दिलजीत दोसांझ ने बीच में रोका बर्मिंघम कॉन्सर्ट, स्टेज पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुलाया, देखें क्या हुआ



मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अक्सर अपने गानों से ही नहीं, बल्कि अपने सादगी भरे व्यवहार से भी फैंस का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' के सिलसिले में ब्रिटेन के बर्मिंघम पहुंचे दिलजीत ने कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

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18 सितंबर को यूटिलिटा एरिना में चल रहे शो के दौरान उन्होंने अचानक अपनी परफॉर्मेंस रोक दी. वजह थी—सामने भीड़ में मौजूद दो ऐसे फैंस, जो दिनभर की कड़ी मशक्कत के बाद सीधे उनका शो देखने पहुंचे थे. इन दो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मेहनत और उनके प्यार को देखते हुए दिलजीत ने उन्हें सीधे स्टेज पर आने का न्योता दिया.



स्टेज पर आए ये दोनों फैंस अपनी लंबी और थका देने वाली शिफ्ट खत्म करके बिना आराम किए सीधे कॉन्सर्ट हॉल पहुंचे थे. दिलजीत ने जैसे ही उनके इस जज्बे को देखा, वे खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने बेहद विनम्रता से दोनों के सामने अपना सिर झुकाया और कहा कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद शो का हिस्सा बनने के लिए वे उनके शुक्रगुजार हैं. सिंगर ने इस बात की भी खुलकर सराहना की कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से कॉन्सर्ट के टिकट खरीदे और उन्हें सुनने आए.



बाद में उन्होंने उनकी स्वेटशर्ट पर ऑटोग्राफ दिया और स्टेज से विदा करने से पहले प्यार के तौर पर उन्हें कुछ खास तोहफा भी दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली.

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सिंगर का यह अंदाज बर्मिंघम कॉन्सर्ट के यादगार पलों में से एक बन गया, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से समय निकालकर उन दो फैंस की तारीफ की जो शो में आने की कोशिश करके आए थे.

दिलजीत अभी अपने 'ऑरा वर्ल्ड टूर' पर हैं, जिसके तहत वे 18 सितंबर को बर्मिंघम पहुंचे. यूके का यह टूर लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 12 सितंबर को हुए उनके ऐतिहासिक कॉन्सर्ट के बाद हो रहा है, जहां वे इस मशहूर जगह पर हेडलाइन करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने थे. इसके बाद वे 20 सितंबर को मैनचेस्टर के को-ऑप लाइव में परफॉर्म करने वाले हैं.

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