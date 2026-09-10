बीजेपी निकालेगी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा', नितिन नवीन करेंगे शुरुआत, अमित शाह भी होंगे शामिल

पंजाब में बढ़ते नशे के संकट को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को घेरने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरे राज्य में 13 दिन का अभियान 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, यह यात्रा 18 सितंबर को पठानकोट से शुरू होगी और 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होगी.

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इस अभियान की आधिकारिक शुरुआत BJP अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यात्रा के समापन पर जालंधर में होने वाली बड़ी रैली में शामिल होंगे. यात्रा का आधिकारिक लोगो शुक्रवार को लॉन्च किया जाएगा.

एक जन-आंदोलन के तौर पर शुरू की जा रही इस यात्रा का मकसद पंजाब में लगभग 3 करोड़ लोगों तक पहुंचना है. इस अभियान का मुख्य मकसद नशे की लत से प्रभावित परिवारों को एक मंच देना है, ताकि वे प्रशासनिक कमियों को उजागर कर सकें और मौजूदा प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर सकें.

13 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान, BJP ने पांच बड़ी रैलियों के साथ-साथ लोगों तक पहुंचने के कई कार्यक्रम तय किए हैं, जिनमें जनसभाएं, बाइक रैलियां, पदयात्राएं और 'नारी शक्ति' बैठकें शामिल हैं.

पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय नेटवर्क से सीधे जुड़ेंगे, नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा करेंगे और एक खास चार्ज-शीट बांटेंगे जिसमें नशीले पदार्थों के कारोबार को रोकने में AAP सरकार की नाकामियों का ब्यौरा होगा.

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इस यात्रा में नशा-विरोधी NGO, युवा और खेल क्लब, नशा मुक्ति केंद्र नेटवर्क और गांव-स्तर की नशा-विरोधी समितियां सक्रिय रूप से भाग लेंगी. राज्य भर के नागरिकों को नशे के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लेने वाले शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

वहीं, जानकारी के मुताबिक बीजेपी का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव खटकड़ कलां भी जाएगा.

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