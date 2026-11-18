अमेरिका के 28 वर्षीय एक शख्स के साथ ब्रेन सर्जरी के बाद ऐसा अजीब अनुभव होने लगा कि उसे लोगों के चेहरों पर अपनी बिल्ली की आंखें और चेहरे की दूसरी खूबियां नजर आने लगीं. कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है- उसे अपनी बिल्ली के चेहरे पर किसी इंसान की आंखें और चेहरे के दूसरे हिस्से दिखाई देने लगते हैं. वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ मामले को चेहरे की पहचान और इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके को समझने के लिए अहम बताया है.

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28 साल के कार्ल के साथ क्या हुआ?

रिसर्च में शख्स की पहचान सिर्फ कार्ल के नाम से की गई है. वह अमेरिका के नॉर्थईस्टर्न हिस्से में रहता है और उसकी एक ग्रे टैबी बिल्ली है, जिसका नाम लूना है. कई दिनों में सुबह वह सबसे पहले अपनी बिल्ली को देखता है. इसके बाद जब वह लोगों के चेहरों को देखता है तो उसे लूना की कुछ खासियतें उनमें दिखाई देने लगती हैं.

मसलन, उसे इंसानों के चेहरे पर बिल्ली जैसी आंखें नजर आने लगीं, बड़ी आंखों की पुतलियां और धारियों जैसी चीजें भी दिखाई दे सकती हैं. खास बात ये है कि ये बदलाव सिर्फ सामने खड़े व्यक्ति में ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन दिखाई देने वाले चेहरों में भी महसूस हो सकते हैं.

कभी इंसान का चेहरा बिल्ली पर भी दिखता है

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इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि असर सिर्फ बिल्ली से इंसान तक नहीं है. अगर कार्ल सुबह सबसे पहले किसी इंसान का चेहरा देखता है, तो उस व्यक्ति की आंखों का आकार और पुतलियां जैसी खूबियां बाद में दूसरे लोगों के चेहरों और यहां तक कि लूना के चेहरे पर भी दिखाई दे सकती हैं.

रिसर्चर्स के मुताबिक ये बदलाव ऐसे नहीं लगते जैसे किसी चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा चिपका दिया गया हो. बल्कि अलग-अलग चेहरे की खूबियां सामान्य चेहरे में इस तरह घुल-मिल जाती हैं कि वे उसी चेहरे का हिस्सा नजर आती हैं. ये बदलाव व्यक्ति की दूरी और देखने के कोण के साथ स्वाभाविक रूप से बदल सकते हैं.

ब्रेन सर्जरी के बाद शुरू हुई समस्या

कार्ल में ये अनुभव करीब दो साल पहले शुरू हुए. इससे पहले उसके दिमाग के दाहिने हिस्से के टेम्पोरल लोब का एक हिस्सा सर्जरी के जरिए हटाया गया था. वहां एवीएम यानी धमनियों और नसों के बीच असामान्य तरीके से जुड़ी रक्त वाहिकाओं का एक जाल था. ऐसी स्थिति में ब्रेन ब्लीड यानी मस्तिष्क में रक्तस्राव का खतरा हो सकता है.

दाहिना टेम्पोरल लोब चेहरों को पहचानने और उन्हें समझने में अहम भूमिका निभाता है. सर्जरी के बाद इसी क्षेत्र से जुड़ी दृश्य प्रक्रिया में बदलाव आने की संभावना ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा.

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कौन सी बीमारी है?

कार्ल के मामले को वैज्ञानिकों ने प्रोसोपोमेटामॉर्फोप्सिया से जोड़ा है.इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा देखने वाले को वास्तविक रूप से अलग दिखाई दे सकता है. चेहरे की खूबियां खिंची हुई, छोटी-बड़ी, अपनी जगह से हटी हुई या दूसरे तरीके से बदली हुई नजर आ सकती हैं.

कार्ल के मामले में एक और घटना पैलिनॉप्सिया भी शामिल है. इसका मतलब है कि पहले देखी गई दृश्य जानकारी बाद की धारणा में फिर से दिखाई देने लगे. शोधकर्ताओं के मुताबिक कार्ल में इसी तरह की दृश्य स्मृति चेहरे की विकृतियों से जुड़ती है.

घंटों तक रह सकते हैं ये बदलाव

रिपोर्ट के अनुसार कार्ल में ये घटनाएं कई घंटों तक रह सकती हैं और कभी-कभी पूरे दिन भी जारी रहती हैं.शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसानी दिमाग परिचित चेहरों की विस्तृत यादों को संग्रहित करता है. कार्ल के मामले में संभव है कि इन संग्रहित चेहरे की खूबियों का कुछ हिस्सा दोबारा सक्रिय होकर वह चेहरा देखने के तरीके को प्रभावित कर रहा हो. यानी दिमाग सिर्फ आंखों से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं है, बल्कि याददाश्त भी इस दृश्य धारणा को प्रभावित कर रही है.

ऐसा मामला पहले भी सामने आया था

वैज्ञानिकों ने कार्ल के मामले की तुलना 1986 के एक पुराने मामले से की है. उस मामले में एक महिला ने बस में एक यात्री की गोद में बैठे पूडल को देखा था. इसके बाद उसे दूसरे यात्रियों के चेहरों पर भी उस कुत्ते के चेहरे की खूबियां दिखाई देने लगी थीं. उस महिला को इससे कुछ महीने पहले स्ट्रोक हुआ था.

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हालांकि दोनों मामलों में अंतर भी है. पुराने मामले में महिला को लगभग पूरा पूडल का चेहरा दूसरे लोगों के चेहरों पर दिखाई देता था, जबकि कार्ल में मुख्य रूप से चेहरे की कुछ खास खूबियां एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर स्थानांतरित होती दिखाई देती हैं.

वैज्ञानिकों ने AI से बनाया अनुभव का दृश्य

इस मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई. शोधकर्ताओं ने कार्ल के अनुभव को बेहतर समझने के लिए एआई की मदद से ऐसी तस्वीरें तैयार कीं, जो उसके बताए दृश्य अनुभव के करीब थीं. पहले एक स्केच तैयार किया गया और फिर जनरेटिव एआई की मदद से उसे ज्यादा वास्तविक बनाया गया. कार्ल ने इन तस्वीरों को देखकर प्रतिक्रिया दी और शोधकर्ताओं ने उन्हें उसके अनुभव के मुताबिक बदला.

डार्टमाउथ के शोधकर्ता ब्रैड डुशेन के मुताबिक एआई ऐसी दृश्य धारणाओं को समझने और मरीजों को अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है.

रिसर्च किस जर्नल में छपी?

कार्ल का मामला कॉर्टेक्स जर्नल में प्रकाशित क्लिनिकल रिपोर्ट में दर्ज किया गया है. पेपर का नाम **"Forty years after poodle-face palinopsia: Human-to-cat and cat-to-human facial feature transfer"** है. इसके लेखक ब्रैड डुशेन, एंटोनियो मेलो और जेनिफर एल. नोस्कर हैं.



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