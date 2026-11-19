उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की राजनीतिक धुरी माने जाने वाले गोरखपुर में सियासी तापमान बढ़ गया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा किए गए भव्य रोड शो और शक्ति प्रदर्शन के ठीक 24 घंटे के भीतर गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंच रहे हैं, जहां से वे 'जन चौपाल' की शुरुआत करेंगे.

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सीएम योगी अपने इस दो दिवसीय दौरे के दौरान एक ओर जहां जिले को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, वहीं दूसरी ओर 'जन चौपाल' अभियान का शंखनाद कर विपक्ष के सियासी दांव का जवाब भी देंगे.

अखिलेश के 'पीडीए रथ' के बाद योगी का 'जन चौपाल'

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को गोरखपुर एयरपोर्ट से चौरीचौरा के देवकही गांव तक करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालकर पूर्वांचल में अपनी ताकत का अहसास कराया था. पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रथ पर सवार होकर उन्होंने शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और जटाशंकर स्थित 'तिवारी हाता' जाकर पूर्वांचल के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की.

अखिलेश के इस शक्ति प्रदर्शन के ठीक बाद गुरुवार को दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के टाउनहाल स्थित कचहरी क्लब मैदान से भाजपा के प्रदेशव्यापी 'जन चौपाल' अभियान की शुरुआत करेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अपने गढ़ में सपा की सक्रियता के बीच सीएम योगी इस मंच से न केवल कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे, बल्कि 2027 के चुनावी समर के लिए बूथ स्तर तक माइक्रो-मैनेजमेंट का मंत्र भी देंगे.

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चन-चौपाल से पूर्वांचल की समीकरण साधने का दांव

2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 'जन चौपाल' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है. कार्यक्रम के आयोजकों के अनुसार, इसका उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाना, छूटे हुए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाना तथा बूथ व मंडल स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान करना है.

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र के तहत पूर्वांचल की 62 में से 37 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जिसमें भाजपा ने 30 और उसके सहयोगी दलों ने 7 सीटें जीती थीं. सपा गठबंधन ने 23 सीटें जीती थीं, जबकि बसपा और कांग्रेस ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की थी. बीजेपी इस बार के चुनाव में भी अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके लिए सीएम योगी खुद अपने सियासी गढ़ में उतर रहे हैं.

विकास के एजेंडे से विरोधियों को घेरने का प्लान

सियासी संदेश के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों के जरिए भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में हैं. सीएम योगी कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीवैसी में 491 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे. 123 एकड़ में फैले इस परिसर को दो साल में तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें 895 छात्रों के लिए छात्रावास और 401 आवासीय इकाइयां बनेंगी.

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सीएम योगी इसके अतिरिक्त कुल 792 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे, जिसमें 171 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण और 621 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है.

50 हजार युवाओं पर सीएम योगी का फोकस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को युवाओं पर खास फोकस रहेगा. रामगढ़ताल स्थित चंपा देवी पार्क में आयोजित समारोह में वे 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना' के तहत गोरखपुर मंडल के 50,000 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे.

सीएम योगी इस कार्यक्रम में गोरखपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 35,000 विद्यार्थियों को टैबलेट देंगे, जबकि देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों के 5-5 हजार छात्र-छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा. प्रदेश सरकार की 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना' के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए यह वितरण किया जा रहा है.

गोरखपुर की धरती पर 24 घंटे के भीतर प्रदेश के दो सबसे बड़े सियासी चेहरों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पूर्वांचल के इस केंद्र से ही बिछनी शुरू हो गई है. जहां सपा पीडीए और सामाजिक समीकरणों के सहारे सेंधमारी की कोशिश में है, वहीं भाजपा विकास, सुशासन और 'जन चौपाल' के जरिए अपने किले को अभेद्य बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी.

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