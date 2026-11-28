दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडिमय में साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन की शाम स्टेज 3 शायरों की महफिल से गुलजार रही. 'हम शायर और हमारी नज्में' सत्र में ऐसे- ऐसे शायर और कवियों ने अपनी कविता और शायरी पेश की, जिन पर सरकारी विभागों के कामकाज का भी भार रहता है.

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इस महफिल में तीन शायर और कवियों ने हिस्सा लिया. इनमें नीतीश्वर कुमार शामिल थे, जो एक आईएएस अफसर हैं. साथ ही और कवि के तौर पर साहित्य की दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं. इन्होंने'कह दो ना' नाम की पुस्तक लिखी है.

वहीं लेखक और शायर राकेश धर द्विवेदी भी मंच पर पहुंचे थे. इनकी पुस्तक है कंक्रीट का जंगल. राकेश धर द्विवेदी भी सरकारी अफसर हैं. इनके अलावा कवि और शायर मनोज टंडन भी मंच पर मौजूद थे. मनोज टंडन भी सरकारी अफसर हैं और इनकी साहित्य में गहरी रुचि है. इन्होंने 'रवानियां' नाम की काव्य संग्रह लिखी है.

इस सत्र की पहली प्रस्तुति नीतीश्वर कुमार ने दी. उन्होंने अपनी प्रेम रस में डूबी एक कविता पेश की.

बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात

चांद निकला था घड़ी भर के बरसात के बाद

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आईना सच को पढ़े, अब ये मुमकिन ही नहीं

रोशनी खूब चखो, चांद है तन्हाई है

आजकल कौन ठहरता है मुलाकात के बाद

मुझसे मत पूछ मोहब्बत में क्या मिला मुझको

मैंने तो इश्क किया, खाक हुआ, क्या पता मुझको

नीतीश्वर कुमार के बाद राकेश धर द्विवेदी ने माइक संभाला. इन्होंने कहा कि मैं विरह और वेदना का कवि हूं. मैं कुछ कविता का पाठ करता हूं, जो मुझे लगता है कि दिल के किसी कोने से लिखी गई है और आपके मन के किसी कोने में उतरकर ठहर सकती है. इसके बाद इन्होंने ऐसी ही वेदना में डूबी कविता की पंक्तियां पेश की.

तुमको देखा आज तो आंखों से आंसू बहे.

शब्द जो नैनों में बसे थे, धीरे- धीरे सिसकने लगे.

जिंदगी के इस सफर में हम पतंगे बन जले...

अधर तो कुछ कह ना सके और नयन लजाकर रह गए.

जो विरह और वेदना थी आंसूओं से उसे लिखा,

रात भर हम रोये और सुबह मुस्कुराकर थे खड़े.

आगे मनोज टंडन ने अपनी प्रस्तुति दी.

नज्मों के पीछे की कहानी पूछते हैं,

नज्मों के पीछे की रवानी पूछते हैं...

हर कलाम के बजाय सुहानी पूछते हैं,

कैसी थी गुजरी मेरी जवानी पूछते हैं...

लोग मेरे सफर की कहानी पूछते हैं.

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इन दो पंक्तियों के बाद मनोज टंडन ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि अब मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में हूं. टेलीकॉम और दूसरी चीजें देखता हूं. ऐसे में मेरे पास टाइम की कमी होना लाजिमी है. इस पर मुझसे लोग पूछते हैं कि इन सबके बीच कैसे लिख लेते हैं. इन सवालों को भी मैंने शायरी का रूप दिया है.

कुछ लोग हैं जो मुझसे रोज लिखने का सबब पूछते हैं.

लग गई ये कबसे ये तलब पूछते हैं,

कभी अदब से तो कभी बेअदब पूछते हैं...

नादान हैं वो लोग जो शायर से उसकी कलम का मजहब पूछते हैं...

मुझसे जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है - कैसे लिख लेते हैं रोज तो मैं मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं - मैं रोज नया लिखता नहीं मैं रोज नया जीता हूं और कविता के रूप में आपके सामने पेश कर देता हूं.

कभी कर्ज कभी फर्ज पुराने मिलते हैं, कभी मर्ज कभी दर्द सुहाने मिलते हैं.

कभी हकीकत कभी सपने सिराहने मिलते हैं. मुझे कलम चलाने के रोज नए बहाने मिलते हैं.

आगे उन्होंने कहा कि जब सपनों की बात होती है तो अपने सपनों को संजोए गांव और छोटे शहरों से लोग दिल्ली जैसे बड़े शहर चले आते हैं और यहीं आकर बस जाते हैं. लेकिन, अपने खेत- खलिहानों और दलानों को मिस करते हैं, जो हम पीछे छोड़ आए हैं. इसलिए चलिए ले चलते हैं आपको पीछे कुछ देर के लिए जहां से हम आए हैं. इस कविता का शीर्षक है - वो घर बहुत मतवाले हुआ करते थे.

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घर में बहुत आले हुआ करते थे,

स्वाद के बहुरंगी निवाले हुआ करते थे...

आंगन वाले मकानों में सजती थी जिंदगी,

वो घर बहुत मतवाले हुआ करते थे...

सुबह के सूरज में बड़ी धमक होती थी,

शाम को बाहर खेलने की सनक होती थी..

सर्दी की धूप जैसे कनक होती थी.

चाय के जहां अनगिनत प्याले हुआ करते थे,

वो घर बहुत मतवाले हुआ करते थे...

डाकिये की घंटी के बेसब्री से इंतजार हुआ करते थे,

चिट्ठियों को संजोने के अजब ही रिवाज हुआ करते थे.

भले ही दीवारों पर लगे जाले हुआ करते थे,

मगर वो घर बहुत मतवाले हुआ करते थे...

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