उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हमीरपुर जिले की राजनीति में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की दोनों सीटों हमीरपुर और राठ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बेहद करीबी मुकाबले में हरा दिया. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने अपनी दोनों सीटें बचाने की चुनौती होगी, जबकि सपा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर दोहराने की कोशिश करेगी.

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हमीरपुर जिले में विधानसभा की दो सीटें हैं. इनमें हमीरपुर सामान्य और राठ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है. 2022 के चुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

हमीरपुर सीट पर डॉ. मनोज कुमार को 1,05,432 वोट मिले थे, जबकि सपा के राम प्रकाश को 79,947 वोट हासिल हुए. वहीं, राठ सीट पर मनीषा अनुरागी को 1,39,373 और सपा की चंद्रवती वर्मा को 77,394 वोट मिले थे.

लोकसभा चुनाव में सपा ने पलटा पासा



विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की दोनों सीटें जीती थीं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की. सपा के अजेंद्र सिंह लोधी ने बीजेपी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को महज 2,629 वोटों से हराया. अजेंद्र सिंह लोधी को 4,90,683 वोट मिले, जबकि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 4,88,054 वोट हासिल हुए.

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इस नतीजे ने बुंदेलखंड की राजनीति में सपा की वापसी के संकेत दिए. हालांकि, एक अहम बात यह है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जिले की दोनों विधानसभा सीटों के अलावा महोबा, चरखारी और तिंदवारी सीटें भी शामिल हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा को 21,064 वोटों की बढ़त मिली थी, जबकि राठ में बीजेपी 1,252 वोटों से आगे रही थी. इससे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग राजनीतिक रुझान दिखाई देते हैं.

MLC और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण



बीजेपी के जितेंद्र सिंह सेंगर बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य (MLC) हैं. यह सीट केवल हमीरपुर जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि बांदा और हमीरपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी जितेंद्र सिंह सेंगर का नाम एमएलसी के रूप में दर्ज है.

2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के सामने 2022 में मिली जीत को दोहराने की चुनौती होगी. दूसरी ओर, सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी. हमीरपुर सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान सपा की बढ़त और राठ में बीजेपी की मामूली बढ़त आने वाले चुनाव के लिए अहम संकेत हैं.

हमीरपुर का इतिहास और पहचान



हमीरपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक जिला है. यह चित्रकूट धाम मंडल का हिस्सा है और जिला मुख्यालय हमीरपुर शहर में स्थित है. जिले के इतिहास का संबंध चंदेल शासकों, बुंदेलखंड के राजवंशों, मराठों और अंग्रेजों के शासन से रहा है.

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जिले के नाम को लेकर एक मान्यता है कि इसका नाम 11वीं शताब्दी के शासक हमीर देव के नाम पर पड़ा. पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है. चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र का भी जिक्र किया था. उसके विवरण में यहां की उपजाऊ भूमि और धार्मिक स्थलों का उल्लेख मिलता है.



18वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों पर मराठों का प्रभाव बढ़ा. इसके बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया. 1803 के आसपास बुंदेलखंड के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था. 1819 में प्रशासनिक विभाजन के बाद कालपी क्षेत्र के मुख्यालय को 1823 में हमीरपुर स्थानांतरित किया गया. इसके बाद हमीरपुर का प्रशासनिक और क्षेत्रीय महत्व बढ़ा.

भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचा



हमीरपुर जिला चित्रकूट धाम मंडल में आता है. जिले का मुख्यालय हमीरपुर शहर है. इसके अंतर्गत चार तहसीलें हमीरपुर, मौदहा, राठ और सरीला हैं. जिले में सात विकासखंड हैं—गोहांड, कुरारा, मौदहा, मुस्करा, राठ, सरीला और सुमेरपुर.

भौगोलिक रूप से यह जिला लगभग 25.79 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.01 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है. इसके उत्तर में कानपुर नगर, फतेहपुर और जालौन, पूर्व में बांदा, दक्षिण में महोबा और पश्चिम में झांसी तथा जालौन जिले हैं. जिले का कुल क्षेत्रफल 4,121.9 वर्ग किलोमीटर है.

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2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले की आबादी 11,04,285 थी. इस लिहाज से यह उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले जिलों में तीसरे स्थान पर था. इससे कम आबादी वाले जिले महोबा और चित्रकूट थे. जिले की साक्षरता दर 68.77 प्रतिशत और लिंगानुपात 861 महिलाएं प्रति हजार पुरुष था.

यमुना और बेतवा नदियों का संगम



हमीरपुर की भौगोलिक पहचान यहां बहने वाली नदियों से भी जुड़ी है. यमुना और बेतवा जिले की दो प्रमुख नदियां हैं. दोनों नदियों का संगम हमीरपुर शहर के पास होता है. यमुना जिले की उत्तरी सीमा बनाती है, जबकि बेतवा पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती है.

इनके अलावा ध्यास, बर्मा, केन, चंद्रावल और पांडवहा जैसी नदियां भी जिले के अलग-अलग हिस्सों से होकर बहती हैं. इन नदियों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है. बेतवा नदी के किनारे मिलने वाली मोटी रेत का प्रदेश के कई हिस्सों में निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है. बर्मा नदी पर मौदहा बांध का निर्माण किया गया है.

अर्थव्यवस्था और कृषि



हमीरपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है. यहां की ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा खेती और उससे जुड़े कामों में लगा है. बुंदेलखंड के दूसरे जिलों की तरह यहां भी गेहूं, चना, अरहर और अन्य दलहनी फसलों की खेती होती है. सिंचाई के लिए नदियों, बांधों और अन्य जलस्रोतों पर निर्भरता है.

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जिले की एक खास पहचान बेतवा नदी से मिलने वाली मोटी रेत भी है, जिसका प्रदेश के दूसरे हिस्सों में निर्यात किया जाता है. कृषि, पशुपालन, निर्माण कार्य और स्थानीय व्यापार यहां की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं

कैसे पहुंचें हमीरपुर?



हमीरपुर सड़क मार्ग से कानपुर, उरई, बांदा और महोबा जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार, कानपुर से इसकी दूरी लगभग 67 किलोमीटर, उरई से 85 किलोमीटर, बांदा से 95 किलोमीटर और महोबा से करीब 85 किलोमीटर है.

रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए हमीरपुर रोड रेलवे स्टेशन शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है. भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन भी शहर के नजदीक स्थित है और इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर बताई गई है.

2027 में किसके सामने क्या चुनौती?



हमीरपुर जिले की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो सकता है. 2022 में बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी. राठ में जीत का अंतर 61,979 वोट रहा था, जबकि हमीरपुर में यह अंतर 25,485 वोट था. इससे दोनों सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर आई थी.

लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने हमीरपुर संसदीय सीट पर बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल कर बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर दी. खासकर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा की बढ़त बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकती है. वहीं, राठ में बीजेपी की बढ़त यह बताती है कि जिले की दोनों सीटों पर मुकाबले का मिजाज एक जैसा नहीं है.

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2027 में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण, किसानों की समस्याएं, सिंचाई और रोजगार जैसे सवाल चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं. बीजेपी के लिए अपनी पुरानी जीत का आधार बचाए रखना जरूरी होगा, जबकि सपा के सामने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा की दोनों सीटों पर दोहराने की चुनौती होगी.

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