बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने यात्री के सामान से 4.7 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये बताई गई है. आरोपी इस गांजे को चेक-इन बैगेज में पांच पैकेटों के अंदर छिपाकर लाया था. कस्टम विभाग ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले यात्रियों के पास से लगातार बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा जा रहा है. इससे पहले 21 नवंबर को भी दो यात्रियों के सामान से 11.48 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया गया था.

बैग में छिपाए थे गांजे के पांच पैकेट

बेंगलुरु कस्टम विभाग के मुताबिक, 24 नवंबर को बैंकॉक से आए एक यात्री को शक के आधार पर रोका गया. उसके चेक-इन बैगेज की तलाशी ली गई तो उसमें पांच पैकेट मिले. जांच करने पर इन पैकेटों में 4.7 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा मिला. इसकी कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये आंकी गई है. कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

तीन दिन पहले 11.48 करोड़ का गांजा पकड़ा था

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बेंगलुरु कस्टम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अन्य कार्रवाई की जानकारी भी दी. विभाग के मुताबिक, 21 नवंबर को बैंकॉक से पहुंचे दो यात्रियों को रोका गया था. उनके चेक-इन बैगेज की तलाशी में 32.8 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा मिला था. इसकी कीमत करीब 11.48 करोड़ रुपये बताई गई.

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यानी महज तीन दिन के अंतराल में बैंकॉक से आए यात्रियों के पास से कुल 37.5 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 13.13 करोड़ रुपये है.

क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?

हाइड्रोपोनिक गांजे को 'हाइड्रो वीड' भी कहा जाता है. इसे मिट्टी में उगाने के बजाय पोषक तत्वों वाले पानी के घोल में घर के अंदर उगाया जाता है. इसके लिए कृत्रिम रोशनी और नियंत्रित वातावरण का इस्तेमाल होता है. इस तरीके से उगाई गई गांजे की खेप की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है.

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुई ये दोनों बरामदगी बताती हैं कि विदेश से आने वाले यात्रियों के सामान की जांच में कस्टम विभाग किस तरह सतर्कता बरत रहा है. फिलहाल, गिरफ्तार यात्री के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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