क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा शोबिज में छाई हुई हैं. वो रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपनी धाक जमाने के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं. धनश्री तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से टॉलीवुड में डेब्यू करेंगी. मूवी में वो लीड एक्ट्रेस होंगी. फिल्म सिनेमाघरों में 27 नवंबर को रिलीज होगी. मूवी का टीजर काफी पसंद किया गया.



धनश्री का साउथ सिनेमा में डेब्यू

टीजर में धनश्री की झलक दिखी थी. इसका एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस का बोल्ड और बिंदास अवतार देखने को मिला. इसमें हीरो यशवंत मास्टर ने उन्हें बांहों में उठाया हुआ है. दोनों की लव स्टोरी फैंस को देखने को मिलेगी. पहली ही साउथ फिल्म में धनश्री छाते हुए दिख रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री क्यूट लगी है. धनश्री को बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए ट्रीट से कम नहीं है.

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'हे कन्नम्मा' म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म को फिल्ममेकर दिल राजू का प्रोडक्शन हाउस बना रहा है. इसमें धनश्री के अलावा यशवंत मास्टर और कार्तिका मुरलीधरन भी नजर आएंगे. मूवी को ससी कुमार मुथुलुरी ने डायरेक्ट किया है. धनश्री के एक्टिंग करियर की बात करें तो, वो इससे पहले हिंदी फिल्मों में दिखी हैं. उन्होंने 'एलएसडी 2' और 'भूल चूक माफ' जैसी फिल्मों में काम किया है. कई म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी हैं. लेकिन अपने डांस और सोशल मीडिया रील्स से वो फेमस हुईं. युजवेंद्र संग शादी और तलाक को लेकर वो लाइमलाइट में रहीं.

युजवेंद्र और धनश्री एक वक्त आइडल कपल थे. उनकी मुलाकात लॉकडाउन के दौरान हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया. दिसंबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली. मार्च 2025 में उनका तलाक हुआ. उनका डिवोर्स बुरे नोट पर हुआ. दोनों ने मीडिया में अलग-अलग स्टेटमेंट दिए. धनश्री ने शो राइज एंड फॉल में एक्स हसबैंड पर चीटिंग के आरोप लगाए थे. हालांकि चहल ने इन सभी दावों को खारिज किया.

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