दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के गाने 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' के बोलों पर हो रही बहस पर अपनी राय रखी है. आजकल के हिंदी फिल्मी गानों की गिरती गुणवत्ता की आलोचना पर बात करते हुए, अख्तर ने कहा कि फिल्मी संगीत समाज और उस पीढ़ी को ही दर्शाता है, जिसका शब्द-भंडार साहित्य से कम जुड़ाव के कारण सीमित हो गया है.

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यूट्यूब चैनल 'म्यूजिक 91 बाय बीसीसी' पर बात करते हुए, अख्तर ने समझाया कि गीत लेखन को व्यापक सांस्कृतिक आदतों से अलग नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'फिल्म उद्योग और फिल्मी संगीत कोई अलग-थलग चीज नहीं हैं. वे भी समाज का ही हिस्सा हैं. आज चाहे 'जेन जी' (नई पीढ़ी) हो या उनसे बड़ी उम्र के लोग, उनका शब्द-भंडार उनके माता-पिता या दादा-दादी जितना समृद्ध नहीं है.'

गीतकार ने आगे कहा, 'उनका शब्द-भंडार सिमट गया है. भाषा बेशक बातचीत का एक जरिया है, लेकिन यह अपने आप में एक बेहतरीन कला भी है. आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसी पर इसकी सुंदरता और शालीनता निर्भर करती है. भाषा एक कला है; यह सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है. लेकिन आज हमारी भाषा पर ध्यान कहाँ है? आज कितने लोग साहित्य और कविता पढ़ते हैं?'

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अख्तर ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुनाफे पर केंद्रित सोच ने कलात्मक गहराई को हाशिए पर धकेल दिया है, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में हालात फिर से बेहतर होंगे.

अख्तर ने कहा, 'समाज अब पूरी तरह से 'उपयोगिता' (utility) पर केंद्रित हो गया है. मुनाफे की परिभाषा बस इतनी रह गई है कि क्या इससे बैंक में पैसा जमा किया जा सकता है या निकाला जा सकता है? अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इसका क्या फायदा? संगीत, कला और साहित्य की गहराई को हाशिए पर धकेल दिया गया है. लेकिन, जहां तारीफ बनती है, वहां तारीफ करनी भी चाहिए.'

'आज के युवा फिर से इन चीजों की ओर लौट रहे हैं और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है. वे खुद ही इन सब चीजों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं. दस-पंद्रह सालों में, इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.'

सलमान ने क्या कहा था?

'तेरी सेक्सी ब्यूटी' गाने में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी नजर आई हैं. रिलीज़ होने के बाद इस गाने को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, और कई श्रोताओं ने एक वॉर फिल्म (युद्ध पर आधारित फिल्म) के संदर्भ में इसके बोलों पर सवाल उठाए. इससे पहले सलमान खान ने इस गाने का बचाव करते हुए सवाल किया था कि आखिर पर्दे पर सैनिकों से हमेशा गंभीर रहने की उम्मीद क्यों की जाती है?

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'हमारे सैनिकों को इतना उबाऊ क्यों माना जाता है? क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ सिर्फ युद्ध के बारे में ही होनी चाहिए? क्या उनकी अपनी कोई निजी ज़िंदगी नहीं होती? क्या वे सभी इतने सख्त, उबाऊ और गैर-रोमांटिक होते हैं - और फिर भी उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में कोई रोमांस नहीं होता? क्या सिर्फ देशभक्ति वाले गाने ही गाए जाने चाहिए?'

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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