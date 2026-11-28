महाराष्ट्र में वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है. पश्चिमी घाट क्षेत्र में सक्रिय तस्करी के दो अलग-अलग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से करीब दो लीटर संदिग्ध किंग कोबरा का जहर, बाघ, तेंदुए और चीते की तीन खालें और शिकार में इस्तेमाल होने वाला एक हथियार बरामद किया गया है.

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DRI ने ये दोनों कार्रवाइयां खुफिया जानकारी के आधार पर कीं. पहली कार्रवाई पुणे के बाहरी इलाके में हुई, जहां एक शेयर कारोबारी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने व्यक्ति पर अवैध रूप से सांप का जहर बेचने का शक था. दूसरी कार्रवाई नवी मुंबई और पनवेल इलाके में की गई, जहां सोशल मीडिया के जरिए वन्यजीवों की खालों की बिक्री की कोशिश की जा रही थी.

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DRI की ओर से 28 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के मुताबिक, दोनों अभियानों में गिरफ्तार किए गए छह लोगों और बरामद सामान को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र वन विभाग को सौंप दिया गया है.

पुणे में दो लीटर किंग कोबरा का संदिग्ध जहर बरामद

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DRI को खुफिया जानकारी मिली थी कि शेयर कारोबार से जुड़े रहे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए अवैध रूप से सांप के जहर का कारोबार किया जा रहा है. इस सूचना के बाद अधिकारियों ने 25 नवंबर 2026 को निगरानी शुरू की. पता चला कि आरोपी कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक आयोजन के दौरान पुणे के बाहरी इलाके में इंद्रायणी नदी के पास एक बिचौलिए और संभावित खरीदार से मिलने वाला है.

इसके बाद DRI की टीम ने इलाके में मोर्चा संभाला. वहां घनी भीड़ और दुर्गम रास्तों के बीच अधिकारियों ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए पीछा किया. काफी देर तक पैदल पीछा करने के बाद तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया.

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तलाशी के दौरान दो बोतलें बरामद हुईं, जिनमें करीब दो लीटर संदिग्ध किंग कोबरा का जहर रखा हुआ था. इस दौरान पीछा करने की कार्रवाई में जहर फैलने से DRI का एक अधिकारी भी घायल हो गया. बरामद जहर और तीनों आरोपियों को आगे की जांच तथा वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र वन विभाग को सौंप दिया गया.

नवी मुंबई में बाघ, तेंदुए और चीते की खालें मिलीं

वन्यजीव तस्करी के खिलाफ दूसरी कार्रवाई 26 नवंबर 2026 को की गई. DRI अधिकारियों को सूचना मिली थी कि सोशल मीडिया के जरिए नवी मुंबई में वन्यजीवों की खाल और उनसे जुड़ी चीजों को बेचने की कोशिश की जा रही है. इसके बाद टीम ने पनवेल इलाके में एक संदिग्ध को रोककर उसकी तलाशी ली.

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उसके पास मौजूद बैग से दो खालें मिलीं. शुरुआती जांच में इनमें से एक बाघ और दूसरी तेंदुए की खाल होने की आशंका जताई गई. इसके बाद पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर DRI ने नवी मुंबई की एक रिहायशी इमारत में छापेमारी की.

वहां दो महिलाएं मिलीं, जिनके कब्जे से एक और संदिग्ध खाल बरामद हुई. शुरुआती जांच में इसे चीते की खाल माना गया. इसके अलावा मौके से .177 कैलिबर यानी 4.5 एमएम की ब्रेक-बैरल एयर राइफल (मॉडल 23) भी मिली. इस तरह अधिकारियों ने बाघ, तेंदुए और चीते की एक-एक खाल के साथ एयर राइफल जब्त की. इस कार्रवाई में कुल तीन लोगों को पकड़ा गया.

तेंदुए की खाल पर गोली लगने का निशान, एयर राइफल से शिकार का शक

DRI की शुरुआती जांच में एक अहम बात सामने आई है. तेंदुए की बरामद खाल पर गोली लगने से बना हुआ निशान होने की आशंका है. अधिकारियों को संदेह है कि इस खाल पर बरामद एयर राइफल से गोली चलाई गई थी. हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए आगे की जांच की जा रही है.

नवी मुंबई की कार्रवाई में पकड़े गए तीनों लोगों और जब्त की गई खालों तथा हथियार को महाराष्ट्र वन विभाग के हवाले कर दिया गया है. विभाग अब इस मामले में वन्यजीवों के शिकार, खालों की तस्करी और आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच करेगा.

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चारों वन्यजीव वन्यजीव संरक्षण कानून की अनुसूची-1 में शामिल

DRI के मुताबिक, किंग कोबरा (Ophiophagus hannah), बाघ (Panthera tigris), तेंदुआ (Panthera pardus) और चीता (Acinonyx jubatus) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल हैं. इन सभी प्रजातियों को कानून के तहत सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है.

इस कानून के तहत इन वन्यजीवों का शिकार करना, उन्हें पकड़ना, बिना अनुमति अपने कब्जे में रखना या इनके अंगों, खालों और अन्य अवशेषों का कारोबार करना प्रतिबंधित है. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

DRI ने कहा कि लगातार की गई इन दोनों कार्रवाइयों से संगठित वन्यजीव अपराध करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी. एजेंसी ने देश की जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अवैध तस्करी के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

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