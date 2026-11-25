Bihar News: मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की ऋषिकेश कुमार के साथ शादी के अवसर पर उनके पैतृक गांव नदवां में जनसैलाब उमड़ रहा है. भीड़ इतनी हो रही है कि सड़क पर 10 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया. वहीं, खाली घुड़दौड़ देखने के लिए हजारों लोग जमा हो गए. सैकड़ों लोग तो टावर पर चढ़ गए. हालात ऐसे हो गए कि घुड़दौड़ को बीच में ही रोकना पड़ गया.

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मौके पर एक लाख से अधिक लोगों के जुटने और कई दर्शकों के बिजली के टावर पर चढ़ जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आयोजकों ने रेस स्थगित कर मैदान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की. इस शाही शादी के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया. अब इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार को कराया जाएगा.

आपको बता दें कि अनंत सिंह की बेटी की शादी और घुड़दौड़ देखने के लिए गांव से लेकर पटना-बेगूसराय तक लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. चार राउंड के बाद रेस का फाइनल कैंसल करना पड़ा. भारी भीड़ के बीच सड़कों पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं दबती दिखीं, जबकि प्रशासन या पुलिस के इंतजाम नाकाफ़ी नजर आए. लोग जान बचाने के लिए खेतों और पानी में उतरकर बाहर निकले. वहीं, हेलीपैड के आसपास भी VVIP मेहमानों के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखने भारी भीड़ जुटी रही.

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विजेता को मिलेगी थार गाड़ी, बिजली टावर पर चढ़े दर्शक

शादी समारोह से पहले आयोजित इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया. विजेता को थार गाड़ी, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को बाइक और तीसरे स्थान पर आने वाले को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है. अनंत सिंह खुद भी मंच पर खड़े होकर घुड़दौड़ देखते नजर आए. हालांकि, मैदान के आसपास एक लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा होने और कई दर्शकों के बिजली के टावर पर चढ़ जाने के कारण सुरक्षा संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते रेस को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया.

तीन हेलीपैड और 25 बीघे में सजा भव्य पंडाल

नदवां गांव में शिवांगी और ऋषिकेश कुमार के विवाह समारोह के लिए पटना से बारात रवाना हो चुकी है और राजनीति के कई दिग्गज इसमें जुट रहे हैं. समारोह में हेलिकॉप्टर से आने वाले मेहमानों की लैंडिंग देखने के लिए भी अलग से भीड़ जमा हो रही है, जिसके लिए तीन हेलीपैड बनाए गए हैं. शादी को भव्य रूप देने के लिए करीब 25 बीघे में पंडाल तैयार किया गया है, जहां वीआईपी और आम मेहमानों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है.

चार लाख से अधिक लोगों के भोजन का इंतजाम

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विधायक अनंत सिंह के दावे के मुताबिक, शादी समारोह में चार लाख से अधिक लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है. मेहमानों के लिए खाना और मिठाइयां तैयार करने के लिए 300 से ज्यादा चूल्हे लगाए गए हैं और करीब 500 हलवाई व कारीगर जुटे हुए हैं. भारी जनसैलाब के चलते प्रशासन और आयोजकों को व्यवस्था संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

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