scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब बुजुर्ग महिलाओं को यूपी की बसों में नहीं देना होगा किराया, CM योगी ने लॉन्च की ये स्कीम

रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को अब रोडवेज बसों में किराया नहीं देना होगा.

Advertisement
X
योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा (Photo: PTI)
योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी. योगी कैबिनेट में लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना शुरू करने के फैसले पर मोहर लगी थी. यूपी सरकार ने अब इस योजना को लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना की शुरुआत कर दी है.

सीएम योगी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि आज हर योजना का केंद्र बेटी है. उन्होंने पिछली सरकारा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेटी बस पकड़ने से भी डरती थी. सीएम योगी ने इस मौके पर रक्षाबंधन के लिए पूरे प्रदेश में हर आयु वर्ग की महिलाओं के लिए तीन दिन फ्री बस यात्रा का भी ऐलान किया. 

सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि हम लोगो ने यह योजना लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर रखा. लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर महिला स्वावलंबन मे बहुत बड़ा नाम हैं. उन्होंने कहा कि जब ये देश मुगल आक्रांताओ की अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई ने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया.

सम्बंधित ख़बरें

Mayawati, Akhilesh Yadav, CM Yogi
हाता की विरासत, मठ की सियासत... सपा-BJP के सामने बसपा का 'ठाकुर कार्ड'
UP Government Hikes Medical Intern Stipend and Announces Free Bus Travel for Senior Women.
CM योगी ने दिया बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस सफर का तोहफा
Yogi cabinet approves Lokmata Ahilyabai Matru Shakti Yojana ahead of Raksha Bandhan.
योगी कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई योजना को दी मंजूरी
akhilesh yadav vs yogi aadityanath political fight
जेपी की विरासत पर सियासत... JPNIC पर अखिलेश-योगी आमने-सामने
योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों की अनदेखी पर संपत्ति से बेदखल होंगे बच्चे!

सीएम योगी ने कहा कि अहिल्याबाई ने भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था. उन्होंने कहा कि देश में सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं, जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने तोड़कर क्षतिग्रस्त किया तब लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने पुनरुद्धार कराने का काम किया.

Advertisement

सीएम योगी ने कहा कि जब भी महिला स्वावलंबन की बात होती है, हम सभी श्रद्धा के साथ लोकमाता अहिल्याबाई को याद करते हैं. सीएम योगी ने आईजीपी से स्पेशल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया. गौरतलब है कि लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत यूपी में 60 साल या इससे अधिक उम्र की सभी महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा मिलेगी.

इसके लिए महिलाओं को आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा. इस योजना पर हर महीने 22.5 करोड़ रुपये खर्च होने के अनुमान जताए गए हैं. यूपी सरकार ने यह योजना ऐसे समय शुरू की है, जब रक्षाबंधन करीब है और कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. 

यह भी पढ़ें: हर साल फ्री हेल्थ चेकअप, नाइट शिफ्ट की छूट, नियुक्ति पत्र जरूरी... योगी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा

रक्षाबंधन के मौके पर यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा रहती है. इसका लाभ हर उम्र वर्ग की महिलाओं को मिलता है. अब रक्षाबंधन के मौके पर 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पूरे वर्ष यूपी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सौगात मिलने जा रही है.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला: बुजुर्गों से दुर्व्यवहार पड़ेगा भारी, संपत्ति से हाथ धोएंगे लापरवाह बच्चे! जानिए पूरा प्लान

Advertisement

अनुमान के मुताबिक हर दिन 88 हजार से अधिक महिलाएं रोडवेज बसों में यात्रा करती हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे ज्यादा है. मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए यूपी सरकार की इस नई पहल से इन बुजुर्ग महिला यात्रियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा का लाभ मिल सकता है.

परिवहन विभाग ने रक्षाबंधन के मौके पर स्पेशल बसें चलाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए स्पेशल बसों का इंतजाम भी विभाग की ओर से किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Cars Price Hike: 1 सितंबर से लगेगा झटका! महंगी हो जाएंगी ये कारें, कितनी बढ़ेगी कीमत |
    डिलीवरी बॉय से ₹90,000 की लूट! अपहरण कर चाकू से हमला, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को दबोचा |
    खचाखच भरी बस में चढ़ने की कोशिश, नीचे गिरा युवक, पहिए के नीचे आने से मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा |
    कहीं बाढ़, कहीं सूखा... मॉनसून के आखिरी दौर में देश के 35% हिस्से में बारिश की भारी कमी |
    AC बंद करने का बेस्ट तरीका, रिमोट या डायरेक्ट स्विच, सालों साल चलेगा एसी |
    लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,500 रुपये की मदद |
    Kuku Kohli Funeral: पति को खोकर टूटीं अरुणा ईरानी, परिवार ने संभाला, बिलखकर रोए घरवाले |
    दिल्ली सरकार का महिलाओं को तोहफा, आज से शुरू होगी लक्ष्मी योजना |
    योगी सरकार के काउंटर में सपा की महिलाओं वाली स्कीम, डिंपल का ऐलान- हर साल देंगे 40 हजार |
    बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या पर घिरी तारिक रहमान सरकार
    Advertisement