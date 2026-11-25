पंजाब के सियासी दंगल को शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने एक बार फिर से हाथ मिलाकर रोचक बना दिया है. अतीत में प्रदेश में मजबूत सरकारें देने वाले गबबंधन सहयोगियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पिछले कुछ वर्षों में खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने की होगी.

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चुनावी आंकड़ों की बात करें तो अकाली दल-बीजेपी गठबंधन काफी सफल रहा है. दोनों दलों ने 1997, 2007 और 2012 में पंजाब में मिलकर सरकार बनाई थी.

हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए. अब छह साल के राजनीतिक अलगाव के बाद दोनों पुराने सहयोगियों ने फिर से हाथ मिलाया है.

राजनीतिक जमीन वापस पाना बड़ी चुनौती

मंगलवार को दिल्ली में अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ. अब दोनों दलों की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है. साथ ही दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करना भी है.

पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अलगाव के बाद दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटों में से अकाली दल केवल तीन सीटें जीत पाया, जबकि बीजेपी को महज दो सीटों पर सफलता मिली.

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इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शिरोमणि अकाली दल को केवल एक सीट मिली, जबकि बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी.

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और पार्टी को करीब 18 फीसदी वोट मिले. यह वोट प्रतिशत अकाली दल से भी अधिक था, लेकिन बीजेपी इसे सीटों में तब्दील नहीं कर सकी.

अब दोनों दल फिर साथ आ गए हैं तो पंजाब की सियासी हलचल बढ़ गई है. पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रोफेसर कुलदीप सिंह का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से यह गठबंधन भारतीय राजनीति के सबसे सफल गठबंधनों में से एक रहा है. अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं का मुकाबला करने के लिए यह गठबंधन जनता के सामने क्या पेश करेगा. इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में दूसरे दलों के पास खिसके अपने वोट बैंक को वापस लाना भी बड़ी चुनौती होगी.

इस वजह से टूटा था गठबंधन

बता दें कि वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था. अब दोनों दलों के दोबारा साथ आने के बाद विपक्ष ने पुराने मुद्दों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा, 'कृषि कानूनों के मुद्दे पर करीब कई किसानों की जान गई थी. अकाली दल ने डर की वजह से गठबंधन तोड़ा था. क्या वे सभी मुद्दे अब सुलझ गए हैं? यह गठबंधन अकाली दल के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक आपदा साबित होगा'.

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वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, इसलिए अब यह मुद्दा नहीं रह गया है.

BJP को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना

पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से पारंपरिक रूप से अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था, जबकि BJP के हिस्से में 23 सीटें आती थीं.

समय के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विस्तार हुआ है. इसके अलावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर करीब 18 प्रतिशत पहुंच गया. ऐसे में चर्चा है कि इस बार BJP गठबंधन में 40 से अधिक सीटों की मांग कर सकती है.

बड़े भाई की भूमिका में अकाली दल

छह साल बाद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के फिर से गठबंधन में आने के बाद अमित शाह ने साफ कर किया कि अकाली दल गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और मुख्यमंत्री भी बड़े भाई यानी अकाली दल से ही होगा.

ऐसे में यह साफ हो गया है कि राजनीतिक रूप से अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा. हालांकि इस बार बीजेपी पहले की तुलना में ज्यादा सीटों पर लड़ने जा रही है.

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