Kala Chana Soyabean: न पीसना, न भूनना, कुकर में बिना मेहनत 10 मिनट में बनाएं हाई प्रोटीन काला चना सोयाबीन की सब्जी

रोज-रोज वही लौकी, तोरई और भिंडी जैसी हरी सब्जियां खाकर अगर घर के लोग बोर हो चुके हैं और कुछ नया व चटपटा खाने की मांग कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में बनने वाली काला चना और सोयाबीन की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है. प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर यह सब्जी न सिर्फ शरीर को भरपूर ताकत देती है, बल्कि दाल-चावल या रोटी के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है.

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खड़े मसालों (जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता) के सोंधे तड़के के साथ जब काले चने और सोया बड़ी को कुकर में एक साथ पकाया जाता है, तो इसकी गाढ़ी ग्रेवी का स्वाद बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट जैसा आता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आवश्यक सामग्री और सबसे आसान तरीका.

सामग्री (Ingredients)

काला चना - 1 कप (रातभर पानी में भीगा हुआ)

सोयाबीन- 1 कप (गरम पानी में 10 मिनट भीगी और निचोड़ी हुई)

प्याज - 2 (बारीक कटे हुए)

टमाटर - 2 (प्यूरी या बारीक कटे हुए)

अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च - 2 (बीच से चीरा लगी हुई)

खड़े मसाले: 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2-3 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच जीरा

मसाले पाउडर: 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

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कसूरी मेथी - 1 छोटा चम्मच

सेंधा या सादा नमक - स्वादानुसार

सरसों का तेल या देसी घी - 2 बड़े चम्मच

हरा धनिया - गार्नishिंग के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले सोयाबीन की बड़ी को अलग से पानी में उबालकर नरम कर लें और काले चने को भी उबालकर सॉफ्ट कर लें.

अब एक कटोरे में सोयाबीन, काला चना, ऊपर से बारीक कटा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालें. ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल दें.

अब इसमें सभी तरह के मसाले डालें जैसे जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला.

अब ऊपर से तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग डालें. आखिरी में नमक डालें और फिर सरसों का तेल डालकर हाथों से हर एक चीज को अच्छी तरह मिक्स करें.

अब एक कुकर में सरसों का तेल डालकर गर्म करें. इसके बाद ये मिलाई हुई सारी सामग्री कुकर में डालें, एक साबुत लहसुन की गांठ डालें और हल्का सा बचा हुआ पानी मिला दें. अब एक या दो सीटी लगा लें.

कुकर का प्रेशर अपने आप खत्म होने पर ढक्कन खोलें. अगर ग्रेवी थोड़ी पतली लगे तो कछुल से थोड़े से चनों को मैश कर दें, इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी. ऊपर से ताजा हरा धनिया छिड़कें.

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तैयार है आपकी हाई-प्रोटीन काला चना सोयाबीन की इंस्टैंट सब्जी. इसे गरमा-गरम पराठे, पूरी या जीरा राइस के साथ परोसें.

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