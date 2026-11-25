Shani Margi 2026 Rashifal: साल 2026 खत्म होने से पहले न्याय देव शनि की चाल बदलने वाली है. 11 दिसंबर को शनि देव सुबह के वक्त मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं. यानी इस दिन शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी, जो कि 9 अगस्त 2027 तक जारी रहेगी. ज्योतिषविदों की मानें तो मार्गी शनि कामकाज, नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में कई राशियों को भाग्यशाली बना सकता है. शनि की चाल के लिहाज से इन राशियों का आने वाला समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभ से जुड़े मामलों में अच्छा माना जा रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की उम्मीद है. कारोबार करने वालों को नए लोगों के साथ जुड़ने और अपने काम को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.

उपाय- हर शनिवार “ॐ शं शनैश्चराय नमः” या “ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः” मंत्र का 108 बार जप करें

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के छठे भाव में शनि मार्गी होंगे. ज्योतिष में इस भाव को विरोधियों, चुनौतियों और कामकाज से जुड़ी परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में नौकरी में आ रही दिक्कतों से राहत मिलने के संकेत हैं. विरोधियों पर बढ़त मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत और निरंतरता बनाए रखने से फायदा हो सकता है.

उपाय- गरीबों को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले कपड़े या लोहा से बनी चीजों का दान करें.

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मकर राशि

मकर राशि के जातकों के तीसरे भाव में शनि मार्गी होंगे. यह भाव साहस, पराक्रम और प्रयासों से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए सक्रियता बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

उपाय- शनिवार को जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें.

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