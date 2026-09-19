Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

रंगारंग और हाईटेक ओपनिंग सेरेमनी के साथ नागोया में एशियन गेम्स 2026 का धमाकेदार आगाज हुआ. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP ने तीन पदों पर जीत हासिल कर ली है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप और आपराधिक धमकी के मामले में जमानत मिल गई है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

और पढ़ें

एश‍ियन गेम्स का धमाकेदार आगाज, मनु भाकर-पवन सहरावत ने लहराया त‍िरंगा, खाली सीटों ने खड़े किए सवाल

नागोया में एशियन गेम्स 2026 का धमाकेदार आगाज हो गया है. जापान के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में 19 स‍ितंबर को रंगारंग और हाईटेक ओपनिंग सेरेमनी हुई. भारत की ओर से दो बार की पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और हांगझोऊ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने तिरंगा थामा.

'अगले 20 साल में 38 ट्रिलियन डॉलर...', भारत की GDP पर अजित डोभाल का अनुमान

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने IIT रुड़की के दीक्षांत समारोह में छात्रों से बात करते हुए कहा कि भारत इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा GDP 4.015 ट्रिलियन डॉलर है, जो अगले 20 साल में बढ़कर 38 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है. इस दौरान उन्होंने 2047 तक के समय को 'अमृत काल' कहे जाने का भी जिक्र किया.

Advertisement

DUSU चुनाव में फिर ABVP का डंका, तीन पदों पर दर्ज की जीत, निर्दलीय के खाते में गया उपाध्यक्ष पद

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP ने तीन पदों पर जीत हासिल कर ली है. सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह विजयी रहे हैं. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की है. उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन को जीत मिली है.

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक जेल, नहीं कर पाएंगे प्रचार?

नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. अब मिलन प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इस बीच 4 अक्टूबर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. पुलिस ने बताया कि मिलन प्रधान के खिलाफ चार गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं, जिनमें तीन हत्या के मामले और एक आर्म्स एक्ट का मामला है.

दिल्ली कैपिटल्स के इस क्रिकेटर को रेप के आरोप में मिली जमानत, एक महीने बाद जेल से बाहर

दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को रेप और आपराधिक धमकी के मामले में जमानत मिल गई है. चुंचुड़ा कोर्ट ने उन्हें 36 दिन जेल में रहने के बाद जमानत दी है, पोरेल को 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था. यह मामला कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा की शिकायत से जुड़ा है.

Advertisement

दिशा सालियान केस में लीगल ड्रामा: आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ का मानहानि नोटिस, वकील बोले- धमकाने से कानून की लड़ाई नहीं रुकेगी

दिशा सालियान मौत मामले में अब कानूनी लड़ाई तेज हो गई है. दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में माफी और मुआवजे की मांग की गई है. नोटिस में 16 सितंबर 2026 को आदित्य ठाकरे की एक्स पर डाली गई अंग्रेजी और मराठी पोस्ट को झूठी और मानहानि वाली बताया गया है.

51 हजार युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, PM मोदी बोले- 'विकसित भारत' बनाने में आपका बड़ा रोल

PM मोदी ने 20वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटे. इस दौरान देशभर में 45 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया. अपने संबोधन में PM ने युवाओं की प्रतिभा और रोजगार के अवसरों पर बात करते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया.

पंजाब में हाई-वोल्टेज ड्रामा... CM मान के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश, BJP नेता रवनीत बिट्टू हिरासत में

लुधियाना में आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यक्रम के दौरान BJP नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वे पीएयू गेट पर हाथ में टमाटर लेकर पहुंचे थे. पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, लेकिन CM भगवंत मान का काफिला निकलने पर उन्होंने गाड़ी पर टमाटर फेंकने की कोशिश की. पुलिस मौके पर मौजूद थी और उसने बिट्टू को हिरासत में ले लिया.

Advertisement

पूर्व जनरल अनिल चौहान संभालेंगे VIF डायरेक्टर का पद, सेना की कमान के बाद अब नई रणनीतिक पारी

भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. 5 अक्टूबर से वह अपना नया कार्यभार संभालेंगे. वह इस पद पर पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरविंद गुप्ता की जगह लेंगे. VIF रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए जाना जाता है.

यमन जंग का नया मोड़! सऊदी पर हूती हमलों ने भारत समेत दुनिया की बढ़ा दी चिंता, UNSC ने जारी किया कड़ा संदेश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार देर रात सऊदी अरब और व्यापारिक जहाजों पर हूती मिसाइल हमलों की निंदा की है. UNSC ने कहा कि हूती विद्रोहियों की सैन्य बढ़त, हमले और धमकियां संघर्ष को और फैला सकती हैं. परिषद ने चेतावनी दी कि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो यमन में पहले से गंभीर मानवीय हालात और बिगड़ जाएंगे.

---- समाप्त ----