उनकी यात्रा को एक त्रासदी में बदल दिया, जिससे रिश्तेदारों और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई.

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