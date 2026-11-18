Motorola भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Motorola edge 70 neo होगा. कंपनी ने बताया है कि यह भारत में 24 नवंबर को लॉन्च होगा, जिसके कई फीचर्स का खुलासा हो चुका है. इसमें 7000mAh की बैटरी दी जाएगी. मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च होगा.

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Motorola edge 70 neo के नए डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो गया है. कंपनी ने कैमरा और बैटरी की जानकारी दे दी है. साथ ही डिस्प्ले को लेकर भी जानकारी शेयर की है. इसमें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन का इस्तेमाल किया है.

Motorola edge 70 neo के स्पेसिफिकेशन्स

Motorola edge 70 neo में 6.78 इंच का 1.5K pLOED डिस्प्ले दिया है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें HDR10+ का सपोर्ट दिया है. साथ ही इसमें 5200 Nits की पीक ब्राइटनेस दी है.

मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का इस्तेमाल किया है. ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें IP64 रेटिंग दी है, जो इसको डस्ट और स्प्लैश प्रूफ बनाती है.

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Motorola edge 70 neo का कैमरा

Motorola edge 70 neo में प्राइमरी कैमरा 50-megapixel Sony LYTIA (LYT-710) है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है. इसमें अल्ट्रा HDR का भी सपोर्ट मिलेगा. सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है. 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Motorola edge 70 neo का प्रोसेसर

Motorola edge 70 neo में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 (3nm) चिपसेट मिलेगा, जिसकी जानकारी को खुद कंपनी ने कंफर्म किया है. इसमें 6GB RAM और 8GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं. इसके अंदर स्टोरेज के भी दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जो 128GB और 256GB है.

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Motorola edge 70 neo की बैटरी

Motorola edge 70 neo में 7000mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके साथ 45W का टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है. यह 204 ग्राम वजनी स्मार्टफोन है.

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